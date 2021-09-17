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Выборы в Государственную думу
https://ria.ru/20210917/krym-1750456256.html
В Крыму открылись все избирательные участки
В Крыму открылись все избирательные участки - РИА Новости, 17.09.2021
В Крыму открылись все избирательные участки
В Крыму открылись все избирательные участки по выборам в Государственную Думу РФ, препятствий для голосования никаких нет, сообщил глава избирательной комиссии... РИА Новости, 17.09.2021
2021-09-17T09:23
2021-09-17T09:23
выборы в государственную думу
политика
республика крым
госдума рф
михаил малышев
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен – РИА Новости. В Крыму открылись все избирательные участки по выборам в Государственную Думу РФ, препятствий для голосования никаких нет, сообщил глава избирательной комиссии республики Михаил Малышев.Голосование на выборах в Госдуму проходит с 17 по 19 сентября. В Крыму образовано три одномандатных избирательных округа. Число избирателей - 1 480 652."Своевременно открылись все 1132 избирательных участка… Каких-либо препятствий для того, чтобы осуществить свое конституционное право – прийти и проголосовать - нет", - сказал Малышев журналистам.По его словам, среди инноваций этих выборов, характерных для Крыма, - возможность избирателей вакцинироваться от COVID-19 на избирательных участках."Будет работать 245 пунктов для проведения вакцинации населения", - подчеркнул Малышев.
https://ria.ru/20210917/elections-1750395747.html
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политика, республика крым, госдума рф, михаил малышев, россия
09:23 17.09.2021
 
В Крыму открылись все избирательные участки

В Крыму открылись все избирательные участки, препятствий для голосования нет

© РИА Новости / Алексей МайшевПодготовка избирательного участка для голосования на выборах в Госдуму
Подготовка избирательного участка для голосования на выборах в Госдуму - РИА Новости, 1920, 17.09.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен – РИА Новости. В Крыму открылись все избирательные участки по выборам в Государственную Думу РФ, препятствий для голосования никаких нет, сообщил глава избирательной комиссии республики Михаил Малышев.
Голосование на выборах в Госдуму проходит с 17 по 19 сентября. В Крыму образовано три одномандатных избирательных округа. Число избирателей - 1 480 652.
"Своевременно открылись все 1132 избирательных участка… Каких-либо препятствий для того, чтобы осуществить свое конституционное право – прийти и проголосовать - нет", - сказал Малышев журналистам.
По его словам, среди инноваций этих выборов, характерных для Крыма, - возможность избирателей вакцинироваться от COVID-19 на избирательных участках.
"Будет работать 245 пунктов для проведения вакцинации населения", - подчеркнул Малышев.
Подготовка избирательного участка для голосования на выборах в Госдуму - РИА Новости, 1920, 17.09.2021
08:00
"Явное вмешательство". Голосование станет самым напряженным для ЦИК
 
Выборы в Государственную думуПолитикаРеспублика КрымГосдума РФМихаил МалышевРоссия
 
 
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