https://ria.ru/20210917/koronavirus-1750483356.html

В России за сутки выявили 19 905 случаев заражения коронавирусом

В России за сутки выявили 19 905 случаев заражения коронавирусом - РИА Новости, 17.09.2021

В России за сутки выявили 19 905 случаев заражения коронавирусом

Число случаев COVID-19 в России за сутки увеличилось на 19 905, следует из данных оперативного штаба. РИА Новости, 17.09.2021

2021-09-17T11:17

2021-09-17T11:17

2021-09-17T11:42

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МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Число случаев COVID-19 в России за сутки увеличилось на 19 905, следует из данных оперативного штаба.Накануне сообщалось о 19 594 заболевших.Темп прироста составил 0,28 процента. Выздоровели 16 619 пациентов, не удалось спасти 791 (днем ранее — 794).Больше всего инфицированных выявили в Москве (2537), Санкт-Петербурге (1738), Подмосковье (837), Свердловской (504) и Воронежской (483) областях.Меньше всего — в Ненецком автономном округе (11), на Чукотке (15) и в Магаданской области (22).Всего за время эпидемии в России зарегистрировали 7 234 425 случаев заболевания. Выздоровели 6 469 017 человек, скончались 196 625.По статистике ВОЗ, в мире выявили более 226,2 миллиона заразившихся коронавирусом, а по подсчетам Университета Джонса Хопкинса, их число превысило 227 миллионов. Жертвами стали более 4,6 миллиона человек.Наиболее сложная обстановка складывается в США, Индии, Бразилии и Великобритании. Россия, по данным ВОЗ, находится на пятой строчке списка, а согласно подсчетам Университета Джонса Хопкинса — на восьмом.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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