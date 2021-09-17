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Выборы в Государственную думу
https://ria.ru/20210917/golosovanie-1750593393.html
Глава Минобрнауки проголосовал на выборах в Госдуму очно
Глава Минобрнауки проголосовал на выборах в Госдуму очно - РИА Новости, 17.09.2021
Глава Минобрнауки проголосовал на выборах в Госдуму очно
Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков принял очное участие в голосовании на выборах в Государственную думу, сообщает пресс-служба ведомства. РИА Новости, 17.09.2021
2021-09-17T18:31
2021-09-17T18:31
выборы в государственную думу
политика
москва
госдума рф
министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)
валерий фальков
россия
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков принял очное участие в голосовании на выборах в Государственную думу, сообщает пресс-служба ведомства."В первый день голосования, 17 сентября, на выборах депутатов Государственной думы восьмого созыва свой голос за одну из политических партий отдал министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков", - сообщается в Telegram-канале министерства.Уточняется, что глава ведомства посетил избирательный участок №145 в Москве, расположенный в Брюсовом переулке в Доме композиторов.Голосование на думских и иных выборах проходит с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.
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политика, москва, госдума рф, министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии), валерий фальков, россия
18:31 17.09.2021
 
Глава Минобрнауки проголосовал на выборах в Госдуму очно

Глава Минобрнауки Фальков принял очное участие в голосовании на выборах в Госдуму

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкМинистр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков во время научно-практического форума в Хабаровске
Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков во время научно-практического форума в Хабаровске - РИА Новости, 1920, 17.09.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков принял очное участие в голосовании на выборах в Государственную думу, сообщает пресс-служба ведомства.
"В первый день голосования, 17 сентября, на выборах депутатов Государственной думы восьмого созыва свой голос за одну из политических партий отдал министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков", - сообщается в Telegram-канале министерства.
Уточняется, что глава ведомства посетил избирательный участок №145 в Москве, расположенный в Брюсовом переулке в Доме композиторов.
Голосование на думских и иных выборах проходит с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.
Выборы в Государственную думу — 2021
18 июня, 14:29Инфографика
Выборы в Государственную думу — 2021
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Выборы в Государственную думуПолитикаМоскваГосдума РФМинистерство науки и высшего образования РФ (Минобрнауки России)Валерий ФальковРоссия
 
 
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