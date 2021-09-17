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Выборы в Государственную думу
https://ria.ru/20210917/golosovanie-1750569663.html
Эксперт объяснил популярность онлайн-голосования в Москве
Эксперт объяснил популярность онлайн-голосования в Москве - РИА Новости, 17.09.2021
Эксперт объяснил популярность онлайн-голосования в Москве
Масштабная мобилизационная кампания для избирателей, вопрос санитарной безопасности и масштаб распространения электронных сервисов могут быть причинами, почему... РИА Новости, 17.09.2021
2021-09-17T16:45
2021-09-17T16:45
выборы в государственную думу
политика
технологии
мурманская область
москва
алексей чеснаков
госдума рф
выборы в государственную думу
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Масштабная мобилизационная кампания для избирателей, вопрос санитарной безопасности и масштаб распространения электронных сервисов могут быть причинами, почему в Москве дистанционное электронное голосование (ДЭГ) более популярно, чем в других регионах, считает российский политолог, директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков."Очевидно, что Москва провела масштабную мобилизационную кампанию для избирателей, призывая их участвовать в дистанционном электронном голосовании. Я считаю это позитивным, прогрессивным и правильным действием - переход на электронный формат голосования", - рассказал Чеснаков журналистам.В числе других причин большей популярности ДЭГ он назвал территориальную компактность в Москве и большее удобство по отношению к голосованию, чем в других регионах."Вопрос безопасности. В Москве, я так понимаю, ставку на ДЭГ сделали из-за того, что большее количество участников, принявшее участие в дистанционном электронном голосовании, в какой-то мере позволяют обеспечить на участках меньшее количество людей единовременно", - отметил Чеснаков.По его словам, также проникновение электронных сервисов в Москве выше, чем в других регионах.По решению ЦИК, голосование на выборах в Госдуму проходит в этом году 17-19 сентября, одновременно с ними будут проходить региональные и муниципальные выборы. Дистанционное электронное голосование в этом году, согласно решению Центризбиркома РФ, пройдет в Москве, а также еще в шести субъектах - Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях и Севастополе.В Москве в списки электронного голосования включены более 2 миллионов человек (2 014 765), что составляет почти одну треть от общего числа избирателей. В Курской области в списки участников дистанционного электронного голосования включены 55 581 человек. В Ярославской области на дистанционное электронное голосование зарегистрировалось 86 758 человек. В Мурманской области для участия в выборах через систему дистанционного электронного голосования зарегистрировались порядка 49 тысяч избирателей (8,6% от общего числа). В список избирателей, голосующих с помощью дистанционного электронного голосования в Нижегородской области, включено 126 тысяч 493 избирателя. Для участия в дистанционном электронном голосовании в Ростовской области подали заявления 302 527 избирателей (каждый 10-й избиратель).
https://ria.ru/20210917/onlayn-golosovanie-1750564220.html
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политика, технологии, мурманская область, москва, алексей чеснаков, госдума рф, выборы в государственную думу, россия
16:45 17.09.2021
 
Эксперт объяснил популярность онлайн-голосования в Москве

Политолог Чеснаков сравнил популярность онлайн-голосования в Москве и в регионах

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкДосрочное голосование в России
Досрочное голосование в России - РИА Новости, 1920, 17.09.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Масштабная мобилизационная кампания для избирателей, вопрос санитарной безопасности и масштаб распространения электронных сервисов могут быть причинами, почему в Москве дистанционное электронное голосование (ДЭГ) более популярно, чем в других регионах, считает российский политолог, директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.
"Очевидно, что Москва провела масштабную мобилизационную кампанию для избирателей, призывая их участвовать в дистанционном электронном голосовании. Я считаю это позитивным, прогрессивным и правильным действием - переход на электронный формат голосования", - рассказал Чеснаков журналистам.
В числе других причин большей популярности ДЭГ он назвал территориальную компактность в Москве и большее удобство по отношению к голосованию, чем в других регионах.
"Вопрос безопасности. В Москве, я так понимаю, ставку на ДЭГ сделали из-за того, что большее количество участников, принявшее участие в дистанционном электронном голосовании, в какой-то мере позволяют обеспечить на участках меньшее количество людей единовременно", - отметил Чеснаков.
Дистанционное электронное голосование на выборах в Госдуму - РИА Новости, 1920, 17.09.2021
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Будущее за электронным голосованием, считает глава СПЧ
По его словам, также проникновение электронных сервисов в Москве выше, чем в других регионах.
По решению ЦИК, голосование на выборах в Госдуму проходит в этом году 17-19 сентября, одновременно с ними будут проходить региональные и муниципальные выборы. Дистанционное электронное голосование в этом году, согласно решению Центризбиркома РФ, пройдет в Москве, а также еще в шести субъектах - Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях и Севастополе.
В Москве в списки электронного голосования включены более 2 миллионов человек (2 014 765), что составляет почти одну треть от общего числа избирателей. В Курской области в списки участников дистанционного электронного голосования включены 55 581 человек. В Ярославской области на дистанционное электронное голосование зарегистрировалось 86 758 человек. В Мурманской области для участия в выборах через систему дистанционного электронного голосования зарегистрировались порядка 49 тысяч избирателей (8,6% от общего числа). В список избирателей, голосующих с помощью дистанционного электронного голосования в Нижегородской области, включено 126 тысяч 493 избирателя. Для участия в дистанционном электронном голосовании в Ростовской области подали заявления 302 527 избирателей (каждый 10-й избиратель).
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