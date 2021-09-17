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Кировский губернатор проголосовал на выборах в Госдуму
Кировский губернатор проголосовал на выборах в Госдуму - РИА Новости, 17.09.2021
Кировский губернатор проголосовал на выборах в Госдуму
Губернатор Кировской области Игорь Васильев принял участие в голосовании на стартовавших в пятницу выборах, сообщает пресс-служба главы региона. РИА Новости, 17.09.2021
2021-09-17T12:47
2021-09-17T12:47
2021-09-17T12:47
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политика
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слободской район
госдума рф
выборы в государственную думу
игорь васильев
россия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 сен - РИА Новости. Губернатор Кировской области Игорь Васильев принял участие в голосовании на стартовавших в пятницу выборах, сообщает пресс-служба главы региона.Глава региона проголосовал на участке по месту регистрации – в деревне Сунцовы Слободского района."Выборы депутатов Государственной думы, законодательного собрания, представительных органов — важный момент для страны, для региона, для каждого населенного пункта. От выбора каждого из нас зависит наше будущее и будущее наших детей, внуков. Ваш голос важен", — сказал губернатор.В Кировской области с 17 по 19 сентября проходят выборы депутатов Госдумы РФ восьмого созыва и выборы депутатов законодательного собрания региона седьмого созыва.
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политика, кировская область, слободской район, госдума рф, выборы в государственную думу, игорь васильев, россия
Кировский губернатор проголосовал на выборах в Госдуму
Глава Кировской области Васильев проголосовал на выборах в Госдуму на участке в Сунцовы