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В Москве пройдет первая бизнес-премия и конференция WOW PRO
В Москве пройдет первая бизнес-премия и конференция WOW PRO - РИА Новости, 17.09.2021
В Москве пройдет первая бизнес-премия и конференция WOW PRO
РИА Новости, 17.09.2021
2021-09-17T11:48
2021-09-17T11:48
пресс-релизы
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МОСКВА, 17 сен - Пресс-служба WOW GROUP. В Москве пройдет первая бизнес-премия и конференция WOW PRO, +16. Событие пройдёт 27 сентября в лофте Goelro. Конференция призвана помочь выявить и презентовать бизнес-аудитории лучшие кейсы провайдеров в сфере управления персоналом и помочь будущим долгосрочным партнёрам найти друг друга.Организаторы, WOW GROUP и HR-tv.ru, хорошо знакомы всем в HR-сообществе: компания занимается производством и дистрибуцией образовательных материалов и контента по теме управления человеческим капиталом. А кроме этого, проведением профильных бизнес-премий и конференций. Например, WOW!HR.WOW PRO же проводится впервые. Организаторы зовут перенимать опыт, общаться и задавать вопросы конкурсантам HR-специалистов, предпринимателей и менеджеро. Посещение конференции — это возможность уверенно найти исполнителя под задачи вашей компании. Купить билеты на #WOWPRO можно на сайте.НоминацииНа #WOWPRO вас ждут выступления по четырём тематическим сессиям: Level Up — в данной номинации принимают участие кейсы по оценке и обучению сотрудников компаний; Digital Solutions — в номинации могут принять участие кейсы по разработке и внедрению IT-решений; Save — кейсы по well-being и улучшению здоровья сотрудников; High Performance — кейсы по вовлечению и мотивации персонала.ЖюриПобедителей в каждой номинации выбирает экспертное жюри методом прямого открытого голосования после того, как участники презентуют свои кейсы на офлайн-конференции. Члены жюри — HR-руководители крупных российских компаний: ГК "Галс", Корпоративной академии Роскосмоса, Перекрёстка и других.Что ещё будет на #WOWPRO?Помимо выступлений номинантов посетителей конференции ждёт экспо-зона с представителями компаний-провайдеров. Также на WOW GROUP и HR-tv.ru на торжественном вечернем фуршете #WOWPRO объявят результаты исследования рынка поставщиков услуг в сфере управления персоналом.Помимо деловой части гостей конференции ожидает культурная программа, в рамках церемонии награждения победителей премии WOW PRO состоится фуршет. Впрочем, всех деталей организаторы пока не раскрывают. Спешите приобрести билеты на конференцию #WOWPRO!ПрессеДополнительную информацию о событии можно получить у Сергея Алумова, PR-менеджера WOW GROUP, позвонив по телефону +7 (963) 662–75–78, написав в Telegram (по номеру телефона или нику @SergeyWOWPR) или на pr@hr-tv.ru. По вопросу аккредитации лучше именно писать.Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.
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РИА Новости
1
5
4.7
96
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7 495 645-6601
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353
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пресс-релизы
11:48 17.09.2021
 

В Москве пройдет первая бизнес-премия и конференция WOW PRO

© Фото : Facebook/Бизнес-премия WOWHR РоссияБизнес-премия и конференция WOW PRO
Бизнес-премия и конференция WOW PRO - РИА Новости, 1920, 17.09.2021
© Фото : Facebook/Бизнес-премия WOWHR Россия
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 сен - Пресс-служба WOW GROUP. В Москве пройдет первая бизнес-премия и конференция WOW PRO, +16. Событие пройдёт 27 сентября в лофте Goelro. Конференция призвана помочь выявить и презентовать бизнес-аудитории лучшие кейсы провайдеров в сфере управления персоналом и помочь будущим долгосрочным партнёрам найти друг друга.
Организаторы, WOW GROUP и HR-tv.ru, хорошо знакомы всем в HR-сообществе: компания занимается производством и дистрибуцией образовательных материалов и контента по теме управления человеческим капиталом. А кроме этого, проведением профильных бизнес-премий и конференций. Например, WOW!HR.
WOW PRO же проводится впервые. Организаторы зовут перенимать опыт, общаться и задавать вопросы конкурсантам HR-специалистов, предпринимателей и менеджеро. Посещение конференции — это возможность уверенно найти исполнителя под задачи вашей компании. Купить билеты на #WOWPRO можно на сайте.

Номинации

На #WOWPRO вас ждут выступления по четырём тематическим сессиям: Level Up — в данной номинации принимают участие кейсы по оценке и обучению сотрудников компаний; Digital Solutions — в номинации могут принять участие кейсы по разработке и внедрению IT-решений; Save — кейсы по well-being и улучшению здоровья сотрудников; High Performance — кейсы по вовлечению и мотивации персонала.

Жюри

Победителей в каждой номинации выбирает экспертное жюри методом прямого открытого голосования после того, как участники презентуют свои кейсы на офлайн-конференции. Члены жюри — HR-руководители крупных российских компаний: ГК "Галс", Корпоративной академии Роскосмоса, Перекрёстка и других.

Что ещё будет на #WOWPRO?

Помимо выступлений номинантов посетителей конференции ждёт экспо-зона с представителями компаний-провайдеров. Также на WOW GROUP и HR-tv.ru на торжественном вечернем фуршете #WOWPRO объявят результаты исследования рынка поставщиков услуг в сфере управления персоналом.
Помимо деловой части гостей конференции ожидает культурная программа, в рамках церемонии награждения победителей премии WOW PRO состоится фуршет. Впрочем, всех деталей организаторы пока не раскрывают. Спешите приобрести билеты на конференцию #WOWPRO!

Прессе

Дополнительную информацию о событии можно получить у Сергея Алумова, PR-менеджера WOW GROUP, позвонив по телефону +7 (963) 662–75–78, написав в Telegram (по номеру телефона или нику @SergeyWOWPR) или на pr@hr-tv.ru. По вопросу аккредитации лучше именно писать.
Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.
Заявка на размещение пресс-релиза.
 
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