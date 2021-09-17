https://ria.ru/20210917/medved-1750441073.html

В национальном парке "Земля леопарда" гималайский медведь попал на видео

В национальном парке "Земля леопарда" гималайский медведь попал на видео - РИА Новости, 17.09.2021

В национальном парке "Земля леопарда" гималайский медведь попал на видео

Ученые национального парка "Земля леопарда" в Приморье получили необычное видео гималайского медведя, который исполняет "акробатические пируэты", а после... РИА Новости, 17.09.2021

2021-09-17T04:42

2021-09-17T04:42

2021-09-17T09:19

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ВЛАДИВОСТОК, 17 сен – РИА Новости. Ученые национального парка "Земля леопарда" в Приморье получили необычное видео гималайского медведя, который исполняет "акробатические пируэты", а после исследует фотоловушку, сообщает учреждение.Видео с фотоловушки опубликовано на youtube-канале нацпарка.В результате хищник поменял ракурс так, что объектив камеры нацелился на ветки и небо. Фотоловушка при этом не пострадала. По словам специалистов, такое поведение для белогрудого медведя нормально."Медведи – умные животные, поэтому им свойственно проявлять любопытство к незнакомым объектам. После обследования белогрудым медведем фотоловушка часто остаётся неповреждённой, однако ракурс съёмки оказывается безнадёжно сбит. Впрочем, если бы эту камеру обследовал бурый медведь, он мог бы зайти намного дальше простой смены ракурса", – рассказал сотрудник отдела науки ФГБУ "Земля леопарда" Глеб Седаш, чьи слова приводятся в сообщении.На "Земле леопарда" обитает два вида медведей: бурый и белогрудый (он же гималайский). Если бурый медведь характерен для умеренных и северных широт, то основной ареал белогрудого медведя находится в юго-восточной Азии."Земля леопарда" является местом обитания самой редкой крупной кошки в мире - дальневосточного леопарда. Эти хищники живут только на юго-западе Приморского края, а также на небольшом участке Китая, граничащем с Россией. Также несколько особей были замечены у границы с КНДР. Основная часть популяции живет в нацпарке. По последним данным, на российских охраняемых территориях в дикой природе живёт 110 взрослых дальневосточных леопардов.

https://ria.ru/20210820/medvezhonok-1746483401.html

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новости - туризм, фгбу "земля леопарда", юго-восточная азия, россия