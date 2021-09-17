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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210917/koronavirus-1750483356.html
В России за сутки выявили 19 905 случаев заражения коронавирусом
В России за сутки выявили 19 905 случаев заражения коронавирусом - РИА Новости, 17.09.2021
В России за сутки выявили 19 905 случаев заражения коронавирусом
Число случаев COVID-19 в России за сутки увеличилось на 19 905, следует из данных оперативного штаба. РИА Новости, 17.09.2021
2021-09-17T11:17
2021-09-17T11:42
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коронавирус в россии
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МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Число случаев COVID-19 в России за сутки увеличилось на 19 905, следует из данных оперативного штаба.Накануне сообщалось о 19 594 заболевших.Темп прироста составил 0,28 процента. Выздоровели 16 619 пациентов, не удалось спасти 791 (днем ранее — 794).Больше всего инфицированных выявили в Москве (2537), Санкт-Петербурге (1738), Подмосковье (837), Свердловской (504) и Воронежской (483) областях.Меньше всего — в Ненецком автономном округе (11), на Чукотке (15) и в Магаданской области (22).Всего за время эпидемии в России зарегистрировали 7 234 425 случаев заболевания. Выздоровели 6 469 017 человек, скончались 196 625.По статистике ВОЗ, в мире выявили более 226,2 миллиона заразившихся коронавирусом, а по подсчетам Университета Джонса Хопкинса, их число превысило 227 миллионов. Жертвами стали более 4,6 миллиона человек.Наиболее сложная обстановка складывается в США, Индии, Бразилии и Великобритании. Россия, по данным ВОЗ, находится на пятой строчке списка, а согласно подсчетам Университета Джонса Хопкинса — на восьмом.
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общество, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
11:17 17.09.2021 (обновлено: 11:42 17.09.2021)
 
В России за сутки выявили 19 905 случаев заражения коронавирусом

Оперштаб: в России за сутки выявили 19 905 случаев заражения коронавирусом

© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкМедицинские работники на территории многофункционального военного ковид-госпиталя в Кызыле
Медицинские работники на территории многофункционального военного ковид-госпиталя в Кызыле - РИА Новости, 1920, 17.09.2021
© РИА Новости / Илья Наймушин
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МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Число случаев COVID-19 в России за сутки увеличилось на 19 905, следует из данных оперативного штаба.
Накануне сообщалось о 19 594 заболевших.
Темп прироста составил 0,28 процента. Выздоровели 16 619 пациентов, не удалось спасти 791 (днем ранее — 794).
Больше всего инфицированных выявили в Москве (2537), Санкт-Петербурге (1738), Подмосковье (837), Свердловской (504) и Воронежской (483) областях.
Опрос
Вы переболели COVID-19?
Проголосовали:
19 августа, 12:25
Меньше всего — в Ненецком автономном округе (11), на Чукотке (15) и в Магаданской области (22).
Всего за время эпидемии в России зарегистрировали 7 234 425 случаев заболевания. Выздоровели 6 469 017 человек, скончались 196 625.
По статистике ВОЗ, в мире выявили более 226,2 миллиона заразившихся коронавирусом, а по подсчетам Университета Джонса Хопкинса, их число превысило 227 миллионов. Жертвами стали более 4,6 миллиона человек.
Наиболее сложная обстановка складывается в США, Индии, Бразилии и Великобритании. Россия, по данным ВОЗ, находится на пятой строчке списка, а согласно подсчетам Университета Джонса Хопкинса — на восьмом.
 
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