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Губернатор Тюменской области наградил тюменских олимпийцев и паралимпийцев

Губернатор Тюменской области наградил тюменских олимпийцев и паралимпийцев - РИА Новости, 17.09.2021

Губернатор Тюменской области наградил тюменских олимпийцев и паралимпийцев

Сертификаты о денежных поощрениях вручил тюменским олимпийцам и паралимпийцам губернатор Тюменской области Александр Моор. РИА Новости, 17.09.2021

2021-09-17T10:25

2021-09-17T10:25

2021-09-17T10:25

тюменская область

олимпийские игры

тюмень

александр моор

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ТЮМЕНЬ, 17 сен – РИА Новости. Сертификаты о денежных поощрениях вручил тюменским олимпийцам и паралимпийцам губернатор Тюменской области Александр Моор."Успехи тюменских олимпийцев и паралимпийцев — не только замечательный пример для молодых спортсменов, но и стимул для всех жителей региона активнее заниматься физкультурой и вести здоровый образ жизни", - сказал глава региона на встрече со спортсменами.Как отмечает пресс-служба губернатора области, тюменские спортсмены регулярно входят в состав олимпийских и паралимпийских сборных России. В 2020 году такой чести удостоились 9 представителей региона.На встрече губернатор также сообщил о планах провести капитальный ремонт спорткомплекса "Динамо" и построить спортивный объект для людей с ограниченными возможностями здоровья в Восточном административном округе Тюмени."Объективно мы понимаем, какие объекты спортивной инфраструктуры необходимо построить в регионе. В этом году вводятся в эксплуатацию три плавательных бассейна — в Тобольске, Заводоуковске и Ялуторовске. Люди нуждаются в них. Поэтому строительство спортивных объектов в Тюменской области будет продолжаться. Это инвестиции в будущее", — сказал Моор.

https://ria.ru/20210915/gospital-1750144247.html

тюмень

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

олимпийские игры, тюмень, александр моор