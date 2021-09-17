https://ria.ru/20210917/krizis-1750468816.html

В ЦБ оценили вероятность мирового финансового кризиса

В ЦБ оценили вероятность мирового финансового кризиса - РИА Новости, 17.09.2021

В ЦБ оценили вероятность мирового финансового кризиса

Наступление глобального экономического кризиса маловероятно, заявила в интервью РБК глава Центрального Банка Эльвира Набиуллина. РИА Новости, 17.09.2021

2021-09-17T10:26

2021-09-17T10:26

2021-09-17T10:26

экономика

центральный банк рф (цб рф)

эльвира набиуллина

цены на нефть

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МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Наступление глобального экономического кризиса маловероятно, заявила в интервью РБК глава Центрального Банка Эльвира Набиуллина.Она напомнила, что во многих странах накапливаются долги, это способствует "мягкая" денежно-кредитная политика. Вероятно, мировой спад экономики возникнет ближе к 2023 году, но этот сценарий условный, отметила глава ЦБ.Глава ЦБ подчеркнула, что сценариев развития ситуации может быть несколько, на это влияют разные факторы. По ее словам, низкий уровень экономики во время пандемии коронавируса не связан со всеобщим кризисом.

https://ria.ru/20210908/uroki-1749173959.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, центральный банк рф (цб рф), эльвира набиуллина, цены на нефть