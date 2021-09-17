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Патриарх Кирилл проголосовал на выборах в Госдуму
Патриарх Кирилл проголосовал на выборах в Госдуму - РИА Новости, 17.09.2021
Патриарх Кирилл проголосовал на выборах в Госдуму
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл принял участие в голосовании на выборах в Государственную думу РФ, сообщили в синодальном отделе по взаимоотношениям... РИА Новости, 17.09.2021
2021-09-17T12:00
2021-09-17T12:00
2021-09-17T12:00
выборы в государственную думу
политика
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религия
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл принял участие в голосовании на выборах в Государственную думу РФ, сообщили в синодальном отделе по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата.Патриарх, рассказали в отделе, проголосовал в пятницу в своей резиденции в Даниловом монастыре в Москве.Голосование на думских и иных выборах пройдет в этом году с 17 по 19 сентября, следует из постановления ЦИК. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.
https://ria.ru/20210917/elections-1750395747.html
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политика, госдума рф, патриарх кирилл (владимир гундяев), московский патриархат, религия
Патриарх Кирилл проголосовал на выборах в Госдуму
Патриарх Кирилл проголосовал на выборах в Госдуму в Москве