https://ria.ru/20210917/minfin-1750512663.html

Минфин назвал вопиющей историю с рейтингом Doing Business

Минфин назвал вопиющей историю с рейтингом Doing Business - РИА Новости, 17.09.2021

Минфин назвал вопиющей историю с рейтингом Doing Business

Замглавы Минфина РФ Алексей Моисеев назвал вопиющей историю с рейтингом Doing Business и заявил, что ведомство все равно продолжит выполнять возложенные на него РИА Новости, 17.09.2021

2021-09-17T13:08

2021-09-17T13:08

2021-09-17T13:08

экономика

владимир путин

министерство финансов рф (минфин россии)

алексей моисеев

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/09/0d/1749810078_0:211:3072:1939_1920x0_80_0_0_19c39ef2eeb73bb2dd167e2bb86ac700.jpg

СОЧИ, 17 сен - РИА Новости. Замглавы Минфина РФ Алексей Моисеев назвал вопиющей историю с рейтингом Doing Business и заявил, что ведомство все равно продолжит выполнять возложенные на него задачи в рамках поручений президента России.Всемирный банк (ВБ) в четверг сообщил о том, что перестанет выпускать доклад Doing Business о состоянии и условиях ведения бизнеса в разных странах."История вопиющая, понимаете, эти люди, которые десятилетиями учили всех, как жить. … В целом, конечно, это потешно, что люди говорят: вы должны жить так. А потом: ой, извините, мы это все не так 20 лет говорили", - заявил чиновник журналистам в кулуарах международного банковского форума."Если серьезно, то с точки зрения именно буквы поручений президента, надо будет что-то делать, потому что ввиду отсутствия рейтинга там KPI как бы исчез. Но меры, которые там … в целом правильные. Это и вопросы, связанные с доступностью кредитов, и возможностью открытия и закрытия бизнеса, по моей части – с прозрачностью залоговой массы всей, … то есть все эти вещи, они в целом полезны. … Были же по всем министерствам задачи поставлены, мы естественно будем эти задачи выполнять", - заявил Моисеев.В последнем опубликованном докладе в 2019 году Россия заняла 28-ю позицию в рейтинге. Президент РФ Владимир Путин в своих "майских" указах 2012 года поручил правительству принять меры, направленные на повышение позиции страны в рейтинге со 120-й, рассчитанной в 2011 году, до 50-й в 2015 году и до 20-й в 2018 году. Улучшение позиций России в рейтинге Doing Business было прописано среди целей "майского" указа Путина и от 2018 года.

https://radiosputnik.ria.ru/20191106/1560650662.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, владимир путин, министерство финансов рф (минфин россии), алексей моисеев, россия