https://ria.ru/20210917/kadyrov-1750532827.html

Рамзан Кадыров проголосовал на выборах в Госдуму

Рамзан Кадыров проголосовал на выборах в Госдуму - РИА Новости, 17.09.2021

Рамзан Кадыров проголосовал на выборах в Госдуму

Глава Чечни Рамзан Кадыров вместе с членами семьи проголосовал на выборах в школе №1 имени первого президента Чечни Ахмата Кадырова в родовом селе Ахмат-Юрт,... РИА Новости, 17.09.2021

2021-09-17T14:26

2021-09-17T14:26

2021-09-17T15:53

выборы в государственную думу

политика

рамзан кадыров

единая россия

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россия

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АХМАТ-ЮРТ, 17 сен - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров вместе с членами семьи проголосовал на выборах в школе №1 имени первого президента Чечни Ахмата Кадырова в родовом селе Ахмат-Юрт, передает корреспондент РИА Новости."Многие удивляются, что у нас высокая явка. У нас есть семейные, религиозные, общественные институты, которые очень много делают для того, чтобы людям донести информацию о том, что выборы важны, что выбираем свое будущее сами. Поэтому благодаря этим институтам у нас бывает всегда большая явка, народ показывает сплоченность и что они вместе", - подчеркнул Кадыров.Он также отметил, что не переживает об итогах голосования и примет любой выбор народа. "На самом деле я абсолютно не волнуюсь и готов принять любое решение. Как говорил наш первый президент, у нас есть команда и неважно, где ты находишься, глава ты республики, уборщик или полицейский. Поэтому я готов служить в команде первого президента и любой итог приму достойно", - заключил Кадыров.17, 18 и 19 сентября в Чечне проходят многоуровневые выборы депутатов Госдумы Федерального Собрания РФ, главы Чечни, депутатов местного парламента, а также депутатов представительных органов муниципальных образований.На пост главы региона выдвинуты три кандидата: от партии "Единая Россия" - действующий глава Рамзан Кадыров, от КПРФ - депутат парламента Чечни Халид Накаев, от партии "Справедливая Россия — Патриоты — За правду" - заместитель руководителя администрации главы и правительства Чечни Иса Хаджимурадов.

https://ria.ru/20210917/vybory-1750530428.html

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Кадыров проголосовал на выборах депутатов Госдумы вместе с сыном Кадыров проголосовал на выборах депутатов Госдумы вместе с сыном 2021-09-17T14:26 true PT1M19S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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политика, рамзан кадыров, единая россия, госдума рф, россия