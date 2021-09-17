https://ria.ru/20210917/mishustin-1750544198.html

Мишустин призвал россиян прийти на выборы

Мишустин призвал россиян прийти на выборы - РИА Новости, 17.09.2021

Мишустин призвал россиян прийти на выборы

Премьер-министр России Михаил Мишустин призвал россиян проголосовать на выборах депутатов Госдумы. РИА Новости, 17.09.2021

2021-09-17T15:10

2021-09-17T15:10

2021-09-17T15:27

выборы в государственную думу

общество

михаил мишустин

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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин призвал россиян проголосовать на выборах депутатов Госдумы.Сам премьер не пошел на избирательный участок, а отдал свой голос при помощи электронного голосования, находясь в рабочем кабинете в правительстве."Все просто, понятно, а главное - удобно. Спешить никуда не надо. Буквально делаешь выбор одним кликом", - сказал он.Голосование на думских и иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 - по одномандатным округам в один тур.Федеральные списки кандидатов в депутаты Госдумы зарегистрировали 14 партий. Согласно жеребьевке, в бюллетене они располагаются в следующем порядке: КПРФ, "Зелёные", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия - За Правду", "Яблоко", Партия Роста, Российская партия свободы и справедливости, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина" и Партия пенсионеров.На выборах возможность электронного голосования есть у избирателей семи регионов России: Москвы, Севастополя, а также Курской, Мурманской, Нижегородской, Ростовской и Ярославской областей. Подать заявление можно было на едином портале госуслуг в личном кабинете пользователя (в Москве также на портале mos.ru) до 24:00 (по московскому времени) 13 сентября. Дистанционное голосование проходит с 8:00 17 сентября до 20:00 19 сентября (по московскому времени) на портале голосования vybory.gov.ru.

https://ria.ru/20210917/vybory-1750542411.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, михаил мишустин