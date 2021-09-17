https://ria.ru/20210917/metro-1750540660.html

В МГИК опровергли слухи о принуждении сотрудников метро к голосованию

В МГИК опровергли слухи о принуждении сотрудников метро к голосованию - РИА Новости, 17.09.2021

В МГИК опровергли слухи о принуждении сотрудников метро к голосованию

В метрополитене происходит информирование работников о возможности принять участие в голосовании, но в случае поступления жалоб избирателей в связи с... РИА Новости, 17.09.2021

2021-09-17T14:54

2021-09-17T14:54

2021-09-17T14:54

выборы в государственную думу

политика

московский метрополитен

москва

выборы в государственную думу

мосгоризбирком

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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. В метрополитене происходит информирование работников о возможности принять участие в голосовании, но в случае поступления жалоб избирателей в связи с принуждением к участию в голосовании в избирательные комиссии или правоохранительные органы такие жалобы будут рассмотрены в установленном порядке, сообщается в Telegram-канале Мосгоризбиркома.Ранее на сайте "Карта нарушений" была опубликована жалоба, что в метрополитене идет массовое принуждение работников к голосованию, с предоставлением отчета о голосовании."МГИК рассмотрела поступившее обращение. В заявке отсутствуют факты принуждения к участию в голосовании, как и принуждения к голосованию за ту или иную партию или кандидата. По имеющимся данным, проводится информирование работников о возможности принять участие в голосовании. Вместе с тем, в случае поступления жалоб избирателей в связи с принуждением к участию в голосовании в избирательные комиссии или правоохранительные органы такие жалобы будут рассмотрены в установленном порядке", - говорится в сообщении.В свою очередь замруководителя Общественного штаба, член Мосгоризбиркома с правом решающего голоса Ольга Кириллова сообщила, что группа Общественного штаба в Москве будет разбираться с якобы принуждением к голосованию сотрудников метрополитена после детализации информации."Мы считаем, что определиться с формой голосования - это дистанционное электронное голосование либо самому идти на избирательный участок - это право самого человека. Если руководитель принудил, мы, например, знаем, что не на одном производстве такие предложения звучали, но люди говорили, что "нет"... Работодатель не в праве, если это факт, который мы будем знать, какому конкретно человеку какой конкретно работодатель (сказал)... мы, конечно, будем в этом разбираться", - сказала Кириллова.По её словам, группа разбора будет разбираться при детализации информации, потому что давление расценивается как нарушение.

https://ria.ru/20210914/pamfilova-1750088590.html

https://ria.ru/20210728/vybory-1743240959.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, московский метрополитен, москва, выборы в государственную думу, мосгоризбирком