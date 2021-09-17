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Украина решила отправить свой флаг на Луну
Украина решила отправить свой флаг на Луну - РИА Новости, 17.09.2021
Украина решила отправить свой флаг на Луну
Украина доставит свой государственный флаг на Луну в 2022 году в рамках своей первой миссии на спутник Земли, которую она осуществит вместе с британской... РИА Новости, 17.09.2021
2021-09-17T22:03
2021-09-17T22:03
в мире
украина
укроборонпром
луна
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космос
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КИЕВ, 17 сен - РИА Новости. Украина доставит свой государственный флаг на Луну в 2022 году в рамках своей первой миссии на спутник Земли, которую она осуществит вместе с британской компанией Spacebit, сообщается на сайте госконцерна "Укроборонпром".Ранее основатель и генеральный директор Spacebit Павел Танасюк сообщил, что Украина впервые примет участие миссии на Луну в 2022 году, которую организовывает британская компания. По его словам, планируется, что во время миссии на Луну на поверхность спутника Земли будет доставлена техника для осуществления научных исследований, среди которых замеры уровня радиации прибором, разработанным на Украине. Кроме того, в британском луноходе, который высадится на Луну, будут использованы детали украинского производства.Сообщается, что "в рамках миссии на спутник Земли доставят флаг Украины, напечатанный на 3D-принтере из украинского титана"."Для нас большая честь быть той командой, благодаря которой флаг Украины впервые в истории окажется на поверхности Луны и которая осуществит первую украинскую миссию на спутник Земли. В то же время в этой сфере важна синергия с государственным сектором. Мы высоко ценим наше сотрудничество с "Укроборонпромом", в частности с ОАО "Меридиан", а также с КБ "Южное" и открыты для нового партнерства, чтобы вместе восстановить имидж Украины как ведущей державы на мировой космической арене", - цитирует пресс-служба основателя и исполнительного директора Spacebit.На сайте госконцерна сообщили также, что прежде всего на Луну отправят оборудование для исследования почвы, испытания технологии отбора образцов, а также сбора информации о тепловых свойствах и магнитном поле."Сначала груз попадет к большому кратеру Lacus Mortis на ближней стороне Луны, а затем - в интересное для ученых темное пятно Oceanus Procellarum на поверхности небесного тела. Датчики, произведенные на украинских предприятиях, будут собирать информацию о радиационном фоне, а специальная камера будет транслировать видеострим с поверхности. Все полученные данные будут доступны отечественным ученым для развития космических программ. Миссия является частью программы NASA CLPS (Commercial Lunar Payload Services) - коммерческой программы обслуживания грузов на Луну", - отметили в пресс-службе.
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в мире, украина, укроборонпром, луна, земля, космос
22:03 17.09.2021
 
Украина решила отправить свой флаг на Луну

Украина решила отправить свой флаг на Луну в рамках первой космической миссии в 2022 году

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкЛетящий самолет на фоне полной Луны
Летящий самолет на фоне полной Луны - РИА Новости, 1920, 17.09.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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КИЕВ, 17 сен - РИА Новости. Украина доставит свой государственный флаг на Луну в 2022 году в рамках своей первой миссии на спутник Земли, которую она осуществит вместе с британской компанией Spacebit, сообщается на сайте госконцерна "Укроборонпром".
Ранее основатель и генеральный директор Spacebit Павел Танасюк сообщил, что Украина впервые примет участие миссии на Луну в 2022 году, которую организовывает британская компания. По его словам, планируется, что во время миссии на Луну на поверхность спутника Земли будет доставлена техника для осуществления научных исследований, среди которых замеры уровня радиации прибором, разработанным на Украине. Кроме того, в британском луноходе, который высадится на Луну, будут использованы детали украинского производства.
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Сообщается, что "в рамках миссии на спутник Земли доставят флаг Украины, напечатанный на 3D-принтере из украинского титана".
"Для нас большая честь быть той командой, благодаря которой флаг Украины впервые в истории окажется на поверхности Луны и которая осуществит первую украинскую миссию на спутник Земли. В то же время в этой сфере важна синергия с государственным сектором. Мы высоко ценим наше сотрудничество с "Укроборонпромом", в частности с ОАО "Меридиан", а также с КБ "Южное" и открыты для нового партнерства, чтобы вместе восстановить имидж Украины как ведущей державы на мировой космической арене", - цитирует пресс-служба основателя и исполнительного директора Spacebit.
На сайте госконцерна сообщили также, что прежде всего на Луну отправят оборудование для исследования почвы, испытания технологии отбора образцов, а также сбора информации о тепловых свойствах и магнитном поле.
"Сначала груз попадет к большому кратеру Lacus Mortis на ближней стороне Луны, а затем - в интересное для ученых темное пятно Oceanus Procellarum на поверхности небесного тела. Датчики, произведенные на украинских предприятиях, будут собирать информацию о радиационном фоне, а специальная камера будет транслировать видеострим с поверхности. Все полученные данные будут доступны отечественным ученым для развития космических программ. Миссия является частью программы NASA CLPS (Commercial Lunar Payload Services) - коммерческой программы обслуживания грузов на Луну", - отметили в пресс-службе.
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