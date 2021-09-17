https://ria.ru/20210917/krym-1750456256.html
В Крыму открылись все избирательные участки
В Крыму открылись все избирательные участки - РИА Новости, 17.09.2021
В Крыму открылись все избирательные участки
В Крыму открылись все избирательные участки по выборам в Государственную Думу РФ, препятствий для голосования никаких нет, сообщил глава избирательной комиссии... РИА Новости, 17.09.2021
2021-09-17T09:23
2021-09-17T09:23
2021-09-17T09:23
выборы в государственную думу
политика
республика крым
госдума рф
михаил малышев
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/09/10/1750378338_0:131:3015:1827_1920x0_80_0_0_28582d6531a11e1671b296748b56bcbc.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен – РИА Новости. В Крыму открылись все избирательные участки по выборам в Государственную Думу РФ, препятствий для голосования никаких нет, сообщил глава избирательной комиссии республики Михаил Малышев.Голосование на выборах в Госдуму проходит с 17 по 19 сентября. В Крыму образовано три одномандатных избирательных округа. Число избирателей - 1 480 652."Своевременно открылись все 1132 избирательных участка… Каких-либо препятствий для того, чтобы осуществить свое конституционное право – прийти и проголосовать - нет", - сказал Малышев журналистам.По его словам, среди инноваций этих выборов, характерных для Крыма, - возможность избирателей вакцинироваться от COVID-19 на избирательных участках."Будет работать 245 пунктов для проведения вакцинации населения", - подчеркнул Малышев.
https://ria.ru/20210917/elections-1750395747.html
республика крым
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/09/10/1750378338_284:0:3015:2048_1920x0_80_0_0_4c76a9a4a5409ee178459722ae37cafe.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, республика крым, госдума рф, михаил малышев, россия
В Крыму открылись все избирательные участки
В Крыму открылись все избирательные участки, препятствий для голосования нет