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Боевики Талибана - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20210917/ministerstvo-1750586956.html
СМИ: "Талибан"* упразднил министерство по делам женщин
СМИ: "Талибан"* упразднил министерство по делам женщин - РИА Новости, 17.09.2021
СМИ: "Талибан"* упразднил министерство по делам женщин
"Талибан"* упразднил в Афганистане министерство по делам женщин и заменили его министерством исламской ориентации (министерство призыва, ориентации, повеления... РИА Новости, 17.09.2021
2021-09-17T17:58
2021-09-17T17:59
захват власти в афганистане талибами
в мире
кабул (город)
талибан
афганистан
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. "Талибан"* упразднил в Афганистане министерство по делам женщин и заменили его министерством исламской ориентации (министерство призыва, ориентации, повеления благого и запрета предосудительного), передает агентство Khaama Press.Отмечается, что талибы уже изменили вывеску с названием на здании министерства.Ранее один из сотрудников министерства по делам женщин рассказал РИА Новости, что талибы не пускали на работу сотрудниц ведомства, а разрешали вход только мужчинам. Ранее талибы обещали, что права женщин будут защищены, но в рамках ислама, и обещали выработать соответствующие правила для осуществления женщинами своей рабочей деятельности. Многие женщины выходили на демонстрации в ряде городов Афганистана с призывом к новым властям соблюдать права женщин и обеспечить их репрезентативность в правительстве и властях на местах.В начале августа талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. Шестого сентября талибы заявили, что под их контроль с боями перешел Панджшер, последняя из 34 афганских провинций.На следующий день был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.* Террористическая организация, запрещенная в России
https://ria.ru/20210913/afganistan-1749925247.html
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в мире, кабул (город), талибан, афганистан
17:58 17.09.2021 (обновлено: 17:59 17.09.2021)
 
СМИ: "Талибан"* упразднил министерство по делам женщин

Khaama Press: "Талибан"* упразднил министерство по делам женщин в Афганистане

© РИА Новости / В. Киселев / Перейти в фотобанкМусульманки
Мусульманки - РИА Новости, 1920, 17.09.2021
© РИА Новости / В. Киселев
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. "Талибан"* упразднил в Афганистане министерство по делам женщин и заменили его министерством исламской ориентации (министерство призыва, ориентации, повеления благого и запрета предосудительного), передает агентство Khaama Press.
Отмечается, что талибы уже изменили вывеску с названием на здании министерства.
Взлетно-посадочная полоса международного аэропорта имени Хамида Карзая в Кабуле - РИА Новости, 1920, 13.09.2021
13 сентября, 21:31Захват власти в Афганистане талибами
Талибы попросили женщин вернуться на работу в аэропорт Кабула
Ранее один из сотрудников министерства по делам женщин рассказал РИА Новости, что талибы не пускали на работу сотрудниц ведомства, а разрешали вход только мужчинам. Ранее талибы обещали, что права женщин будут защищены, но в рамках ислама, и обещали выработать соответствующие правила для осуществления женщинами своей рабочей деятельности. Многие женщины выходили на демонстрации в ряде городов Афганистана с призывом к новым властям соблюдать права женщин и обеспечить их репрезентативность в правительстве и властях на местах.
В начале августа талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. Шестого сентября талибы заявили, что под их контроль с боями перешел Панджшер, последняя из 34 афганских провинций.
На следующий день был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.
* Террористическая организация, запрещенная в России
 
Захват власти в Афганистане талибамиВ миреКабул (город)ТалибанАфганистан
 
 
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