17:09 17.09.2021 (обновлено: 17:17 17.09.2021)
Ученые нашли способ предсказывать смерть от COVID-19
Ученые объяснили, как предсказать риск смерти от COVID-19
© AP Photo / Achilleas ChirasМедицинские работники во время транспортировки пациента с COVID-19 в одной из клиник Греции
© AP Photo / Achilleas Chiras
МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Международная группа ученых и медиков выяснила, что с помощью искусственного интеллекта можно предсказать исход COVID-19.
Авторы исследования, опубликованного в журнале Nature Medicine, собрали данные по 16 тысячам больным COVID-19 из 20 медучреждений по всему миру. Затем на основе так называемого федеративного метода тестирования они обучили модель искусственного интеллекта рассчитывать необходимый объем кислорода для пациентов на ИВЛ и вероятность смерти через сутки после госпитализации. Клиническая чувствительность теста составила 95 процентов, специфичность – 88 процентов.
Модель протестировали на пяти континентах, и она доказала свою надежность и универсальность. Еще одно преимущество нового метода – в возможности использовать его при неподтвержденном диагнозе COVID-19: врач может изучать данные пациента до результата ПЦР.
Поскольку распространение коронавирусной инфекции продолжается, алгоритмы прогнозирования важны при лечении пациентов, убеждены исследователи.
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