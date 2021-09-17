https://ria.ru/20210917/kazaki-1750618589.html

Слет казачьей молодежи пройдет под логотипом кубанских казаков

Слет казачьей молодежи пройдет под логотипом кубанских казаков - РИА Новости, 17.09.2021

Слет казачьей молодежи пройдет под логотипом кубанских казаков

Кубанские казаки выиграли конкурс на лучший логотип II Всероссийского слета казачьей молодежи, сообщили организаторы форума. В основе эскиза, предложенного... РИА Новости, 17.09.2021

2021-09-17T21:24

2021-09-17T21:24

2021-09-17T21:36

российское казачество

федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)

россия

российское казачество

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МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Кубанские казаки выиграли конкурс на лучший логотип II Всероссийского слета казачьей молодежи, сообщили организаторы форума. В основе эскиза, предложенного победителями, – казак на гарцующем коне.Открытый конкурс проходил в течение месяца на официальных ресурсах Росмолодежи. Как сообщили организаторы слета, основными критериями отбора победителя были ассоциативность логотипа с казачеством и молодежью, оригинальность, уникальность знака, запоминаемость символа, его масштабируемость и функциональность.В конкурсе приняли участие представители войсковых обществ как из России, так и из-за рубежа. В пятерку лучших вошли логотипы казачьего общества Республики Коми, Оренбургского войскового казачьего общества, Великого братства казачьих войск в Канаде, Союза казачьей молодежи Кубани.Эскиз победителей конкурса доработает профессиональное дизайнерское агентство, после чего он может стать основой брендирования площадки II Всероссийского слета казачьей молодежи.

https://ria.ru/20210909/kazaki-1749408303.html

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), россия, российское казачество