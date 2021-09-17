Лукашенко предостерег белорусов от забывания истории
Президент Белоруссии Лукашенко: не стоит забывать уроки истории
© РИА Новости / БелТА / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи с журналистами, представителями общественности, экспертного и медийного сообщества
МИНСК, 17 сен – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не стоит забывать историю, поскольку это чревато ее повторением.
"Многие говорят о том, что, возможно, надо забыть все, что было меньше сотни лет тому назад: "Ну ладно, была Хатынь (сожжённая вместе с жителями в период Великой Отечественной войны белорусская деревня – ред.) - там памятник. И тысячи таких памятников, где зверски убиты наши люди. Можно забыть... Только вы не забудьте, белорусы, одно: как только мы забудем дорогу к этим памятникам, как только зарастет хмызняком (кустарником – ред.) дорога к Хатыни, это повторится, это снова придет в наши дома. Пока мы помним, мы живем", - сказал Лукашенко, выступая в пятницу в Минске на форуме "Символ единства", посвященном новому государственному празднику – Дню народного единства.
Трансляцию форума вел телеканал "Беларусь 1".
Президент Белоруссии также напомнил о "житейской мудрости". "Если мы забудем их (умерших - ред.), точно так забудут нас. Поэтому мы не должны этого допустить. Это в наших славянских сердцах и помыслах", - продолжил Лукашенко.
Он добавил, что в стране никогда не позволят героизировать военных преступников, "убийц белорусского народа" в годы Великой Отечественной войны. "Такими они навсегда останутся в нашей исторической памяти. И нечего здесь делать тем, кто этих преступников тащит из забытья, кто пытается подчинить, растоптать, разорвать нашу суверенную страну, сделать ее частью санитарного кордона, окружающего братскую Россию", - заявил Лукашенко.