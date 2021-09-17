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Глава МИД Израиля впервые посетит Бахрейн в конце сентября
Глава МИД Израиля впервые посетит Бахрейн в конце сентября - РИА Новости, 17.09.2021
Глава МИД Израиля впервые посетит Бахрейн в конце сентября
Министр иностранных дел Израиля Яир Лапид заявил, что посетит Бахрейн в конце сентября, он станет первым израильским министром, совершившим визит в эту страну. РИА Новости, 17.09.2021
2021-09-17T23:30
2021-09-17T23:30
в мире
сша
марокко
судан
дональд трамп
энтони блинкен
яир лапид (министр иностранных дел израиля)
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ТЕЛЬ-АВИВ, 17 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел Израиля Яир Лапид заявил, что посетит Бахрейн в конце сентября, он станет первым израильским министром, совершившим визит в эту страну."С нетерпением жду конца месяца, я собираюсь посетить Бахрейн. Это будет первый визит израильского министра в эту страну", - заявил Лапид в ходе проводимой госсекретарем США Энтони Блинкеном виртуальной конференции, посвященной годовщине подписания "Авраамовых соглашений" об установлении дипотношений между еврейским государством с ОАЭ и Бахрейном.Несколько арабских стран в прошлом году согласились нормализовать отношения с Израилем при посредничестве тогдашнего президента США Дональда Трампа. Подписание соглашений между Израилем, ОАЭ и Бахрейном состоялось 15 сентября 2020 года в Белом доме, было принято решение об открытии посольств, между странами было установлено прямое воздушное сообщение, начались визиты членов правительства, запущены турпоездки. Позже к ним присоединились Марокко и Судан.
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в мире, сша, марокко, судан, дональд трамп, энтони блинкен, яир лапид (министр иностранных дел израиля)
23:30 17.09.2021
 
Глава МИД Израиля впервые посетит Бахрейн в конце сентября

Глава МИД Израиля Лапид станет первым министром Израиля, совершившим визит в эту Бахрейн

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Израиля Яир Лапид
Министр иностранных дел Израиля Яир Лапид - РИА Новости, 1920, 17.09.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
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ТЕЛЬ-АВИВ, 17 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел Израиля Яир Лапид заявил, что посетит Бахрейн в конце сентября, он станет первым израильским министром, совершившим визит в эту страну.
"С нетерпением жду конца месяца, я собираюсь посетить Бахрейн. Это будет первый визит израильского министра в эту страну", - заявил Лапид в ходе проводимой госсекретарем США Энтони Блинкеном виртуальной конференции, посвященной годовщине подписания "Авраамовых соглашений" об установлении дипотношений между еврейским государством с ОАЭ и Бахрейном.
Несколько арабских стран в прошлом году согласились нормализовать отношения с Израилем при посредничестве тогдашнего президента США Дональда Трампа. Подписание соглашений между Израилем, ОАЭ и Бахрейном состоялось 15 сентября 2020 года в Белом доме, было принято решение об открытии посольств, между странами было установлено прямое воздушное сообщение, начались визиты членов правительства, запущены турпоездки. Позже к ним присоединились Марокко и Судан.
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В миреСШАМароккоСуданДональд ТрампЭнтони БлинкенЯир Лапид (министр иностранных дел Израиля)
 
 
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