Эксперт объяснил популярность онлайн-голосования в Москве
Политолог Чеснаков сравнил популярность онлайн-голосования в Москве и в регионах
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Масштабная мобилизационная кампания для избирателей, вопрос санитарной безопасности и масштаб распространения электронных сервисов могут быть причинами, почему в Москве дистанционное электронное голосование (ДЭГ) более популярно, чем в других регионах, считает российский политолог, директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.
"Очевидно, что Москва провела масштабную мобилизационную кампанию для избирателей, призывая их участвовать в дистанционном электронном голосовании. Я считаю это позитивным, прогрессивным и правильным действием - переход на электронный формат голосования", - рассказал Чеснаков журналистам.
В числе других причин большей популярности ДЭГ он назвал территориальную компактность в Москве и большее удобство по отношению к голосованию, чем в других регионах.
"Вопрос безопасности. В Москве, я так понимаю, ставку на ДЭГ сделали из-за того, что большее количество участников, принявшее участие в дистанционном электронном голосовании, в какой-то мере позволяют обеспечить на участках меньшее количество людей единовременно", - отметил Чеснаков.
По его словам, также проникновение электронных сервисов в Москве выше, чем в других регионах.
По решению ЦИК, голосование на выборах в Госдуму проходит в этом году 17-19 сентября, одновременно с ними будут проходить региональные и муниципальные выборы. Дистанционное электронное голосование в этом году, согласно решению Центризбиркома РФ, пройдет в Москве, а также еще в шести субъектах - Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях и Севастополе.
В Москве в списки электронного голосования включены более 2 миллионов человек (2 014 765), что составляет почти одну треть от общего числа избирателей. В Курской области в списки участников дистанционного электронного голосования включены 55 581 человек. В Ярославской области на дистанционное электронное голосование зарегистрировалось 86 758 человек. В Мурманской области для участия в выборах через систему дистанционного электронного голосования зарегистрировались порядка 49 тысяч избирателей (8,6% от общего числа). В список избирателей, голосующих с помощью дистанционного электронного голосования в Нижегородской области, включено 126 тысяч 493 избирателя. Для участия в дистанционном электронном голосовании в Ростовской области подали заявления 302 527 избирателей (каждый 10-й избиратель).