https://ria.ru/20210917/kazaki-1750618589.html
Слет казачьей молодежи пройдет под логотипом кубанских казаков
Слет казачьей молодежи пройдет под логотипом кубанских казаков - РИА Новости, 17.09.2021
Слет казачьей молодежи пройдет под логотипом кубанских казаков
Кубанские казаки выиграли конкурс на лучший логотип II Всероссийского слета казачьей молодежи, сообщили организаторы форума. В основе эскиза, предложенного... РИА Новости, 17.09.2021
2021-09-17T21:24
2021-09-17T21:24
2021-09-17T21:36
российское казачество
федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)
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российское казачество
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МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Кубанские казаки выиграли конкурс на лучший логотип II Всероссийского слета казачьей молодежи, сообщили организаторы форума. В основе эскиза, предложенного победителями, – казак на гарцующем коне.Открытый конкурс проходил в течение месяца на официальных ресурсах Росмолодежи. Как сообщили организаторы слета, основными критериями отбора победителя были ассоциативность логотипа с казачеством и молодежью, оригинальность, уникальность знака, запоминаемость символа, его масштабируемость и функциональность.В конкурсе приняли участие представители войсковых обществ как из России, так и из-за рубежа. В пятерку лучших вошли логотипы казачьего общества Республики Коми, Оренбургского войскового казачьего общества, Великого братства казачьих войск в Канаде, Союза казачьей молодежи Кубани.Эскиз победителей конкурса доработает профессиональное дизайнерское агентство, после чего он может стать основой брендирования площадки II Всероссийского слета казачьей молодежи.
https://ria.ru/20210909/kazaki-1749408303.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), россия, российское казачество
МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Кубанские казаки выиграли конкурс на лучший логотип II Всероссийского слета казачьей молодежи, сообщили организаторы форума. В основе эскиза, предложенного победителями, – казак на гарцующем коне.
Открытый конкурс проходил в течение месяца на официальных ресурсах Росмолодежи. Как сообщили организаторы слета, основными критериями отбора победителя были ассоциативность логотипа с казачеством и молодежью, оригинальность, уникальность знака, запоминаемость символа, его масштабируемость и функциональность.
В конкурсе приняли участие представители войсковых обществ как из России, так и из-за рубежа. В пятерку лучших вошли логотипы казачьего общества Республики Коми, Оренбургского войскового казачьего общества, Великого братства казачьих войск в Канаде, Союза казачьей молодежи Кубани.
Эскиз победителей конкурса доработает профессиональное дизайнерское агентство, после чего он может стать основой брендирования площадки II Всероссийского слета казачьей молодежи.