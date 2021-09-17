https://ria.ru/20210917/kompleks-1750591326.html

Храмовый комплекс Георгия Победоносца в Зеленограде подключен к электросети

Храмовый комплекс Георгия Победоносца в Зеленограде подключен к электросети - РИА Новости, 17.09.2021

Храмовый комплекс Георгия Победоносца в Зеленограде подключен к электросети

Московские энергетики подключили к электросетям храмовый комплекс Георгия Победоносца в Зеленограде, сообщает пресс-служба столичного департамента... РИА Новости, 17.09.2021

2021-09-17T18:18

2021-09-17T18:18

2021-09-17T18:18

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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Московские энергетики подключили к электросетям храмовый комплекс Георгия Победоносца в Зеленограде, сообщает пресс-служба столичного департамента жилищно-коммунального хозяйства."В Зеленограде подключили к электросетям строящийся храм. Энергетики АО "ОЭК" завершили работы по электроснабжению храмового комплекса святого великомученика Георгия Победоносца", - говорится в сообщении.Отмечается, что храм в честь святого покровителя Москвы строится на Георгиевском проспекте в районе Крюково, на месте кровопролитных боев 1941 года, где удалось остановить наступление фашистских войск.Отмечается, что в рамках технологического присоединения специалисты АО "ОЭК" выполнили прокладку кабельных линий от существующей трансформаторной подстанции. Максимальная мощность присоединенных энергопринимающих устройств составила 130 киловатт по III категории надежности.В пресс-службе напомнили, что в прошлом году энергетики АО "ОЭК" выполнили монтаж архитектурно-художественной подсветки на здании лютеранского кафедрального собора апостолов Петра и Павла в Москве. Собор, который входит в число объектов культурного наследия федерального значения, украсили 239 современных светильников.

https://ria.ru/20210827/khram-1747491350.html

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