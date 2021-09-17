https://ria.ru/20210917/kredit-1750475168.html

Законопроект об ограничении выдачи кредитов могут принять осенью

Законопроект об ограничении выдачи кредитов могут принять осенью - РИА Новости, 17.09.2021

Законопроект об ограничении выдачи кредитов могут принять осенью

Законопроект о количественном ограничении выдачи кредитов в РФ может быть принят этой осенью, заявил глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков. РИА Новости, 17.09.2021

2021-09-17T10:49

2021-09-17T10:49

2021-09-17T10:58

экономика

госдума рф

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/03/0a/1600672554_0:0:3443:1936_1920x0_80_0_0_c1f076420f7d0c5cd79787d553200571.jpg

СОЧИ, 17 сен - РИА Новости. Законопроект о количественном ограничении выдачи кредитов в РФ может быть принят этой осенью, заявил глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков."Законопроект в первом чтении принят, я думаю, что осенью он будет и во втором, и в третьем. Это как раз в ряду поведенческого надзора, в ряду тех мер, которые Банк России будет применять для того, чтобы "злоумышленники в финансовой среде", я имею в виду в том числе банкиров, действовали ответственно", - сказал он в рамках международного банковского форума "Банки России - XXI век".Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что Банк России по-прежнему обеспокоен быстрым ростом потребительского кредитования с точки зрения социальной и финансовой стабильности. Она напомнила, что регулятор уже прибегал к повышению макропруденциальных надбавок и готов их ужесточить дальше.

https://ria.ru/20210917/banki-1750473939.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, госдума рф, россия