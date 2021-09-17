Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хабаровский край
Хабаровский край
https://ria.ru/20210917/khabarovsk-1750476730.html
Более десяти компаний подключатся к проекту "Дом дальневосточника"
Более десяти компаний подключатся к проекту "Дом дальневосточника" - РИА Новости, 17.09.2021
Более десяти компаний подключатся к проекту "Дом дальневосточника"
Более 10 компаний готовы подключиться к флагманскому проекту "Дом дальневосточника" в Хабаровском крае, для которого уже выбрана пилотная площадка, сообщает... РИА Новости, 17.09.2021
2021-09-17T10:53
2021-09-17T10:53
хабаровский край
экономика
хабаровский край
хабаровск
михаил дегтярев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/155330/50/1553305025_0:0:1500:845_1920x0_80_0_0_7f623d09ec963ed8e98a28d1a9aa969e.jpg
ХАБАРОВСК, 17 сен - РИА Новости. Более 10 компаний готовы подключиться к флагманскому проекту "Дом дальневосточника" в Хабаровском крае, для которого уже выбрана пилотная площадка, сообщает правительство региона.Проект "Дом дальневосточника" предполагает строительство индивидуальных жилых домов по современным технологиям и из местных пиломатериалов. С такой инициативой выступил глава региона Михаил Дегтярев в мае этого года. Реализация проекта позволит стимулировать развитие отрасли глубокой переработки древесины в крае и нарастить объемы жилищного строительства."Все больше строительных компаний в Хабаровском крае проявляют интерес к новому флагманскому проекту "Дом дальневосточника". Включиться в его реализацию готовы более десяти предприятий. В настоящее время оцениваются возможности основных участников программы", - сообщает ведомство.Пилотной площадкой для реализации проекта выбрана местность недалеко от поселка имени Горького в Хабаровске."Сейчас мы сосредоточены на поиске надежных застройщиков, подбираем те компании, у которых гарантировано будет качественная древесина. Также прорабатываются вопросы с банками по выделению льготных ипотечных кредитов под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС), ведется доработка типовых проектов. Хотим представить гражданам уже готовый продукт. Им останется только выбрать один из типовых проектов и осуществить мечту о собственном доме", – рассказал начальник управления лесопромышленного комплекса краевого минпрома Анатолий Сюзюмов.Отмечается, что предпочтение отдается каркасному домостроению. Это экологичная и экономичная технология, которая уже несколько десятков лет применяется северными европейскими странами. Особая прочность строения достигается благодаря вертикальному размещению досок (таким же образом они располагаются в природе). По этой технологии дом собирают, словно конструктор. От начала строительства до полного его завершения проходит около двух месяцев. Возводить каркасный дом можно в любое время года.Как сообщает правительство региона, снизить цену по проекту планируется за счет экономии на проектировании (типовые проекты домов) и подведении необходимых коммуникаций. Кроме того, "каркасники", в отличие от домов из бруса, требуют минимума древесного материала – деревянный каркас заполняет 20% общего объема стены, остальной объем составляет негорючий утеплитель (каменная вата).Ранее сообщалось, что глава региона поставил задачу правительству края – развернуть производство деревянных домокомплектов в течение этого года и выйти к 2023 году на выпуск тысячи домокомплектов в год, а в перспективе, к 2025 году, – до 10 тысяч. По его мнению, массовое производство возможно наладить в небольших цехах в каждом районном центре. Он заявлял, что краевое правительство готово субсидировать дальневосточных производителей деревянных домокомплектов. Дегтярев анонсировал, что квадратный метр такого жилья, без учета крыши и окон, отталкиваясь от нынешних рыночных цен, будет стоить 12 тысяч рублей, а готовый дом обойдется в 40-50 тысяч рублей за "квадрат".
https://realty.ria.ru/20210916/stroitelstvo-1750336339.html
https://ria.ru/20210916/khospis-1750265283.html
хабаровский край
хабаровск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/155330/50/1553305025_155:0:1500:1009_1920x0_80_0_0_b41b480cac67e29010e71f1a442265b1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
экономика, хабаровский край, хабаровск, михаил дегтярев
10:53 17.09.2021
 
Более десяти компаний подключатся к проекту "Дом дальневосточника"

Более десяти компаний подключатся к проекту "Дом дальневосточника" в Хабаровском крае

© РИА Новости / Игорь Онучин Город Хабаровск
Город Хабаровск - РИА Новости, 1920, 17.09.2021
© РИА Новости / Игорь Онучин
Читать ria.ru в
ХАБАРОВСК, 17 сен - РИА Новости. Более 10 компаний готовы подключиться к флагманскому проекту "Дом дальневосточника" в Хабаровском крае, для которого уже выбрана пилотная площадка, сообщает правительство региона.
Проект "Дом дальневосточника" предполагает строительство индивидуальных жилых домов по современным технологиям и из местных пиломатериалов. С такой инициативой выступил глава региона Михаил Дегтярев в мае этого года. Реализация проекта позволит стимулировать развитие отрасли глубокой переработки древесины в крае и нарастить объемы жилищного строительства.
"Все больше строительных компаний в Хабаровском крае проявляют интерес к новому флагманскому проекту "Дом дальневосточника". Включиться в его реализацию готовы более десяти предприятий. В настоящее время оцениваются возможности основных участников программы", - сообщает ведомство.
Пилотной площадкой для реализации проекта выбрана местность недалеко от поселка имени Горького в Хабаровске.
Строительство жилья - РИА Новости, 1920, 16.09.2021
Вчера, 14:37
Площадка для стройки "Дальневосточного квартала" определена в Хабаровске
"Сейчас мы сосредоточены на поиске надежных застройщиков, подбираем те компании, у которых гарантировано будет качественная древесина. Также прорабатываются вопросы с банками по выделению льготных ипотечных кредитов под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС), ведется доработка типовых проектов. Хотим представить гражданам уже готовый продукт. Им останется только выбрать один из типовых проектов и осуществить мечту о собственном доме", – рассказал начальник управления лесопромышленного комплекса краевого минпрома Анатолий Сюзюмов.
Отмечается, что предпочтение отдается каркасному домостроению. Это экологичная и экономичная технология, которая уже несколько десятков лет применяется северными европейскими странами. Особая прочность строения достигается благодаря вертикальному размещению досок (таким же образом они располагаются в природе). По этой технологии дом собирают, словно конструктор. От начала строительства до полного его завершения проходит около двух месяцев. Возводить каркасный дом можно в любое время года.
Как сообщает правительство региона, снизить цену по проекту планируется за счет экономии на проектировании (типовые проекты домов) и подведении необходимых коммуникаций. Кроме того, "каркасники", в отличие от домов из бруса, требуют минимума древесного материала – деревянный каркас заполняет 20% общего объема стены, остальной объем составляет негорючий утеплитель (каменная вата).
Ранее сообщалось, что глава региона поставил задачу правительству края – развернуть производство деревянных домокомплектов в течение этого года и выйти к 2023 году на выпуск тысячи домокомплектов в год, а в перспективе, к 2025 году, – до 10 тысяч. По его мнению, массовое производство возможно наладить в небольших цехах в каждом районном центре. Он заявлял, что краевое правительство готово субсидировать дальневосточных производителей деревянных домокомплектов. Дегтярев анонсировал, что квадратный метр такого жилья, без учета крыши и окон, отталкиваясь от нынешних рыночных цен, будет стоить 12 тысяч рублей, а готовый дом обойдется в 40-50 тысяч рублей за "квадрат".
Мост через реку Амур в Хабаровске - РИА Новости, 1920, 16.09.2021
Вчера, 09:23Хабаровский край
В Хабаровске открылся первый современный хоспис
 
Хабаровский крайЭкономикаХабаровский крайХабаровскМихаил Дегтярев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:55Губернатор Иркутской области проголосовал на выборах
13:53В Омской области проголосовали 8,5 процента избирателей к 15:00
13:53Избирком опроверг данные о "вчерашнем" видео с участка в Новосибирске
13:51В Воронежской области задержали подозреваемого в нападении на отдел полиции
13:50В Нидерландах два человека погибли при нападении
13:49В Хакасии более пяти процентов избирателей проголосовали на выборах
13:46Глава Карелии проголосовал на выборах в Госдуму
13:45США застряли во времени противостояния СССР, заявила Захарова
13:45Зеленский заявил, что Меркель остановила "вторжение России" в 2015 году
13:44Глава Подмосковья заявил о востребованности электронного голосования
13:43Красноярский губернатор проголосовал на выборах депутатов Госдумы
13:41Тульский губернатор проголосовал на выборах в Госдуму
13:41Губернатор Астраханской области проголосовал на выборах в Госдуму
13:39Путин выразил опасения, что наркотрафик в Афганистане будет расти
13:39Путин призвал провести работу с США для разморозки средств Афганистана
13:38Глава Бурятии проголосовал на выборах в Госдуму
13:38Глава Марий Эл проголосовал на выборах
13:37В России первую прививку от COVID-19 сделали 47,5 миллиона человек
13:36В Кузбассе явка на выборах составила более 20 процентов
13:36Глава Хакасии проголосовал на выборах в Госдуму
Лента новостейМолния