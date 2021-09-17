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В Подмосковье не выявили серьезных нарушений на выборах в Госдуму
В Подмосковье не выявили серьезных нарушений на выборах в Госдуму - РИА Новости, 17.09.2021
В Подмосковье не выявили серьезных нарушений на выборах в Госдуму
Серьёзных нарушений на выборах не было в Подмосковье, но были замечания по работе камер, их сейчас корректируют, сообщила РИА Новости омбудсмен Московской... РИА Новости, 17.09.2021
2021-09-17T11:25
2021-09-17T11:25
2021-09-17T11:25
выборы в государственную думу
политика
московская область (подмосковье)
госдума рф
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ОДИНЦОВО (Московская область), 17 сен - РИА Новости. Серьёзных нарушений на выборах не было в Подмосковье, но были замечания по работе камер, их сейчас корректируют, сообщила РИА Новости омбудсмен Московской области Екатерина Семенова."Пока на горячую линию ко мне звонков не поступало, но и мои сотрудники и мониторинговые группы отслеживают ситуацию, серьезных нарушений не было, но были замечания по поводу камер, как уже было сказано. Вот сейчас корректируют камеры, чтобы был обзор хороший, но не нарушались персональные данные", - сказала Семенова.Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования проходит в этом году с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.
московская область (подмосковье)
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политика, московская область (подмосковье), госдума рф
В Подмосковье не выявили серьезных нарушений на выборах в Госдуму
Омбудсмен Семенова: в Подмосковье не выявили серьезных нарушений на выборах в Госдуму