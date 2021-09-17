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Иллюстрация - Тюменская область
Тюменская область
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Губернатор Тюменской области наградил тюменских олимпийцев и паралимпийцев
Губернатор Тюменской области наградил тюменских олимпийцев и паралимпийцев - РИА Новости, 17.09.2021
Губернатор Тюменской области наградил тюменских олимпийцев и паралимпийцев
Сертификаты о денежных поощрениях вручил тюменским олимпийцам и паралимпийцам губернатор Тюменской области Александр Моор. РИА Новости, 17.09.2021
2021-09-17T10:25
2021-09-17T10:25
тюменская область
олимпийские игры
тюмень
александр моор
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ТЮМЕНЬ, 17 сен – РИА Новости. Сертификаты о денежных поощрениях вручил тюменским олимпийцам и паралимпийцам губернатор Тюменской области Александр Моор."Успехи тюменских олимпийцев и паралимпийцев — не только замечательный пример для молодых спортсменов, но и стимул для всех жителей региона активнее заниматься физкультурой и вести здоровый образ жизни", - сказал глава региона на встрече со спортсменами.Как отмечает пресс-служба губернатора области, тюменские спортсмены регулярно входят в состав олимпийских и паралимпийских сборных России. В 2020 году такой чести удостоились 9 представителей региона.На встрече губернатор также сообщил о планах провести капитальный ремонт спорткомплекса "Динамо" и построить спортивный объект для людей с ограниченными возможностями здоровья в Восточном административном округе Тюмени."Объективно мы понимаем, какие объекты спортивной инфраструктуры необходимо построить в регионе. В этом году вводятся в эксплуатацию три плавательных бассейна — в Тобольске, Заводоуковске и Ялуторовске. Люди нуждаются в них. Поэтому строительство спортивных объектов в Тюменской области будет продолжаться. Это инвестиции в будущее", — сказал Моор.
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олимпийские игры, тюмень, александр моор
10:25 17.09.2021
 

Губернатор Тюменской области наградил тюменских олимпийцев и паралимпийцев

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкГубернатор Тюменской области Александр Моор
Губернатор Тюменской области Александр Моор - РИА Новости, 1920, 17.09.2021
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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ТЮМЕНЬ, 17 сен – РИА Новости. Сертификаты о денежных поощрениях вручил тюменским олимпийцам и паралимпийцам губернатор Тюменской области Александр Моор.
"Успехи тюменских олимпийцев и паралимпийцев — не только замечательный пример для молодых спортсменов, но и стимул для всех жителей региона активнее заниматься физкультурой и вести здоровый образ жизни", - сказал глава региона на встрече со спортсменами.
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Как отмечает пресс-служба губернатора области, тюменские спортсмены регулярно входят в состав олимпийских и паралимпийских сборных России. В 2020 году такой чести удостоились 9 представителей региона.
На встрече губернатор также сообщил о планах провести капитальный ремонт спорткомплекса "Динамо" и построить спортивный объект для людей с ограниченными возможностями здоровья в Восточном административном округе Тюмени.
"Объективно мы понимаем, какие объекты спортивной инфраструктуры необходимо построить в регионе. В этом году вводятся в эксплуатацию три плавательных бассейна — в Тобольске, Заводоуковске и Ялуторовске. Люди нуждаются в них. Поэтому строительство спортивных объектов в Тюменской области будет продолжаться. Это инвестиции в будущее", — сказал Моор.
 
Тюменская областьОлимпийские игрыТюменьАлександр Моор
 
 
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