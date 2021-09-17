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Эксперт из Венесуэлы оценила электронное голосование на выборах в Крыму
Эксперт из Венесуэлы оценила электронное голосование на выборах в Крыму - РИА Новости, 17.09.2021
Эксперт из Венесуэлы оценила электронное голосование на выборах в Крыму
Эксперт из Венесуэлы Ханлисберт Веласко назвала достижением дистанционное электронное голосование, с которым она ознакомилась в Севастополе во время наблюдения... РИА Новости, 17.09.2021
2021-09-17T19:38
2021-09-17T19:38
политика
севастополь
венесуэла
госдума рф
выборы в государственную думу
россия
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СЕВАСТОПОЛЬ, 17 сен - РИА Новости. Эксперт из Венесуэлы Ханлисберт Веласко назвала достижением дистанционное электронное голосование, с которым она ознакомилась в Севастополе во время наблюдения за думскими выборами.Три наблюдателя из Франции и шесть экспертов из Венесуэлы, Сербии и Туниса приступили к работе в Севастополе в пятницу, они следят за думскими выборами. В субботу они намерены работать в Симферополе, а в воскресенье в Ялте."Я была приглашена в качестве эксперта на выборы в Крыму и Севастополе. Выборы просто потрясают. У вас используется система электронного голосования, на основе блокчейн, весь мир знает о ее надежности. У нас (в Венесуэле) эта система не используется, но мы вдохновляемся вашим опытом и хотим ее ввести", – сказала РИА Новости член правления НКО по наблюдению за выборами "Социальный проект" Ханлисберт Веласко.Она добавила, что впервые находится в Крыму, ей нравятся жители полуострова. По словам эксперта, погода здесь развенчивает миф о России как о холодной северной стране.Около 52% подавших заявления о дистанционном электронном голосовании в Севастополе приняли участие в нем к 18.00 мск, свидетельствуют данные в центре общественного наблюдения в регионе.По решению ЦИК голосование на выборах в Госдуму проходит в этом году 17-19 сентября. Одновременно проходят региональные и муниципальные выборы. Дистанционное электронное голосование проводится в Москве, а также ещё в шести субъектах - Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях и Севастополе.
https://ria.ru/20210917/ataki-1750576673.html
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политика, севастополь, венесуэла, госдума рф, выборы в государственную думу, россия
19:38 17.09.2021
 
Эксперт из Венесуэлы оценила электронное голосование на выборах в Крыму

Эксперт из Венесуэлы Веласко оценила электронное голосование на выборах в Севастополе

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЗамок "Ласточкино гнездо" на береговой скале в поселке Гаспра в Крыму
Замок Ласточкино гнездо на береговой скале в поселке Гаспра в Крыму - РИА Новости, 1920, 17.09.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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СЕВАСТОПОЛЬ, 17 сен - РИА Новости. Эксперт из Венесуэлы Ханлисберт Веласко назвала достижением дистанционное электронное голосование, с которым она ознакомилась в Севастополе во время наблюдения за думскими выборами.
Три наблюдателя из Франции и шесть экспертов из Венесуэлы, Сербии и Туниса приступили к работе в Севастополе в пятницу, они следят за думскими выборами. В субботу они намерены работать в Симферополе, а в воскресенье в Ялте.
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"Я была приглашена в качестве эксперта на выборы в Крыму и Севастополе. Выборы просто потрясают. У вас используется система электронного голосования, на основе блокчейн, весь мир знает о ее надежности. У нас (в Венесуэле) эта система не используется, но мы вдохновляемся вашим опытом и хотим ее ввести", – сказала РИА Новости член правления НКО по наблюдению за выборами "Социальный проект" Ханлисберт Веласко.
Она добавила, что впервые находится в Крыму, ей нравятся жители полуострова. По словам эксперта, погода здесь развенчивает миф о России как о холодной северной стране.
Около 52% подавших заявления о дистанционном электронном голосовании в Севастополе приняли участие в нем к 18.00 мск, свидетельствуют данные в центре общественного наблюдения в регионе.
По решению ЦИК голосование на выборах в Госдуму проходит в этом году 17-19 сентября. Одновременно проходят региональные и муниципальные выборы. Дистанционное электронное голосование проводится в Москве, а также ещё в шести субъектах - Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях и Севастополе.
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