https://ria.ru/20210917/inflyatsiya-1750448875.html

ЦБ спрогнозировал годовую инфляцию в сентябре на уровне семи процентов

ЦБ спрогнозировал годовую инфляцию в сентябре на уровне семи процентов - РИА Новости, 17.09.2021

ЦБ спрогнозировал годовую инфляцию в сентябре на уровне семи процентов

Годовая инфляция в России в сентябре будет около семи процентов, и регулятор надеется, что выше этой отметки она не поднимется, заявила глава ЦБ Эльвира... РИА Новости, 17.09.2021

2021-09-17T08:26

2021-09-17T08:26

2021-09-17T08:51

экономика

центральный банк рф (цб рф)

эльвира набиуллина

россия

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МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Годовая инфляция в России в сентябре будет около семи процентов, и регулятор надеется, что выше этой отметки она не поднимется, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина."Я бы не стала гадать. Где-то в районе 7%, наверное, инфляция будет в сентябре. Будем надеяться, что это действительно пиковые значения", — сказала она в интервью РБК. По итогам августа годовая инфляция в стране составила 6,68 процента, на 13 сентября — 6,84. По словам главы Банка России, сентябрьское ускорение роста цен связано с эффектом базы, так как в том же периоде в прошлому году было небольшое снижение. Набиуллина к концу этого года ожидает позитивного эффекта от ужесточения денежно-кредитной политики, которое начали еще весной. По оценкам ЦБ, индикаторы инфляции, которые характеризуют устойчивые факторы, сейчас находятся выше 4 процентов. Набиуллина указала, что регулятор не может с помощью ставки влиять на причины повышения — на мировые цены на зерно или сталь, но может через денежно-кредитную политику определить, в какой степени возросшие издержки бизнеса отражаются в ценах. Действия Банка России, считает его председатель, уже тормозит этот перенос.Центробанк весной перешел к нормализации денежно-кредитной политики, начав увеличивать ключевую ставку. Изначально он поднял ее на 0,25 процентного пункта — до 4,5 процента годовых, а затем дважды — на 0,5 процентного пункта, до 5,5 процента годовых. В июле же регулятор сделал самый "ястребиный" шаг с декабря 2014 года, повысив показатель сразу на целый пункт до 6,5 процента.В сентябре ЦБ сделал это в пятый раз подряд, на сей раз до 6,75 процента годовых. Ключевая ставка — минимальная процентная ставка, по которой Банк России предоставляет кредиты коммерческим банкам на неделю и по которой готов принимать средства на депозиты. Ее ввели как инструмент денежно-кредитной политики 13 сентября 2013 года в рамках перехода к режиму таргетирования инфляции для повышения прозрачности.

https://ria.ru/20210910/inflyatsiya-1749547525.html

https://ria.ru/20210908/inflyatsiya-1749154427.html

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, центральный банк рф (цб рф), эльвира набиуллина, россия