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Открытое тестовое голосование в ЦИК России - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
Выборы в Государственную думу
https://ria.ru/20210917/kirill-1750493929.html
Патриарх Кирилл проголосовал на выборах в Госдуму
Патриарх Кирилл проголосовал на выборах в Госдуму - РИА Новости, 17.09.2021
Патриарх Кирилл проголосовал на выборах в Госдуму
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл принял участие в голосовании на выборах в Государственную думу РФ, сообщили в синодальном отделе по взаимоотношениям... РИА Новости, 17.09.2021
2021-09-17T12:00
2021-09-17T12:00
выборы в государственную думу
политика
госдума рф
патриарх кирилл (владимир гундяев)
московский патриархат
религия
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл принял участие в голосовании на выборах в Государственную думу РФ, сообщили в синодальном отделе по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата.Патриарх, рассказали в отделе, проголосовал в пятницу в своей резиденции в Даниловом монастыре в Москве.Голосование на думских и иных выборах пройдет в этом году с 17 по 19 сентября, следует из постановления ЦИК. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.
https://ria.ru/20210917/elections-1750395747.html
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политика, госдума рф, патриарх кирилл (владимир гундяев), московский патриархат, религия
12:00 17.09.2021
 
Патриарх Кирилл проголосовал на выборах в Госдуму

Патриарх Кирилл проголосовал на выборах в Госдуму в Москве

© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкПатриарх Московскийи всея Руси Кирилл во время Божественной литургии с чином великого освящения воды в Крещенский сочельник в кафедральном соборном храме Христа Спасителя в Москве
Патриарх Московскийи всея Руси Кирилл во время Божественной литургии с чином великого освящения воды в Крещенский сочельник в кафедральном соборном храме Христа Спасителя в Москве - РИА Новости, 1920, 17.09.2021
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл принял участие в голосовании на выборах в Государственную думу РФ, сообщили в синодальном отделе по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата.
Патриарх, рассказали в отделе, проголосовал в пятницу в своей резиденции в Даниловом монастыре в Москве.
Голосование на думских и иных выборах пройдет в этом году с 17 по 19 сентября, следует из постановления ЦИК. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.
Подготовка избирательного участка для голосования на выборах в Госдуму - РИА Новости, 1920, 17.09.2021
08:00
"Явное вмешательство". Голосование станет самым напряженным для ЦИК
 
Выборы в Государственную думуПолитикаГосдума РФПатриарх Кирилл (Владимир Гундяев)Московский ПатриархатРелигия
 
 
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