https://ria.ru/20210917/medvezhata-1750560312.html

Под Кировом выпустили в лес трех спасенных ранее медвежат

Под Кировом выпустили в лес трех спасенных ранее медвежат - РИА Новости, 17.09.2021

Под Кировом выпустили в лес трех спасенных ранее медвежат

Трех медвежат, обнаруженных лесорубами в Кировской области и переданных "на воспитание" в единственный в России специализированный зоозащитный центр в Тверской... РИА Новости, 17.09.2021

2021-09-17T16:12

2021-09-17T16:12

2021-09-17T16:19

хорошие новости

опаринский район

тверская область

кировская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/152854/22/1528542258_0:79:1500:923_1920x0_80_0_0_644089ed05105488cf6a5df6ad0cb96e.jpg

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 сен - РИА Новости. Трех медвежат, обнаруженных лесорубами в Кировской области и переданных "на воспитание" в единственный в России специализированный зоозащитный центр в Тверской области, спустя полгода вернули в природу, сообщает пресс-служба кировского областного правительства.В начале марта в Опаринском лесничестве Кировской области при разработке делянки лесорубы спугнули медведицу. Когда животное скрылось в чаще, рабочие обнаружили в берлоге трех крошечных медвежат. Их приютил местный охотинспектор. Малышей назвали Бантик, Остап и Тиша и передали специалистам Центра спасения медвежат-сирот в Торопецком районе Тверской области."Помните Бантика, Тишу и Остапа? Медвежат выходили специалисты Центра спасения медвежат-сирот Тверской области. После реабилитации их выпустили в дикую природу. Теперь косолапые будут жить в заказнике "Былина" Опаринского района. Медвежата будут находиться в безопасности, так как в заказнике установлен запрет на охоту. Они хорошо себя чувствуют и готовы к самостоятельной жизни в дикой природе", - говорится в сообщении.Пресс-служба разместила видео, на котором запечатлен момент выпуска медвежат в лес.

https://ria.ru/20210916/kosatka-1750259827.html

опаринский район

тверская область

кировская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

опаринский район, тверская область, кировская область