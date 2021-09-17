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В ЦБ оценили вероятность мирового финансового кризиса
В ЦБ оценили вероятность мирового финансового кризиса - РИА Новости, 17.09.2021
В ЦБ оценили вероятность мирового финансового кризиса
Наступление глобального экономического кризиса маловероятно, заявила в интервью РБК глава Центрального Банка Эльвира Набиуллина. РИА Новости, 17.09.2021
2021-09-17T10:26
2021-09-17T10:26
экономика
центральный банк рф (цб рф)
эльвира набиуллина
цены на нефть
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МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Наступление глобального экономического кризиса маловероятно, заявила в интервью РБК глава Центрального Банка Эльвира Набиуллина.Она напомнила, что во многих странах накапливаются долги, это способствует "мягкая" денежно-кредитная политика. Вероятно, мировой спад экономики возникнет ближе к 2023 году, но этот сценарий условный, отметила глава ЦБ.Глава ЦБ подчеркнула, что сценариев развития ситуации может быть несколько, на это влияют разные факторы. По ее словам, низкий уровень экономики во время пандемии коронавируса не связан со всеобщим кризисом.
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экономика, центральный банк рф (цб рф), эльвира набиуллина, цены на нефть
10:26 17.09.2021
 
В ЦБ оценили вероятность мирового финансового кризиса

Глава ЦБ Набиуллина: риск мирового экономического кризиса крайне низок

© Фото : Банк РоссииПресс-конференция Председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной по итогам заседания Совета директоров 23 июля 2021 года
Пресс-конференция Председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной по итогам заседания Совета директоров 23 июля 2021 года - РИА Новости, 1920, 17.09.2021
© Фото : Банк России
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МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Наступление глобального экономического кризиса маловероятно, заявила в интервью РБК глава Центрального Банка Эльвира Набиуллина.
Она напомнила, что во многих странах накапливаются долги, это способствует "мягкая" денежно-кредитная политика. Вероятно, мировой спад экономики возникнет ближе к 2023 году, но этот сценарий условный, отметила глава ЦБ.
"Наши модели, как нам кажется, позволяют показать, как будет вести себя денежно-кредитная политика, если разные типы рисков реализуются, и дать некоторую предсказуемость участникам рынка. Поэтому это ни в коем случае нельзя рассматривать как какое-то предсказание кризиса", — объяснила Набиуллина.
Глава ЦБ подчеркнула, что сценариев развития ситуации может быть несколько, на это влияют разные факторы. По ее словам, низкий уровень экономики во время пандемии коронавируса не связан со всеобщим кризисом.
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ЭкономикаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Эльвира НабиуллинаЦены на нефть
 
 
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