https://ria.ru/20210917/moshenniki-1750436445.html

Эксперт объяснила, зачем мошенники создают вам кредитную историю

Эксперт объяснила, зачем мошенники создают вам кредитную историю - РИА Новости, 17.09.2021

Эксперт объяснила, зачем мошенники создают вам кредитную историю

Мошенники могут оформлять онлайн-займы на граждан без их ведома. Как работает схема и как себя обезопасить, рассказала в интервью радио Sputnik эксперт проекта... РИА Новости, 17.09.2021

2021-09-17T04:09

2021-09-17T04:09

2021-09-17T04:09

общество

кредит

мошенничество

россия

александра пожарская

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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Мошенники могут оформлять онлайн-займы на граждан без их ведома. Как работает схема и как себя обезопасить, рассказала в интервью радио Sputnik эксперт проекта "За права заемщиков" Общероссийского народного фронта (ОНФ) Александра Пожарская.Обычно злоумышленники находят паспортные данные россиян в интернете, сказала она. В заявках на займы мошенники указывают "серые" номера телефонов, не привязанные к конкретным владельцам. При этом верификация происходит с помощью простой электронной подписи – СМС с кодом, отметила Пожарская.В результате человек может не знать, что на него оформлен онлайн-кредит, пока не получит документы о взыскании долга.Онлайн-мошенники пользуются определенной стратегией, чтобы получить как можно более крупную сумму в качестве займа, продолжила она. Сначала злоумышленники создают своей потенциальной жертве хорошую кредитную историю."Мошенники, которые берут онлайн-займы, используя чужие персональные данные, для успеха своей деятельности некоторое время создают гражданам положительную кредитную историю. Они берут первый займ на человека, стабильно выплачивают, обслуживают его. Затем они могут взять более крупный займ и его тоже стабильно выплачивают", – сказала Александра Пожарская.Финалом операции становится получение займа в самом крупном для кредитной организации размере."Они доводят лояльность микрофинансовой организации к якобы заемщику до максимального уровня, берут максимальную сумму и исчезают", – предупредила эксперт ОНФ в интервью радио Sputnik.Обнаружить махинации можно заблаговременно, если интересоваться своей кредитной историей."Кредитную историю можно бесплатно проверять раз в полгода, этого более чем достаточно. Если у человека есть опасения, он может обратиться в бюро кредитных историй и сделать проверку за деньги. Также у крупнейших банков есть кредитный рейтинг, за ним можно следить бесплатно и постоянно. Если рейтинг изменился, но человек не оформлял никакие заявки, это сигнал, что нужно проверить историю", – уверена Пожарская.В случае появления у вас кредитной истории, к созданию которой вы не имели отношения, необходимо обратиться в полицию, посоветовала она.

https://ria.ru/20210917/skidki-1750435218.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210808/kredit-1744690428.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, кредит, мошенничество, россия, александра пожарская