https://ria.ru/20210917/moskva-1750466934.html

Более 39 тысяч москвичей проголосовали онлайн на выборах в Госдуму

Более 39 тысяч москвичей проголосовали онлайн на выборах в Госдуму - РИА Новости, 17.09.2021

Более 39 тысяч москвичей проголосовали онлайн на выборах в Госдуму

Более 39 тысяч москвичей уже проголосовали онлайн на выборах в нижнюю палату российского парламента, сообщается на профильном портале. Явка составила три... РИА Новости, 17.09.2021

2021-09-17T10:21

2021-09-17T10:21

2021-09-17T10:37

выборы в государственную думу

политика

москва

госдума рф

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МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Более 39 тысяч москвичей уже проголосовали онлайн на выборах в нижнюю палату российского парламента, сообщается на профильном портале. Явка составила три процента.При этом на дополнительных выборах депутатов Московской городской Думы седьмого созыва проголосовало более четырех тысяч человек, а на выборах депутатов Совета депутатов муниципального округа Щукино — свыше тысячи."Все проходит в штатном режиме, без сбоев. Несмотря на то, что голосование идет всего около двух часов, уже наблюдается высокий интерес к нему", — сказал РИА Новости член ЦИК Антон Лопатин.Участвовать в процессе дистанционно решили 2 014 765 жителей столицы, остальные 5 572 235 предпочли традиционный формат. В Москве открылись 3486 участков, в том числе четыре — в ковидных госпиталях и три УИК дистанционного электронного голосования. Проголосовать онлайн также могут жители Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областей и Севастополя.Выборы проходят с 17 по 19 сентября, с 08:00 до 20:00 каждый день. Всего назначено более 4,4 тысячи кампаний всех уровней во всех 85 регионах, на них заместят свыше 31 тысячи мандатов.Гражданам предстоит определить новый состав Госдумы. Нижняя палата парламента избирается на пять лет по смешанной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам в один тур.Кроме того, в 46 регионах пройдут выборы в местные органы государственной власти: жителям девяти субъектов предстоит определиться с высшими должностными лицами, 39 — с депутатами законодательных (представительных) органов. Также состоятся выборы муниципального уровня.Этап регистрации прошли 23 политические партии, которые выдвинули почти 74 тысячи одобренных ЦИК кандидатов. Лидируют по количеству зарегистрированных претендентов парламентские партии. Из непарламентских наиболее активны "Партия пенсионеров" и "Коммунисты России".Согласно жеребьевке, в бюллетене объединения будут располагаться в следующем порядке: КПРФ, "Зеленые", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия — За Правду", "Яблоко", Партия Роста, Российская партия свободы и справедливости, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина" и Партия пенсионеров.

https://ria.ru/20210916/vybory-1750249840.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, москва, госдума рф