https://ria.ru/20210917/koronavirus-1750574480.html

Ученые нашли способ предсказывать смерть от COVID-19

Ученые нашли способ предсказывать смерть от COVID-19 - РИА Новости, 17.09.2021

Ученые нашли способ предсказывать смерть от COVID-19

Международная группа ученых и медиков выяснила, что с помощью искусственного интеллекта можно предсказать исход COVID-19. РИА Новости, 17.09.2021

2021-09-17T17:09

2021-09-17T17:09

2021-09-17T17:17

распространение коронавируса

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коронавирус covid-19

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МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Международная группа ученых и медиков выяснила, что с помощью искусственного интеллекта можно предсказать исход COVID-19.Авторы исследования, опубликованного в журнале Nature Medicine, собрали данные по 16 тысячам больным COVID-19 из 20 медучреждений по всему миру. Затем на основе так называемого федеративного метода тестирования они обучили модель искусственного интеллекта рассчитывать необходимый объем кислорода для пациентов на ИВЛ и вероятность смерти через сутки после госпитализации. Клиническая чувствительность теста составила 95 процентов, специфичность – 88 процентов.Модель протестировали на пяти континентах, и она доказала свою надежность и универсальность. Еще одно преимущество нового метода – в возможности использовать его при неподтвержденном диагнозе COVID-19: врач может изучать данные пациента до результата ПЦР.Поскольку распространение коронавирусной инфекции продолжается, алгоритмы прогнозирования важны при лечении пациентов, убеждены исследователи.

https://ria.ru/20210914/antitela-1750008316.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, здоровье - общество, здоровье, коронавирус covid-19