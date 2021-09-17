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Тюменка пришла на избирательный участок в костюме из популярной видеоигры

Тюменка пришла на избирательный участок в костюме из популярной видеоигры - РИА Новости, 17.09.2021

Тюменка пришла на избирательный участок в костюме из популярной видеоигры

Тюменка Екатерина Махотина в пятницу пришла на избирательный участок в костюме по мотивам популярной видеоигры Genshin Impact, решив, что эта забавная идея... РИА Новости, 17.09.2021

2021-09-17T18:06

2021-09-17T18:06

2021-09-17T19:28

выборы в государственную думу

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ТЮМЕНЬ, 17 сен - РИА Новости. Тюменка Екатерина Махотина в пятницу пришла на избирательный участок в костюме по мотивам популярной видеоигры Genshin Impact, решив, что эта забавная идея поднимет всем настроение, передает корреспондент РИА Новости.Девушка увлекается косплеем и участвует в тематических фестивалях. Это уже второй для неё поход в костюме на избирательный участок. Первый случился в 2018 году, когда выборы совпали с киберфестом, а избирательный участок оказался рядом с местом проведения фестиваля."Я в прошлый раз уже ходила так на избирательный участок, когда был фестиваль, подумала, что это забавная идея, и сегодня пришла уже на другой участок, по месту прописки, в дом культуры. Завтра у нас начнется фестиваль, почему бы сегодня народ не развлечь", - прокомментировала свой выход Махотина.По словам Екатерины, на участке люди на ее появление отреагировали позитивно. В субботу в Тюмени в Легкоатлетическом манеже начнется двухдневный фестиваль Тyumen Cyber Fest, основными его участниками станут киберспортсмены и косплееры. Екатерина примет участие в косплей-конвенте.

https://ria.ru/20210917/moskva-1750572591.html

тюмень

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, тюмень, выборы в государственную думу