https://ria.ru/20210917/minfin-1750512663.html
Минфин назвал вопиющей историю с рейтингом Doing Business
Минфин назвал вопиющей историю с рейтингом Doing Business - РИА Новости, 17.09.2021
Минфин назвал вопиющей историю с рейтингом Doing Business
Замглавы Минфина РФ Алексей Моисеев назвал вопиющей историю с рейтингом Doing Business и заявил, что ведомство все равно продолжит выполнять возложенные на него РИА Новости, 17.09.2021
2021-09-17T13:08
2021-09-17T13:08
2021-09-17T13:08
экономика
владимир путин
министерство финансов рф (минфин россии)
алексей моисеев
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/09/0d/1749810078_0:211:3072:1939_1920x0_80_0_0_19c39ef2eeb73bb2dd167e2bb86ac700.jpg
СОЧИ, 17 сен - РИА Новости. Замглавы Минфина РФ Алексей Моисеев назвал вопиющей историю с рейтингом Doing Business и заявил, что ведомство все равно продолжит выполнять возложенные на него задачи в рамках поручений президента России.Всемирный банк (ВБ) в четверг сообщил о том, что перестанет выпускать доклад Doing Business о состоянии и условиях ведения бизнеса в разных странах."История вопиющая, понимаете, эти люди, которые десятилетиями учили всех, как жить. … В целом, конечно, это потешно, что люди говорят: вы должны жить так. А потом: ой, извините, мы это все не так 20 лет говорили", - заявил чиновник журналистам в кулуарах международного банковского форума."Если серьезно, то с точки зрения именно буквы поручений президента, надо будет что-то делать, потому что ввиду отсутствия рейтинга там KPI как бы исчез. Но меры, которые там … в целом правильные. Это и вопросы, связанные с доступностью кредитов, и возможностью открытия и закрытия бизнеса, по моей части – с прозрачностью залоговой массы всей, … то есть все эти вещи, они в целом полезны. … Были же по всем министерствам задачи поставлены, мы естественно будем эти задачи выполнять", - заявил Моисеев.В последнем опубликованном докладе в 2019 году Россия заняла 28-ю позицию в рейтинге. Президент РФ Владимир Путин в своих "майских" указах 2012 года поручил правительству принять меры, направленные на повышение позиции страны в рейтинге со 120-й, рассчитанной в 2011 году, до 50-й в 2015 году и до 20-й в 2018 году. Улучшение позиций России в рейтинге Doing Business было прописано среди целей "майского" указа Путина и от 2018 года.
https://radiosputnik.ria.ru/20191106/1560650662.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/09/0d/1749810078_311:260:2696:2048_1920x0_80_0_0_8bf44ec0bc0f835c85dc9421ecacea7f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, владимир путин, министерство финансов рф (минфин россии), алексей моисеев, россия
Минфин назвал вопиющей историю с рейтингом Doing Business
Замглавы Минфина назвал решение прекратить публикацию доклада Doing Business вопиющей
СОЧИ, 17 сен - РИА Новости.
Замглавы Минфина РФ Алексей Моисеев
назвал вопиющей историю с рейтингом Doing Business и заявил, что ведомство все равно продолжит выполнять возложенные на него задачи в рамках поручений президента России.
Всемирный банк (ВБ) в четверг сообщил о том, что перестанет выпускать доклад Doing Business о состоянии и условиях ведения бизнеса в разных странах.
"История вопиющая, понимаете, эти люди, которые десятилетиями учили всех, как жить. … В целом, конечно, это потешно, что люди говорят: вы должны жить так. А потом: ой, извините, мы это все не так 20 лет говорили", - заявил чиновник журналистам в кулуарах международного банковского форума.
"Если серьезно, то с точки зрения именно буквы поручений президента, надо будет что-то делать, потому что ввиду отсутствия рейтинга там KPI как бы исчез. Но меры, которые там … в целом правильные. Это и вопросы, связанные с доступностью кредитов, и возможностью открытия и закрытия бизнеса, по моей части – с прозрачностью залоговой массы всей, … то есть все эти вещи, они в целом полезны. … Были же по всем министерствам задачи поставлены, мы естественно будем эти задачи выполнять", - заявил Моисеев.
В последнем опубликованном докладе в 2019 году Россия заняла 28-ю позицию в рейтинге. Президент РФ Владимир Путин
в своих "майских" указах 2012 года поручил правительству принять меры, направленные на повышение позиции страны в рейтинге со 120-й, рассчитанной в 2011 году, до 50-й в 2015 году и до 20-й в 2018 году. Улучшение позиций России в рейтинге Doing Business было прописано среди целей "майского" указа Путина и от 2018 года.