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Храмовый комплекс Георгия Победоносца в Зеленограде подключен к электросети
Храмовый комплекс Георгия Победоносца в Зеленограде подключен к электросети - РИА Новости, 17.09.2021
Храмовый комплекс Георгия Победоносца в Зеленограде подключен к электросети
Московские энергетики подключили к электросетям храмовый комплекс Георгия Победоносца в Зеленограде, сообщает пресс-служба столичного департамента... РИА Новости, 17.09.2021
2021-09-17T18:18
2021-09-17T18:18
москва сегодня: мегаполис для жизни
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зеленоград
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Московские энергетики подключили к электросетям храмовый комплекс Георгия Победоносца в Зеленограде, сообщает пресс-служба столичного департамента жилищно-коммунального хозяйства."В Зеленограде подключили к электросетям строящийся храм. Энергетики АО "ОЭК" завершили работы по электроснабжению храмового комплекса святого великомученика Георгия Победоносца", - говорится в сообщении.Отмечается, что храм в честь святого покровителя Москвы строится на Георгиевском проспекте в районе Крюково, на месте кровопролитных боев 1941 года, где удалось остановить наступление фашистских войск.Отмечается, что в рамках технологического присоединения специалисты АО "ОЭК" выполнили прокладку кабельных линий от существующей трансформаторной подстанции. Максимальная мощность присоединенных энергопринимающих устройств составила 130 киловатт по III категории надежности.В пресс-службе напомнили, что в прошлом году энергетики АО "ОЭК" выполнили монтаж архитектурно-художественной подсветки на здании лютеранского кафедрального собора апостолов Петра и Павла в Москве. Собор, который входит в число объектов культурного наследия федерального значения, украсили 239 современных светильников.
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москва, зеленоград
18:18 17.09.2021
 

Храмовый комплекс Георгия Победоносца в Зеленограде подключен к электросети

CC BY 4.0 / Официальный портал Мэра и Правительства Москвы / Подключение к электросетям храмового комплекса Георгия Победоносца в Зеленограде
Подключение к электросетям храмового комплекса Георгия Победоносца в Зеленограде - РИА Новости, 1920, 17.09.2021
CC BY 4.0 / Официальный портал Мэра и Правительства Москвы /
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Московские энергетики подключили к электросетям храмовый комплекс Георгия Победоносца в Зеленограде, сообщает пресс-служба столичного департамента жилищно-коммунального хозяйства.
"В Зеленограде подключили к электросетям строящийся храм. Энергетики АО "ОЭК" завершили работы по электроснабжению храмового комплекса святого великомученика Георгия Победоносца", - говорится в сообщении.
Отмечается, что храм в честь святого покровителя Москвы строится на Георгиевском проспекте в районе Крюково, на месте кровопролитных боев 1941 года, где удалось остановить наступление фашистских войск.
"Храмовый комплекс возводится в рамках программы строительства храмов в каждом районе столицы "200 храмов". Столичные энергетики уже реализовали множество проектов, связанных с храмовыми комплексами, обеспечивая как подключение к электросетям, так и установку архитектурно-художественной подсветки на фасады. Электроснабжение социальных объектов – одна из важнейших задач, стоящих перед специалистами городского хозяйства", - рассказал руководитель департамента Вячеслав Торсунов.
Отмечается, что в рамках технологического присоединения специалисты АО "ОЭК" выполнили прокладку кабельных линий от существующей трансформаторной подстанции. Максимальная мощность присоединенных энергопринимающих устройств составила 130 киловатт по III категории надежности.
В пресс-службе напомнили, что в прошлом году энергетики АО "ОЭК" выполнили монтаж архитектурно-художественной подсветки на здании лютеранского кафедрального собора апостолов Петра и Павла в Москве. Собор, который входит в число объектов культурного наследия федерального значения, украсили 239 современных светильников.
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