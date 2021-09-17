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https://ria.ru/20210917/moshenniki-1750436445.html
Эксперт объяснила, зачем мошенники создают вам кредитную историю
Эксперт объяснила, зачем мошенники создают вам кредитную историю - РИА Новости, 17.09.2021
Эксперт объяснила, зачем мошенники создают вам кредитную историю
Мошенники могут оформлять онлайн-займы на граждан без их ведома. Как работает схема и как себя обезопасить, рассказала в интервью радио Sputnik эксперт проекта... РИА Новости, 17.09.2021
2021-09-17T04:09
2021-09-17T04:09
общество
кредит
мошенничество
россия
александра пожарская
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Мошенники могут оформлять онлайн-займы на граждан без их ведома. Как работает схема и как себя обезопасить, рассказала в интервью радио Sputnik эксперт проекта "За права заемщиков" Общероссийского народного фронта (ОНФ) Александра Пожарская.Обычно злоумышленники находят паспортные данные россиян в интернете, сказала она. В заявках на займы мошенники указывают "серые" номера телефонов, не привязанные к конкретным владельцам. При этом верификация происходит с помощью простой электронной подписи – СМС с кодом, отметила Пожарская.В результате человек может не знать, что на него оформлен онлайн-кредит, пока не получит документы о взыскании долга.Онлайн-мошенники пользуются определенной стратегией, чтобы получить как можно более крупную сумму в качестве займа, продолжила она. Сначала злоумышленники создают своей потенциальной жертве хорошую кредитную историю."Мошенники, которые берут онлайн-займы, используя чужие персональные данные, для успеха своей деятельности некоторое время создают гражданам положительную кредитную историю. Они берут первый займ на человека, стабильно выплачивают, обслуживают его. Затем они могут взять более крупный займ и его тоже стабильно выплачивают", – сказала Александра Пожарская.Финалом операции становится получение займа в самом крупном для кредитной организации размере."Они доводят лояльность микрофинансовой организации к якобы заемщику до максимального уровня, берут максимальную сумму и исчезают", – предупредила эксперт ОНФ в интервью радио Sputnik.Обнаружить махинации можно заблаговременно, если интересоваться своей кредитной историей."Кредитную историю можно бесплатно проверять раз в полгода, этого более чем достаточно. Если у человека есть опасения, он может обратиться в бюро кредитных историй и сделать проверку за деньги. Также у крупнейших банков есть кредитный рейтинг, за ним можно следить бесплатно и постоянно. Если рейтинг изменился, но человек не оформлял никакие заявки, это сигнал, что нужно проверить историю", – уверена Пожарская.В случае появления у вас кредитной истории, к созданию которой вы не имели отношения, необходимо обратиться в полицию, посоветовала она.
https://ria.ru/20210917/skidki-1750435218.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210808/kredit-1744690428.html
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общество, кредит, мошенничество, россия, александра пожарская
04:09 17.09.2021
 
Эксперт объяснила, зачем мошенники создают вам кредитную историю

Эксперт ОНФ Пожарская: мошенники могут оформлять онлайн-займы на россиян без их ведома

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкОбъявления о кредитах
Объявления о кредитах - РИА Новости, 1920, 17.09.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Мошенники могут оформлять онлайн-займы на граждан без их ведома. Как работает схема и как себя обезопасить, рассказала в интервью радио Sputnik эксперт проекта "За права заемщиков" Общероссийского народного фронта (ОНФ) Александра Пожарская.
Обычно злоумышленники находят паспортные данные россиян в интернете, сказала она. В заявках на займы мошенники указывают "серые" номера телефонов, не привязанные к конкретным владельцам. При этом верификация происходит с помощью простой электронной подписи – СМС с кодом, отметила Пожарская.
В результате человек может не знать, что на него оформлен онлайн-кредит, пока не получит документы о взыскании долга.
"Люди, которые не следят за своей кредитной историей, не видят, что там появляются займы, к которым они не имеют отношения. Для многих бывает сюрпризом, когда их разворачивают на границе или когда они получают судебный приказ о взыскании долга", – добавила эксперт.
Онлайн-мошенники пользуются определенной стратегией, чтобы получить как можно более крупную сумму в качестве займа, продолжила она. Сначала злоумышленники создают своей потенциальной жертве хорошую кредитную историю.
"Мошенники, которые берут онлайн-займы, используя чужие персональные данные, для успеха своей деятельности некоторое время создают гражданам положительную кредитную историю. Они берут первый займ на человека, стабильно выплачивают, обслуживают его. Затем они могут взять более крупный займ и его тоже стабильно выплачивают", – сказала Александра Пожарская.
Знак процента - РИА Новости, 1920, 17.09.2021
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Эксперт рассказал, чем опасна "охота за скидками" в магазинах
Финалом операции становится получение займа в самом крупном для кредитной организации размере.
"Они доводят лояльность микрофинансовой организации к якобы заемщику до максимального уровня, берут максимальную сумму и исчезают", – предупредила эксперт ОНФ в интервью радио Sputnik.
Обнаружить махинации можно заблаговременно, если интересоваться своей кредитной историей.
"Кредитную историю можно бесплатно проверять раз в полгода, этого более чем достаточно. Если у человека есть опасения, он может обратиться в бюро кредитных историй и сделать проверку за деньги. Также у крупнейших банков есть кредитный рейтинг, за ним можно следить бесплатно и постоянно. Если рейтинг изменился, но человек не оформлял никакие заявки, это сигнал, что нужно проверить историю", – уверена Пожарская.
В случае появления у вас кредитной истории, к созданию которой вы не имели отношения, необходимо обратиться в полицию, посоветовала она.
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8 августа, 02:00Сказано в эфире
Эксперт раскрыл схему нового мошенничества с кредитами
 
ОбществоКредитМошенничествоРоссияАлександра Пожарская
 
 
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