https://ria.ru/20210917/ministerstvo-1750586956.html

СМИ: "Талибан"* упразднил министерство по делам женщин

СМИ: "Талибан"* упразднил министерство по делам женщин - РИА Новости, 17.09.2021

СМИ: "Талибан"* упразднил министерство по делам женщин

"Талибан"* упразднил в Афганистане министерство по делам женщин и заменили его министерством исламской ориентации (министерство призыва, ориентации, повеления... РИА Новости, 17.09.2021

2021-09-17T17:58

2021-09-17T17:58

2021-09-17T17:59

захват власти в афганистане талибами

в мире

кабул (город)

талибан

афганистан

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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. "Талибан"* упразднил в Афганистане министерство по делам женщин и заменили его министерством исламской ориентации (министерство призыва, ориентации, повеления благого и запрета предосудительного), передает агентство Khaama Press.Отмечается, что талибы уже изменили вывеску с названием на здании министерства.Ранее один из сотрудников министерства по делам женщин рассказал РИА Новости, что талибы не пускали на работу сотрудниц ведомства, а разрешали вход только мужчинам. Ранее талибы обещали, что права женщин будут защищены, но в рамках ислама, и обещали выработать соответствующие правила для осуществления женщинами своей рабочей деятельности. Многие женщины выходили на демонстрации в ряде городов Афганистана с призывом к новым властям соблюдать права женщин и обеспечить их репрезентативность в правительстве и властях на местах.В начале августа талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. Шестого сентября талибы заявили, что под их контроль с боями перешел Панджшер, последняя из 34 афганских провинций.На следующий день был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.* Террористическая организация, запрещенная в России

https://ria.ru/20210913/afganistan-1749925247.html

кабул (город)

афганистан

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в мире, кабул (город), талибан, афганистан