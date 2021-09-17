Эксперт из Венесуэлы оценила электронное голосование на выборах в Крыму
Эксперт из Венесуэлы Веласко оценила электронное голосование на выборах в Севастополе
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЗамок "Ласточкино гнездо" на береговой скале в поселке Гаспра в Крыму
СЕВАСТОПОЛЬ, 17 сен - РИА Новости. Эксперт из Венесуэлы Ханлисберт Веласко назвала достижением дистанционное электронное голосование, с которым она ознакомилась в Севастополе во время наблюдения за думскими выборами.
Три наблюдателя из Франции и шесть экспертов из Венесуэлы, Сербии и Туниса приступили к работе в Севастополе в пятницу, они следят за думскими выборами. В субботу они намерены работать в Симферополе, а в воскресенье в Ялте.
"Я была приглашена в качестве эксперта на выборы в Крыму и Севастополе. Выборы просто потрясают. У вас используется система электронного голосования, на основе блокчейн, весь мир знает о ее надежности. У нас (в Венесуэле) эта система не используется, но мы вдохновляемся вашим опытом и хотим ее ввести", – сказала РИА Новости член правления НКО по наблюдению за выборами "Социальный проект" Ханлисберт Веласко.
Она добавила, что впервые находится в Крыму, ей нравятся жители полуострова. По словам эксперта, погода здесь развенчивает миф о России как о холодной северной стране.
Около 52% подавших заявления о дистанционном электронном голосовании в Севастополе приняли участие в нем к 18.00 мск, свидетельствуют данные в центре общественного наблюдения в регионе.
По решению ЦИК голосование на выборах в Госдуму проходит в этом году 17-19 сентября. Одновременно проходят региональные и муниципальные выборы. Дистанционное электронное голосование проводится в Москве, а также ещё в шести субъектах - Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях и Севастополе.