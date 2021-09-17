https://ria.ru/20210917/ministr-1750626745.html

Глава МИД Израиля впервые посетит Бахрейн в конце сентября

Глава МИД Израиля впервые посетит Бахрейн в конце сентября - РИА Новости, 17.09.2021

Глава МИД Израиля впервые посетит Бахрейн в конце сентября

Министр иностранных дел Израиля Яир Лапид заявил, что посетит Бахрейн в конце сентября, он станет первым израильским министром, совершившим визит в эту страну. РИА Новости, 17.09.2021

2021-09-17T23:30

2021-09-17T23:30

2021-09-17T23:30

в мире

сша

марокко

судан

дональд трамп

энтони блинкен

яир лапид (министр иностранных дел израиля)

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ТЕЛЬ-АВИВ, 17 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел Израиля Яир Лапид заявил, что посетит Бахрейн в конце сентября, он станет первым израильским министром, совершившим визит в эту страну."С нетерпением жду конца месяца, я собираюсь посетить Бахрейн. Это будет первый визит израильского министра в эту страну", - заявил Лапид в ходе проводимой госсекретарем США Энтони Блинкеном виртуальной конференции, посвященной годовщине подписания "Авраамовых соглашений" об установлении дипотношений между еврейским государством с ОАЭ и Бахрейном.Несколько арабских стран в прошлом году согласились нормализовать отношения с Израилем при посредничестве тогдашнего президента США Дональда Трампа. Подписание соглашений между Израилем, ОАЭ и Бахрейном состоялось 15 сентября 2020 года в Белом доме, было принято решение об открытии посольств, между странами было установлено прямое воздушное сообщение, начались визиты членов правительства, запущены турпоездки. Позже к ним присоединились Марокко и Судан.

https://ria.ru/20210915/kipur-1750213989.html

сша

марокко

судан

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в мире, сша, марокко, судан, дональд трамп, энтони блинкен, яир лапид (министр иностранных дел израиля)