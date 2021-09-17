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Выборы в Государственную думу
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Рамзан Кадыров проголосовал на выборах в Госдуму
Рамзан Кадыров проголосовал на выборах в Госдуму - РИА Новости, 17.09.2021
Рамзан Кадыров проголосовал на выборах в Госдуму
Глава Чечни Рамзан Кадыров вместе с членами семьи проголосовал на выборах в школе №1 имени первого президента Чечни Ахмата Кадырова в родовом селе Ахмат-Юрт,... РИА Новости, 17.09.2021
2021-09-17T14:26
2021-09-17T15:53
выборы в государственную думу
политика
рамзан кадыров
единая россия
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АХМАТ-ЮРТ, 17 сен - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров вместе с членами семьи проголосовал на выборах в школе №1 имени первого президента Чечни Ахмата Кадырова в родовом селе Ахмат-Юрт, передает корреспондент РИА Новости."Многие удивляются, что у нас высокая явка. У нас есть семейные, религиозные, общественные институты, которые очень много делают для того, чтобы людям донести информацию о том, что выборы важны, что выбираем свое будущее сами. Поэтому благодаря этим институтам у нас бывает всегда большая явка, народ показывает сплоченность и что они вместе", - подчеркнул Кадыров.Он также отметил, что не переживает об итогах голосования и примет любой выбор народа. "На самом деле я абсолютно не волнуюсь и готов принять любое решение. Как говорил наш первый президент, у нас есть команда и неважно, где ты находишься, глава ты республики, уборщик или полицейский. Поэтому я готов служить в команде первого президента и любой итог приму достойно", - заключил Кадыров.17, 18 и 19 сентября в Чечне проходят многоуровневые выборы депутатов Госдумы Федерального Собрания РФ, главы Чечни, депутатов местного парламента, а также депутатов представительных органов муниципальных образований.На пост главы региона выдвинуты три кандидата: от партии "Единая Россия" - действующий глава Рамзан Кадыров, от КПРФ - депутат парламента Чечни Халид Накаев, от партии "Справедливая Россия — Патриоты — За правду" - заместитель руководителя администрации главы и правительства Чечни Иса Хаджимурадов.
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Кадыров проголосовал на выборах депутатов Госдумы вместе с сыном
Кадыров проголосовал на выборах депутатов Госдумы вместе с сыном
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политика, рамзан кадыров, единая россия, госдума рф, россия
14:26 17.09.2021 (обновлено: 15:53 17.09.2021)
 
Рамзан Кадыров проголосовал на выборах в Госдуму

Глава Чечни Рамзан Кадыров вместе с членами семьи проголосовал на выборах в Госдуму

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АХМАТ-ЮРТ, 17 сен - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров вместе с членами семьи проголосовал на выборах в школе №1 имени первого президента Чечни Ахмата Кадырова в родовом селе Ахмат-Юрт, передает корреспондент РИА Новости.
"Многие удивляются, что у нас высокая явка. У нас есть семейные, религиозные, общественные институты, которые очень много делают для того, чтобы людям донести информацию о том, что выборы важны, что выбираем свое будущее сами. Поэтому благодаря этим институтам у нас бывает всегда большая явка, народ показывает сплоченность и что они вместе", - подчеркнул Кадыров.
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Он также отметил, что не переживает об итогах голосования и примет любой выбор народа. "На самом деле я абсолютно не волнуюсь и готов принять любое решение. Как говорил наш первый президент, у нас есть команда и неважно, где ты находишься, глава ты республики, уборщик или полицейский. Поэтому я готов служить в команде первого президента и любой итог приму достойно", - заключил Кадыров.
17, 18 и 19 сентября в Чечне проходят многоуровневые выборы депутатов Госдумы Федерального Собрания РФ, главы Чечни, депутатов местного парламента, а также депутатов представительных органов муниципальных образований.
На пост главы региона выдвинуты три кандидата: от партии "Единая Россия" - действующий глава Рамзан Кадыров, от КПРФ - депутат парламента Чечни Халид Накаев, от партии "Справедливая Россия — Патриоты — За правду" - заместитель руководителя администрации главы и правительства Чечни Иса Хаджимурадов.
Выборы в Государственную думу — 2021
18 июня, 14:29Инфографика
Выборы в Государственную думу — 2021
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Выборы в Государственную думуПолитикаРамзан КадыровЕдиная РоссияГосдума РФРоссия
 
 
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