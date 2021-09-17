Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Фестиваль традиционной народной культуры Казачья слава
Российское казачество
https://ria.ru/20210917/kazaki-1750618589.html
Слет казачьей молодежи пройдет под логотипом кубанских казаков
Слет казачьей молодежи пройдет под логотипом кубанских казаков - РИА Новости, 17.09.2021
Слет казачьей молодежи пройдет под логотипом кубанских казаков
Кубанские казаки выиграли конкурс на лучший логотип II Всероссийского слета казачьей молодежи, сообщили организаторы форума. В основе эскиза, предложенного... РИА Новости, 17.09.2021
2021-09-17T21:24
2021-09-17T21:36
российское казачество
федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)
россия
российское казачество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/09/11/1750618348_0:0:3124:1757_1920x0_80_0_0_757eb83d090dd4f314a462c5d857e34c.jpg
МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Кубанские казаки выиграли конкурс на лучший логотип II Всероссийского слета казачьей молодежи, сообщили организаторы форума. В основе эскиза, предложенного победителями, – казак на гарцующем коне.Открытый конкурс проходил в течение месяца на официальных ресурсах Росмолодежи. Как сообщили организаторы слета, основными критериями отбора победителя были ассоциативность логотипа с казачеством и молодежью, оригинальность, уникальность знака, запоминаемость символа, его масштабируемость и функциональность.В конкурсе приняли участие представители войсковых обществ как из России, так и из-за рубежа. В пятерку лучших вошли логотипы казачьего общества Республики Коми, Оренбургского войскового казачьего общества, Великого братства казачьих войск в Канаде, Союза казачьей молодежи Кубани.Эскиз победителей конкурса доработает профессиональное дизайнерское агентство, после чего он может стать основой брендирования площадки II Всероссийского слета казачьей молодежи.
https://ria.ru/20210909/kazaki-1749408303.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/09/11/1750618348_393:0:3124:2048_1920x0_80_0_0_83592b905c7bb4986555b0bf2b9e1487.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), россия, российское казачество
21:24 17.09.2021 (обновлено: 21:36 17.09.2021)
 

Слет казачьей молодежи пройдет под логотипом кубанских казаков

© РИА Новости / Виталий ТимкивУчастники парада Кубанского казачьего войска в Краснодаре
Участники парада Кубанского казачьего войска в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 17.09.2021
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Кубанские казаки выиграли конкурс на лучший логотип II Всероссийского слета казачьей молодежи, сообщили организаторы форума. В основе эскиза, предложенного победителями, – казак на гарцующем коне.
Открытый конкурс проходил в течение месяца на официальных ресурсах Росмолодежи. Как сообщили организаторы слета, основными критериями отбора победителя были ассоциативность логотипа с казачеством и молодежью, оригинальность, уникальность знака, запоминаемость символа, его масштабируемость и функциональность.
Торжественная церемония поднятия Государственного флага Российской Федерации казаками почётного караула Кубанского казачьего войска - РИА Новости, 1920, 09.09.2021
9 сентября, 18:34Российское казачество
Молодые казаки продемонстрируют таланты и умения в Красноярске
В конкурсе приняли участие представители войсковых обществ как из России, так и из-за рубежа. В пятерку лучших вошли логотипы казачьего общества Республики Коми, Оренбургского войскового казачьего общества, Великого братства казачьих войск в Канаде, Союза казачьей молодежи Кубани.
Эскиз победителей конкурса доработает профессиональное дизайнерское агентство, после чего он может стать основой брендирования площадки II Всероссийского слета казачьей молодежи.
 
Российское казачествоФедеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь)РоссияРоссийское казачество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:35Австралия сожалеет о решении Франции отозвать посла
05:16В США ценят сотрудничество с Россией в Арктическом совете
05:00Блинкен и глава британского МИД обсудили внешнеполитические приоритеты
04:51В Красноярском крае пропала географическая экспедиция
04:46В США сожалеют из-за приостановки миссии ОБСЕ на границе России и Украины
04:39Секретарь СНБО Украины устроил перепалку из-за русского языка
04:35В США мультимиллионера признали виновным в убийстве близкой подруги
04:19Венесуэла заявила о "террористической атаке" на главный банк страны
04:04Назван способ правильно выбрать банан
03:59Германия предложит план по созданию сил быстрого реагирования Европы
03:38Историк: лаборатории США могут использовать опыт японского "отряда смерти"
03:29Кинолог рассказал, чем опасны для собак осенние листья
03:27Синоптики предупредили россиян об "октябрьской" погоде
03:18Эксперт рассказал, кто чаще теряет деньги на бирже
03:15Немцы высмеяли реакцию Франции на разрыв контракта по подлодкам
03:12Эксперт: Австралия дала пощечину Франции, расторгнув контракт по подлодкам
03:03СМИ: Франция никогда ранее не отзывала своих послов из США и Австралии
03:00Названы самые частые способы обмана покупателей новостроек
02:39США назвали Францию "сильным партнером" после отзыва Парижем посла
02:18Эксперт объяснил, когда банк может потребовать отдать “снятые” деньги
Лента новостейМолния