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Открытое тестовое голосование в ЦИК России - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
Выборы в Государственную думу
https://ria.ru/20210917/golosovanie-1750556660.html
Заявления через сервис "Голосование на дому" подали 46 тысяч россиян
Заявления через сервис "Голосование на дому" подали 46 тысяч россиян - РИА Новости, 17.09.2021
Заявления через сервис "Голосование на дому" подали 46 тысяч россиян
Около 46 тысяч россиян воспользовались в этом году сервисом "Голосование на дому" для маломобильных граждан, сообщил замглавы Минцифры РФ Олег Качанов. РИА Новости, 17.09.2021
2021-09-17T16:00
2021-09-17T16:00
выборы в государственную думу
общество
выборы
севастополь
москва
госдума рф
выборы в государственную думу
олег качанов
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Около 46 тысяч россиян воспользовались в этом году сервисом "Голосование на дому" для маломобильных граждан, сообщил замглавы Минцифры РФ Олег Качанов."Для маломобильных граждан у нас в этом году был специальный сервис по подаче заявлений "Голосование на дому"... В этом году им воспользовалось 46 тысяч граждан. То есть 46 тысяч заявлений было подано", - сказал Качанов, выступая на заседании в ЦИК.На прошлой неделе Минцифры РФ сообщило, что форма подачи заявления для участия в голосовании на дому открылась на портале "Госуслуги". Как указывало министерство, воспользоваться этим сервисом могут граждане, которые по уважительным причинам не могут посетить избирательный участок в единый день голосования: по причине болезни, инвалидности или необходимости постоянно ухаживать за близким человеком.По решению ЦИК голосование на выборах в Госдуму проходит в этом году 17-19 сентября. Одновременно проходят региональные и муниципальные выборы. Дистанционное электронное голосование проводится в Москве, а также в шести субъектах - Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях и Севастополе.
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общество, выборы, севастополь, москва, госдума рф, выборы в государственную думу, олег качанов, россия
16:00 17.09.2021
 
Заявления через сервис "Голосование на дому" подали 46 тысяч россиян

Около 46 тысяч россиян воспользовались голосованием на дому для маломобильных граждан

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкДистанционное электронное голосование на выборах в Госдуму
Дистанционное электронное голосование на выборах в Госдуму - РИА Новости, 1920, 17.09.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Около 46 тысяч россиян воспользовались в этом году сервисом "Голосование на дому" для маломобильных граждан, сообщил замглавы Минцифры РФ Олег Качанов.
"Для маломобильных граждан у нас в этом году был специальный сервис по подаче заявлений "Голосование на дому"... В этом году им воспользовалось 46 тысяч граждан. То есть 46 тысяч заявлений было подано", - сказал Качанов, выступая на заседании в ЦИК.
На прошлой неделе Минцифры РФ сообщило, что форма подачи заявления для участия в голосовании на дому открылась на портале "Госуслуги". Как указывало министерство, воспользоваться этим сервисом могут граждане, которые по уважительным причинам не могут посетить избирательный участок в единый день голосования: по причине болезни, инвалидности или необходимости постоянно ухаживать за близким человеком.
По решению ЦИК голосование на выборах в Госдуму проходит в этом году 17-19 сентября. Одновременно проходят региональные и муниципальные выборы. Дистанционное электронное голосование проводится в Москве, а также в шести субъектах - Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях и Севастополе.
Выборы в Государственную думу — 2021
18 июня, 14:29Инфографика
Выборы в Государственную думу — 2021
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Выборы в Государственную думуОбществоВыборыСевастопольМоскваГосдума РФВыборы в Государственную думуОлег КачановРоссия
 
 
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