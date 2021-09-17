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"Чего мы так уперлись?" Японцы призвали смириться с потерей Курил
"Чего мы так уперлись?" Японцы призвали смириться с потерей Курил - РИА Новости, 17.09.2021
"Чего мы так уперлись?" Японцы призвали смириться с потерей Курил
Читатели журнала President Online прокомментировали статью японского политолога Кэнро Нагоси о положении дел на Курильских островах. РИА Новости, 17.09.2021
2021-09-17T15:55
2021-09-17T19:24
токио
япония
курильские острова
россия
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МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Читатели журнала President Online прокомментировали статью японского политолога Кэнро Нагоси о положении дел на Курильских островах.Среди прочего он отметил развитие инфраструктуры и социальных услуг, но посетовал на то, что Москва решила начать "ставить точку" в споре об этих территориях. Несмотря на похвалу, автор статьи выразил мнение, что без Японии России будет сложно развивать регион, так как иностранные инвесторы, в частности китайские или южнокорейские, по его мнению, опасаются в него вкладываться.Многие пользователи, оценивая доводы политолога, сочли наиболее верным решением оставить тему Курильских островов в прошлом."Мы все говорим: "Вернуть острова, вернуть острова!" А оказывается, жизнь там идет своим чередом — и совсем даже неплохо. Там после войны родилось и состарилось два, даже, наверное, уже три поколения русских. Все надо было делать гораздо раньше. Теперь уже поздно. Острова от нас ушли навсегда", — написал пользователь с ником unt."Я несколько раз бывал во Владивостоке и Хабаровске. Видел благоустроенные дома и сады при них. Сколько там пространства! Чего мы так уперлись в эти северные острова. Не так уж там легко жить. Летом жарко и душно, зимой холодно до боли! Вот что на Дальнем Востоке России действительно хорошего — так это красивейшие девушки!" — подметил kyo."Абэ старался что-то сделать вокруг мирных переговоров по северным островам. А другие депутаты парламента ему помогали? Только критиковали! Разве можно закрывать окно в отношениях с Россией?! Честные депутаты, заботящиеся не только о своих деньгах, а о стране, поднимите свой голос!" — возмутился Ippan shimin."Из статьи видно, что русские живут на северных островах вполне нормально. Никакие разговоры сейчас о возврате нам островов уже невозможны", — подытожили юзеры.Токио до сих пор не отказался от претензий на российские острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. Их возвращение Япония поставила условием мирного договора с Россией, который по окончании Второй мировой пока не подписали.Позиция Москвы состоит в том, что Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и российский суверенитет над ними сомнению не подлежит.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ&gt;&gt;
https://ria.ru/20210910/yaponiya-1749474459.html
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токио, япония, курильские острова, россия
15:55 17.09.2021 (обновлено: 19:24 17.09.2021)
 
"Чего мы так уперлись?" Японцы призвали смириться с потерей Курил

Читатели President Online призвали смириться с тем, что Япония потеряла Курильские острова

© РИА Новости / Сергей Красноухов / Перейти в фотобанкВиды острова Итуруп
Виды острова Итуруп - РИА Новости, 1920, 17.09.2021
© РИА Новости / Сергей Красноухов
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МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Читатели журнала President Online прокомментировали статью японского политолога Кэнро Нагоси о положении дел на Курильских островах.
Среди прочего он отметил развитие инфраструктуры и социальных услуг, но посетовал на то, что Москва решила начать "ставить точку" в споре об этих территориях. Несмотря на похвалу, автор статьи выразил мнение, что без Японии России будет сложно развивать регион, так как иностранные инвесторы, в частности китайские или южнокорейские, по его мнению, опасаются в него вкладываться.
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Многие пользователи, оценивая доводы политолога, сочли наиболее верным решением оставить тему Курильских островов в прошлом.
"Мы все говорим: "Вернуть острова, вернуть острова!" А оказывается, жизнь там идет своим чередом — и совсем даже неплохо. Там после войны родилось и состарилось два, даже, наверное, уже три поколения русских. Все надо было делать гораздо раньше. Теперь уже поздно. Острова от нас ушли навсегда", — написал пользователь с ником unt.
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"Я несколько раз бывал во Владивостоке и Хабаровске. Видел благоустроенные дома и сады при них. Сколько там пространства! Чего мы так уперлись в эти северные острова. Не так уж там легко жить. Летом жарко и душно, зимой холодно до боли! Вот что на Дальнем Востоке России действительно хорошего — так это красивейшие девушки!" — подметил kyo.
"Абэ старался что-то сделать вокруг мирных переговоров по северным островам. А другие депутаты парламента ему помогали? Только критиковали! Разве можно закрывать окно в отношениях с Россией?! Честные депутаты, заботящиеся не только о своих деньгах, а о стране, поднимите свой голос!" — возмутился Ippan shimin.
"Северные острова и острова Такэсима нам больше никогда не вернутся. Нужно смотреть, чтобы китайцы не "оттяпали" у нас острова Сенкаку. Надежды здесь на Америку нет. Не полезет она в военный конфликт со столь сильным противником — Китаем!" — посетовал hrs.
"Из статьи видно, что русские живут на северных островах вполне нормально. Никакие разговоры сейчас о возврате нам островов уже невозможны", — подытожили юзеры.
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Позиция Москвы состоит в том, что Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и российский суверенитет над ними сомнению не подлежит.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ>>
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