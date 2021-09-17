https://ria.ru/20210917/kredit-1750475168.html
Законопроект об ограничении выдачи кредитов могут принять осенью
Законопроект об ограничении выдачи кредитов могут принять осенью - РИА Новости, 17.09.2021
Законопроект об ограничении выдачи кредитов могут принять осенью
Законопроект о количественном ограничении выдачи кредитов в РФ может быть принят этой осенью, заявил глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков. РИА Новости, 17.09.2021
2021-09-17T10:49
2021-09-17T10:49
2021-09-17T10:58
экономика
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СОЧИ, 17 сен - РИА Новости. Законопроект о количественном ограничении выдачи кредитов в РФ может быть принят этой осенью, заявил глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков."Законопроект в первом чтении принят, я думаю, что осенью он будет и во втором, и в третьем. Это как раз в ряду поведенческого надзора, в ряду тех мер, которые Банк России будет применять для того, чтобы "злоумышленники в финансовой среде", я имею в виду в том числе банкиров, действовали ответственно", - сказал он в рамках международного банковского форума "Банки России - XXI век".Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что Банк России по-прежнему обеспокоен быстрым ростом потребительского кредитования с точки зрения социальной и финансовой стабильности. Она напомнила, что регулятор уже прибегал к повышению макропруденциальных надбавок и готов их ужесточить дальше.
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экономика, госдума рф, россия
10:49 17.09.2021 (обновлено: 10:58 17.09.2021)
Законопроект об ограничении выдачи кредитов могут принять осенью
Законопроект о количественном ограничении выдачи кредитов могут принять осенью