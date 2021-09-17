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Минфин назвал вопиющей историю с рейтингом Doing Business
Минфин назвал вопиющей историю с рейтингом Doing Business - РИА Новости, 17.09.2021
Минфин назвал вопиющей историю с рейтингом Doing Business
Замглавы Минфина РФ Алексей Моисеев назвал вопиющей историю с рейтингом Doing Business и заявил, что ведомство все равно продолжит выполнять возложенные на него РИА Новости, 17.09.2021
2021-09-17T13:08
2021-09-17T13:08
экономика
владимир путин
министерство финансов рф (минфин россии)
алексей моисеев
россия
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СОЧИ, 17 сен - РИА Новости. Замглавы Минфина РФ Алексей Моисеев назвал вопиющей историю с рейтингом Doing Business и заявил, что ведомство все равно продолжит выполнять возложенные на него задачи в рамках поручений президента России.Всемирный банк (ВБ) в четверг сообщил о том, что перестанет выпускать доклад Doing Business о состоянии и условиях ведения бизнеса в разных странах."История вопиющая, понимаете, эти люди, которые десятилетиями учили всех, как жить. … В целом, конечно, это потешно, что люди говорят: вы должны жить так. А потом: ой, извините, мы это все не так 20 лет говорили", - заявил чиновник журналистам в кулуарах международного банковского форума."Если серьезно, то с точки зрения именно буквы поручений президента, надо будет что-то делать, потому что ввиду отсутствия рейтинга там KPI как бы исчез. Но меры, которые там … в целом правильные. Это и вопросы, связанные с доступностью кредитов, и возможностью открытия и закрытия бизнеса, по моей части – с прозрачностью залоговой массы всей, … то есть все эти вещи, они в целом полезны. … Были же по всем министерствам задачи поставлены, мы естественно будем эти задачи выполнять", - заявил Моисеев.В последнем опубликованном докладе в 2019 году Россия заняла 28-ю позицию в рейтинге. Президент РФ Владимир Путин в своих "майских" указах 2012 года поручил правительству принять меры, направленные на повышение позиции страны в рейтинге со 120-й, рассчитанной в 2011 году, до 50-й в 2015 году и до 20-й в 2018 году. Улучшение позиций России в рейтинге Doing Business было прописано среди целей "майского" указа Путина и от 2018 года.
https://radiosputnik.ria.ru/20191106/1560650662.html
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экономика, владимир путин, министерство финансов рф (минфин россии), алексей моисеев, россия
13:08 17.09.2021
 
Минфин назвал вопиющей историю с рейтингом Doing Business

Замглавы Минфина назвал решение прекратить публикацию доклада Doing Business вопиющей

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЗдание Министерства финансов Российской Федерации на улице Ильинка в Москве
Здание Министерства финансов Российской Федерации на улице Ильинка в Москве - РИА Новости, 1920, 17.09.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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СОЧИ, 17 сен - РИА Новости. Замглавы Минфина РФ Алексей Моисеев назвал вопиющей историю с рейтингом Doing Business и заявил, что ведомство все равно продолжит выполнять возложенные на него задачи в рамках поручений президента России.
Всемирный банк (ВБ) в четверг сообщил о том, что перестанет выпускать доклад Doing Business о состоянии и условиях ведения бизнеса в разных странах.
"История вопиющая, понимаете, эти люди, которые десятилетиями учили всех, как жить. … В целом, конечно, это потешно, что люди говорят: вы должны жить так. А потом: ой, извините, мы это все не так 20 лет говорили", - заявил чиновник журналистам в кулуарах международного банковского форума.
"Если серьезно, то с точки зрения именно буквы поручений президента, надо будет что-то делать, потому что ввиду отсутствия рейтинга там KPI как бы исчез. Но меры, которые там … в целом правильные. Это и вопросы, связанные с доступностью кредитов, и возможностью открытия и закрытия бизнеса, по моей части – с прозрачностью залоговой массы всей, … то есть все эти вещи, они в целом полезны. … Были же по всем министерствам задачи поставлены, мы естественно будем эти задачи выполнять", - заявил Моисеев.
В последнем опубликованном докладе в 2019 году Россия заняла 28-ю позицию в рейтинге. Президент РФ Владимир Путин в своих "майских" указах 2012 года поручил правительству принять меры, направленные на повышение позиции страны в рейтинге со 120-й, рассчитанной в 2011 году, до 50-й в 2015 году и до 20-й в 2018 году. Улучшение позиций России в рейтинге Doing Business было прописано среди целей "майского" указа Путина и от 2018 года.
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