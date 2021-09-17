https://ria.ru/20210917/golosovanie-1750569663.html

Эксперт объяснил популярность онлайн-голосования в Москве

Эксперт объяснил популярность онлайн-голосования в Москве - РИА Новости, 17.09.2021

Эксперт объяснил популярность онлайн-голосования в Москве

Масштабная мобилизационная кампания для избирателей, вопрос санитарной безопасности и масштаб распространения электронных сервисов могут быть причинами, почему... РИА Новости, 17.09.2021

2021-09-17T16:45

2021-09-17T16:45

2021-09-17T16:45

выборы в государственную думу

политика

технологии

мурманская область

москва

алексей чеснаков

госдума рф

выборы в государственную думу

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/09/0b/1577110860_0:9:3210:1814_1920x0_80_0_0_12dce48eafd77f608adc6c65a5d070c7.jpg

МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Масштабная мобилизационная кампания для избирателей, вопрос санитарной безопасности и масштаб распространения электронных сервисов могут быть причинами, почему в Москве дистанционное электронное голосование (ДЭГ) более популярно, чем в других регионах, считает российский политолог, директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков."Очевидно, что Москва провела масштабную мобилизационную кампанию для избирателей, призывая их участвовать в дистанционном электронном голосовании. Я считаю это позитивным, прогрессивным и правильным действием - переход на электронный формат голосования", - рассказал Чеснаков журналистам.В числе других причин большей популярности ДЭГ он назвал территориальную компактность в Москве и большее удобство по отношению к голосованию, чем в других регионах."Вопрос безопасности. В Москве, я так понимаю, ставку на ДЭГ сделали из-за того, что большее количество участников, принявшее участие в дистанционном электронном голосовании, в какой-то мере позволяют обеспечить на участках меньшее количество людей единовременно", - отметил Чеснаков.По его словам, также проникновение электронных сервисов в Москве выше, чем в других регионах.По решению ЦИК, голосование на выборах в Госдуму проходит в этом году 17-19 сентября, одновременно с ними будут проходить региональные и муниципальные выборы. Дистанционное электронное голосование в этом году, согласно решению Центризбиркома РФ, пройдет в Москве, а также еще в шести субъектах - Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях и Севастополе.В Москве в списки электронного голосования включены более 2 миллионов человек (2 014 765), что составляет почти одну треть от общего числа избирателей. В Курской области в списки участников дистанционного электронного голосования включены 55 581 человек. В Ярославской области на дистанционное электронное голосование зарегистрировалось 86 758 человек. В Мурманской области для участия в выборах через систему дистанционного электронного голосования зарегистрировались порядка 49 тысяч избирателей (8,6% от общего числа). В список избирателей, голосующих с помощью дистанционного электронного голосования в Нижегородской области, включено 126 тысяч 493 избирателя. Для участия в дистанционном электронном голосовании в Ростовской области подали заявления 302 527 избирателей (каждый 10-й избиратель).

https://ria.ru/20210917/onlayn-golosovanie-1750564220.html

https://ria.ru/20210917/golosovanie-1750567082.html

мурманская область

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, технологии, мурманская область, москва, алексей чеснаков, госдума рф, выборы в государственную думу, россия