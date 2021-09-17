https://ria.ru/20210917/khabarovsk-1750476730.html

Более десяти компаний подключатся к проекту "Дом дальневосточника"

Более десяти компаний подключатся к проекту "Дом дальневосточника" - РИА Новости, 17.09.2021

Более десяти компаний подключатся к проекту "Дом дальневосточника"

Более 10 компаний готовы подключиться к флагманскому проекту "Дом дальневосточника" в Хабаровском крае, для которого уже выбрана пилотная площадка, сообщает... РИА Новости, 17.09.2021

2021-09-17T10:53

2021-09-17T10:53

2021-09-17T10:53

хабаровский край

экономика

хабаровский край

хабаровск

михаил дегтярев

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ХАБАРОВСК, 17 сен - РИА Новости. Более 10 компаний готовы подключиться к флагманскому проекту "Дом дальневосточника" в Хабаровском крае, для которого уже выбрана пилотная площадка, сообщает правительство региона.Проект "Дом дальневосточника" предполагает строительство индивидуальных жилых домов по современным технологиям и из местных пиломатериалов. С такой инициативой выступил глава региона Михаил Дегтярев в мае этого года. Реализация проекта позволит стимулировать развитие отрасли глубокой переработки древесины в крае и нарастить объемы жилищного строительства."Все больше строительных компаний в Хабаровском крае проявляют интерес к новому флагманскому проекту "Дом дальневосточника". Включиться в его реализацию готовы более десяти предприятий. В настоящее время оцениваются возможности основных участников программы", - сообщает ведомство.Пилотной площадкой для реализации проекта выбрана местность недалеко от поселка имени Горького в Хабаровске."Сейчас мы сосредоточены на поиске надежных застройщиков, подбираем те компании, у которых гарантировано будет качественная древесина. Также прорабатываются вопросы с банками по выделению льготных ипотечных кредитов под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС), ведется доработка типовых проектов. Хотим представить гражданам уже готовый продукт. Им останется только выбрать один из типовых проектов и осуществить мечту о собственном доме", – рассказал начальник управления лесопромышленного комплекса краевого минпрома Анатолий Сюзюмов.Отмечается, что предпочтение отдается каркасному домостроению. Это экологичная и экономичная технология, которая уже несколько десятков лет применяется северными европейскими странами. Особая прочность строения достигается благодаря вертикальному размещению досок (таким же образом они располагаются в природе). По этой технологии дом собирают, словно конструктор. От начала строительства до полного его завершения проходит около двух месяцев. Возводить каркасный дом можно в любое время года.Как сообщает правительство региона, снизить цену по проекту планируется за счет экономии на проектировании (типовые проекты домов) и подведении необходимых коммуникаций. Кроме того, "каркасники", в отличие от домов из бруса, требуют минимума древесного материала – деревянный каркас заполняет 20% общего объема стены, остальной объем составляет негорючий утеплитель (каменная вата).Ранее сообщалось, что глава региона поставил задачу правительству края – развернуть производство деревянных домокомплектов в течение этого года и выйти к 2023 году на выпуск тысячи домокомплектов в год, а в перспективе, к 2025 году, – до 10 тысяч. По его мнению, массовое производство возможно наладить в небольших цехах в каждом районном центре. Он заявлял, что краевое правительство готово субсидировать дальневосточных производителей деревянных домокомплектов. Дегтярев анонсировал, что квадратный метр такого жилья, без учета крыши и окон, отталкиваясь от нынешних рыночных цен, будет стоить 12 тысяч рублей, а готовый дом обойдется в 40-50 тысяч рублей за "квадрат".

https://realty.ria.ru/20210916/stroitelstvo-1750336339.html

https://ria.ru/20210916/khospis-1750265283.html

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экономика, хабаровский край, хабаровск, михаил дегтярев