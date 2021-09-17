Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210917/koronavirus-1750574480.html
Ученые нашли способ предсказывать смерть от COVID-19
Ученые нашли способ предсказывать смерть от COVID-19 - РИА Новости, 17.09.2021
Ученые нашли способ предсказывать смерть от COVID-19
Международная группа ученых и медиков выяснила, что с помощью искусственного интеллекта можно предсказать исход COVID-19. РИА Новости, 17.09.2021
2021-09-17T17:09
2021-09-17T17:17
распространение коронавируса
в мире
здоровье - общество
здоровье
коронавирус covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/08/10/1745893854_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_54fd77a9106c341fca4ed930d0b0a28f.jpg
МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Международная группа ученых и медиков выяснила, что с помощью искусственного интеллекта можно предсказать исход COVID-19.Авторы исследования, опубликованного в журнале Nature Medicine, собрали данные по 16 тысячам больным COVID-19 из 20 медучреждений по всему миру. Затем на основе так называемого федеративного метода тестирования они обучили модель искусственного интеллекта рассчитывать необходимый объем кислорода для пациентов на ИВЛ и вероятность смерти через сутки после госпитализации. Клиническая чувствительность теста составила 95 процентов, специфичность – 88 процентов.Модель протестировали на пяти континентах, и она доказала свою надежность и универсальность. Еще одно преимущество нового метода – в возможности использовать его при неподтвержденном диагнозе COVID-19: врач может изучать данные пациента до результата ПЦР.Поскольку распространение коронавирусной инфекции продолжается, алгоритмы прогнозирования важны при лечении пациентов, убеждены исследователи.
https://ria.ru/20210914/antitela-1750008316.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/08/10/1745893854_119:0:2850:2048_1920x0_80_0_0_4d5e403230b263d042ea78a9ff5bda02.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, здоровье - общество, здоровье, коронавирус covid-19
17:09 17.09.2021 (обновлено: 17:17 17.09.2021)
 
Ученые нашли способ предсказывать смерть от COVID-19

Ученые объяснили, как предсказать риск смерти от COVID-19

© AP Photo / Achilleas ChirasМедицинские работники во время транспортировки пациента с COVID-19 в одной из клиник Греции
Медицинские работники во время транспортировки пациента с COVID-19 в одной из клиник Греции - РИА Новости, 1920, 17.09.2021
© AP Photo / Achilleas Chiras
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Международная группа ученых и медиков выяснила, что с помощью искусственного интеллекта можно предсказать исход COVID-19.
Авторы исследования, опубликованного в журнале Nature Medicine, собрали данные по 16 тысячам больным COVID-19 из 20 медучреждений по всему миру. Затем на основе так называемого федеративного метода тестирования они обучили модель искусственного интеллекта рассчитывать необходимый объем кислорода для пациентов на ИВЛ и вероятность смерти через сутки после госпитализации. Клиническая чувствительность теста составила 95 процентов, специфичность – 88 процентов.
Модель протестировали на пяти континентах, и она доказала свою надежность и универсальность. Еще одно преимущество нового метода – в возможности использовать его при неподтвержденном диагнозе COVID-19: врач может изучать данные пациента до результата ПЦР.
Поскольку распространение коронавирусной инфекции продолжается, алгоритмы прогнозирования важны при лечении пациентов, убеждены исследователи.
Медицинский работник проводит забор крови на антитела к коронавирусу COVID-19 - РИА Новости, 1920, 14.09.2021
14 сентября, 13:56Наука
Ученые связали тяжелую форму COVID-19 с количеством аутоантител
 
Распространение коронавирусаВ миреЗдоровье - ОбществоЗдоровьеКоронавирус COVID-19
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:35Австралия сожалеет о решении Франции отозвать посла
05:16В США ценят сотрудничество с Россией в Арктическом совете
05:00Блинкен и глава британского МИД обсудили внешнеполитические приоритеты
04:51В Красноярском крае пропала географическая экспедиция
04:46В США сожалеют из-за приостановки миссии ОБСЕ на границе России и Украины
04:39Секретарь СНБО Украины устроил перепалку из-за русского языка
04:35В США мультимиллионера признали виновным в убийстве близкой подруги
04:19Венесуэла заявила о "террористической атаке" на главный банк страны
04:04Назван способ правильно выбрать банан
03:59Германия предложит план по созданию сил быстрого реагирования Европы
03:38Историк: лаборатории США могут использовать опыт японского "отряда смерти"
03:29Кинолог рассказал, чем опасны для собак осенние листья
03:27Синоптики предупредили россиян об "октябрьской" погоде
03:18Эксперт рассказал, кто чаще теряет деньги на бирже
03:15Немцы высмеяли реакцию Франции на разрыв контракта по подлодкам
03:12Эксперт: Австралия дала пощечину Франции, расторгнув контракт по подлодкам
03:03СМИ: Франция никогда ранее не отзывала своих послов из США и Австралии
03:00Названы самые частые способы обмана покупателей новостроек
02:39США назвали Францию "сильным партнером" после отзыва Парижем посла
02:18Эксперт объяснил, когда банк может потребовать отдать “снятые” деньги
Лента новостейМолния