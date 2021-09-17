15:55 17.09.2021 (обновлено: 19:24 17.09.2021)
"Чего мы так уперлись?" Японцы призвали смириться с потерей Курил
Читатели President Online призвали смириться с тем, что Япония потеряла Курильские острова
МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Читатели журнала President Online прокомментировали статью японского политолога Кэнро Нагоси о положении дел на Курильских островах.
Среди прочего он отметил развитие инфраструктуры и социальных услуг, но посетовал на то, что Москва решила начать "ставить точку" в споре об этих территориях. Несмотря на похвалу, автор статьи выразил мнение, что без Японии России будет сложно развивать регион, так как иностранные инвесторы, в частности китайские или южнокорейские, по его мнению, опасаются в него вкладываться.
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Многие пользователи, оценивая доводы политолога, сочли наиболее верным решением оставить тему Курильских островов в прошлом.
"Мы все говорим: "Вернуть острова, вернуть острова!" А оказывается, жизнь там идет своим чередом — и совсем даже неплохо. Там после войны родилось и состарилось два, даже, наверное, уже три поколения русских. Все надо было делать гораздо раньше. Теперь уже поздно. Острова от нас ушли навсегда", — написал пользователь с ником unt.
"Я несколько раз бывал во Владивостоке и Хабаровске. Видел благоустроенные дома и сады при них. Сколько там пространства! Чего мы так уперлись в эти северные острова. Не так уж там легко жить. Летом жарко и душно, зимой холодно до боли! Вот что на Дальнем Востоке России действительно хорошего — так это красивейшие девушки!" — подметил kyo.
"Абэ старался что-то сделать вокруг мирных переговоров по северным островам. А другие депутаты парламента ему помогали? Только критиковали! Разве можно закрывать окно в отношениях с Россией?! Честные депутаты, заботящиеся не только о своих деньгах, а о стране, поднимите свой голос!" — возмутился Ippan shimin.
"Из статьи видно, что русские живут на северных островах вполне нормально. Никакие разговоры сейчас о возврате нам островов уже невозможны", — подытожили юзеры.
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Позиция Москвы состоит в том, что Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и российский суверенитет над ними сомнению не подлежит.
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