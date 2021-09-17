https://ria.ru/20210917/medvezhata-1750560312.html
Под Кировом выпустили в лес трех спасенных ранее медвежат
Под Кировом выпустили в лес трех спасенных ранее медвежат - РИА Новости, 17.09.2021
Под Кировом выпустили в лес трех спасенных ранее медвежат
Трех медвежат, обнаруженных лесорубами в Кировской области и переданных "на воспитание" в единственный в России специализированный зоозащитный центр в Тверской... РИА Новости, 17.09.2021
2021-09-17T16:12
2021-09-17T16:12
2021-09-17T16:19
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тверская область
кировская область
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 сен - РИА Новости. Трех медвежат, обнаруженных лесорубами в Кировской области и переданных "на воспитание" в единственный в России специализированный зоозащитный центр в Тверской области, спустя полгода вернули в природу, сообщает пресс-служба кировского областного правительства.В начале марта в Опаринском лесничестве Кировской области при разработке делянки лесорубы спугнули медведицу. Когда животное скрылось в чаще, рабочие обнаружили в берлоге трех крошечных медвежат. Их приютил местный охотинспектор. Малышей назвали Бантик, Остап и Тиша и передали специалистам Центра спасения медвежат-сирот в Торопецком районе Тверской области."Помните Бантика, Тишу и Остапа? Медвежат выходили специалисты Центра спасения медвежат-сирот Тверской области. После реабилитации их выпустили в дикую природу. Теперь косолапые будут жить в заказнике "Былина" Опаринского района. Медвежата будут находиться в безопасности, так как в заказнике установлен запрет на охоту. Они хорошо себя чувствуют и готовы к самостоятельной жизни в дикой природе", - говорится в сообщении.Пресс-служба разместила видео, на котором запечатлен момент выпуска медвежат в лес.
https://ria.ru/20210916/kosatka-1750259827.html
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опаринский район, тверская область, кировская область
16:12 17.09.2021 (обновлено: 16:19 17.09.2021)
Под Кировом выпустили в лес трех спасенных ранее медвежат
Под Кировом вырастили трех спасенных ранее медвежат и выпустили в лес