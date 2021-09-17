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Тюменка пришла на избирательный участок в костюме из популярной видеоигры
Тюменка пришла на избирательный участок в костюме из популярной видеоигры - РИА Новости, 17.09.2021
Тюменка пришла на избирательный участок в костюме из популярной видеоигры
Тюменка Екатерина Махотина в пятницу пришла на избирательный участок в костюме по мотивам популярной видеоигры Genshin Impact, решив, что эта забавная идея... РИА Новости, 17.09.2021
2021-09-17T18:06
2021-09-17T18:06
2021-09-17T19:28
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ТЮМЕНЬ, 17 сен - РИА Новости. Тюменка Екатерина Махотина в пятницу пришла на избирательный участок в костюме по мотивам популярной видеоигры Genshin Impact, решив, что эта забавная идея поднимет всем настроение, передает корреспондент РИА Новости.Девушка увлекается косплеем и участвует в тематических фестивалях. Это уже второй для неё поход в костюме на избирательный участок. Первый случился в 2018 году, когда выборы совпали с киберфестом, а избирательный участок оказался рядом с местом проведения фестиваля."Я в прошлый раз уже ходила так на избирательный участок, когда был фестиваль, подумала, что это забавная идея, и сегодня пришла уже на другой участок, по месту прописки, в дом культуры. Завтра у нас начнется фестиваль, почему бы сегодня народ не развлечь", - прокомментировала свой выход Махотина.По словам Екатерины, на участке люди на ее появление отреагировали позитивно. В субботу в Тюмени в Легкоатлетическом манеже начнется двухдневный фестиваль Тyumen Cyber Fest, основными его участниками станут киберспортсмены и косплееры. Екатерина примет участие в косплей-конвенте.
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РИА Новости
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политика, тюмень, выборы в государственную думу
18:06 17.09.2021 (обновлено: 19:28 17.09.2021)
Тюменка пришла на избирательный участок в костюме из популярной видеоигры
Жительница Тюмени пришла голосовать в костюме по мотивам игры Genshin Impact
ТЮМЕНЬ, 17 сен - РИА Новости. Тюменка Екатерина Махотина в пятницу пришла на избирательный участок в костюме по мотивам популярной видеоигры Genshin Impact, решив, что эта забавная идея поднимет всем настроение, передает корреспондент РИА Новости.
Девушка увлекается косплеем и участвует в тематических фестивалях. Это уже второй для неё поход в костюме на избирательный участок. Первый случился в 2018 году, когда выборы совпали с киберфестом, а избирательный участок оказался рядом с местом проведения фестиваля.
"Я в прошлый раз уже ходила так на избирательный участок, когда был фестиваль, подумала, что это забавная идея, и сегодня пришла уже на другой участок, по месту прописки, в дом культуры. Завтра у нас начнется фестиваль, почему бы сегодня народ не развлечь", - прокомментировала свой выход Махотина.
По словам Екатерины, на участке люди на ее появление отреагировали позитивно. В субботу в Тюмени
в Легкоатлетическом манеже начнется двухдневный фестиваль Тyumen Cyber Fest, основными его участниками станут киберспортсмены и косплееры. Екатерина примет участие в косплей-конвенте.