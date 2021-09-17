https://ria.ru/20210917/kirill-1750493929.html

Патриарх Кирилл проголосовал на выборах в Госдуму

Патриарх Кирилл проголосовал на выборах в Госдуму - РИА Новости, 17.09.2021

Патриарх Кирилл проголосовал на выборах в Госдуму

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл принял участие в голосовании на выборах в Государственную думу РФ, сообщили в синодальном отделе по взаимоотношениям... РИА Новости, 17.09.2021

2021-09-17T12:00

2021-09-17T12:00

2021-09-17T12:00

выборы в государственную думу

политика

госдума рф

патриарх кирилл (владимир гундяев)

московский патриархат

религия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/01/1e/1595284761_0:371:2980:2047_1920x0_80_0_0_e043b394aa98a4a2059f8ed74363d35e.jpg

МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл принял участие в голосовании на выборах в Государственную думу РФ, сообщили в синодальном отделе по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата.Патриарх, рассказали в отделе, проголосовал в пятницу в своей резиденции в Даниловом монастыре в Москве.Голосование на думских и иных выборах пройдет в этом году с 17 по 19 сентября, следует из постановления ЦИК. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.

https://ria.ru/20210917/elections-1750395747.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, госдума рф, патриарх кирилл (владимир гундяев), московский патриархат, религия