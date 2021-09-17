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Глава Минобрнауки проголосовал на выборах в Госдуму очно

Глава Минобрнауки проголосовал на выборах в Госдуму очно - РИА Новости, 17.09.2021

Глава Минобрнауки проголосовал на выборах в Госдуму очно

Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков принял очное участие в голосовании на выборах в Государственную думу, сообщает пресс-служба ведомства. РИА Новости, 17.09.2021

2021-09-17T18:31

2021-09-17T18:31

2021-09-17T18:31

выборы в государственную думу

политика

москва

госдума рф

министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)

валерий фальков

россия

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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков принял очное участие в голосовании на выборах в Государственную думу, сообщает пресс-служба ведомства."В первый день голосования, 17 сентября, на выборах депутатов Государственной думы восьмого созыва свой голос за одну из политических партий отдал министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков", - сообщается в Telegram-канале министерства.Уточняется, что глава ведомства посетил избирательный участок №145 в Москве, расположенный в Брюсовом переулке в Доме композиторов.Голосование на думских и иных выборах проходит с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.

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политика, москва, госдума рф, министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии), валерий фальков, россия