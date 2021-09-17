https://ria.ru/20210917/istoriya-1750625539.html

Лукашенко предостерег белорусов от забывания истории

Лукашенко предостерег белорусов от забывания истории - РИА Новости, 17.09.2021

Лукашенко предостерег белорусов от забывания истории

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не стоит забывать историю, поскольку это чревато ее повторением. РИА Новости, 17.09.2021

2021-09-17T23:08

2021-09-17T23:08

2021-09-17T23:08

в мире

белоруссия

минск

александр лукашенко

хатынь

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МИНСК, 17 сен – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не стоит забывать историю, поскольку это чревато ее повторением."Многие говорят о том, что, возможно, надо забыть все, что было меньше сотни лет тому назад: "Ну ладно, была Хатынь (сожжённая вместе с жителями в период Великой Отечественной войны белорусская деревня – ред.) - там памятник. И тысячи таких памятников, где зверски убиты наши люди. Можно забыть... Только вы не забудьте, белорусы, одно: как только мы забудем дорогу к этим памятникам, как только зарастет хмызняком (кустарником – ред.) дорога к Хатыни, это повторится, это снова придет в наши дома. Пока мы помним, мы живем", - сказал Лукашенко, выступая в пятницу в Минске на форуме "Символ единства", посвященном новому государственному празднику – Дню народного единства.Трансляцию форума вел телеканал "Беларусь 1".Президент Белоруссии также напомнил о "житейской мудрости". "Если мы забудем их (умерших - ред.), точно так забудут нас. Поэтому мы не должны этого допустить. Это в наших славянских сердцах и помыслах", - продолжил Лукашенко.Он добавил, что в стране никогда не позволят героизировать военных преступников, "убийц белорусского народа" в годы Великой Отечественной войны. "Такими они навсегда останутся в нашей исторической памяти. И нечего здесь делать тем, кто этих преступников тащит из забытья, кто пытается подчинить, растоптать, разорвать нашу суверенную страну, сделать ее частью санитарного кордона, окружающего братскую Россию", - заявил Лукашенко.

https://ria.ru/20210917/lukashenko-1750623718.html

белоруссия

минск

хатынь

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в мире, белоруссия, минск, александр лукашенко, хатынь