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Выборы в Государственную думу
https://ria.ru/20210917/golosovanie-1750498241.html
Песков назвал проект "Умное голосование" провокацией
Песков назвал проект "Умное голосование" провокацией - РИА Новости, 17.09.2021
Песков назвал проект "Умное голосование" провокацией
В Кремле назвали проект "Умное голосование" провокациями, которые идут во вред избирателям. РИА Новости, 17.09.2021
2021-09-17T12:17
2021-09-17T13:37
выборы в государственную думу
политика
дмитрий песков
госдума рф
выборы в государственную думу
фонд борьбы с коррупцией
россия
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. В Кремле назвали проект "Умное голосование" провокациями, которые идут во вред избирателям.На прошлой неделе Роскомнадзор потребовал от ряда иностранных компаний, в частности, от Apple и Google, прекратить предоставление средств для обхода ограничений доступа к сайту "Умное голосование", иначе это будет считаться вмешательством в выборы.Ранее ведомство ограничило доступ к сайту "Умного голосования" по причине его использования для продолжения деятельности "Фонда борьбы с коррупцией"*. Ведомство установило, что средства для обхода блокировок предоставляют более 10 иностранных провайдеров в США, Украине, Германии, Франции, Японии, Великобритании и других странах. Как отмечал Роскомнадзор, требования ведомства игнорируют магазины приложений компаний Apple и Google, DNS- и CDN-сервисы Google, Cisco, Cloudflare и ряд других.Голосование на думских и иных выборах пройдет в этом году с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов – по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.* Запрещенная в России организация-иноагент.
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политика, дмитрий песков, госдума рф, выборы в государственную думу, фонд борьбы с коррупцией, россия
12:17 17.09.2021 (обновлено: 13:37 17.09.2021)
 
Песков назвал проект "Умное голосование" провокацией

Представитель Кремля Песков: проект "Умное голосование" — провокации, вредящие избирателям

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 17.09.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. В Кремле назвали проект "Умное голосование" провокациями, которые идут во вред избирателям.
"Относимся плохо. Это абсолютно провокационные очередные попытки, которые на самом деле идут во вред избирателям. По-другому к этому относиться нельзя", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о том, как Кремль относится к указанному проекту.
На прошлой неделе Роскомнадзор потребовал от ряда иностранных компаний, в частности, от Apple и Google, прекратить предоставление средств для обхода ограничений доступа к сайту "Умное голосование", иначе это будет считаться вмешательством в выборы.
Ранее ведомство ограничило доступ к сайту "Умного голосования" по причине его использования для продолжения деятельности "Фонда борьбы с коррупцией"*. Ведомство установило, что средства для обхода блокировок предоставляют более 10 иностранных провайдеров в США, Украине, Германии, Франции, Японии, Великобритании и других странах. Как отмечал Роскомнадзор, требования ведомства игнорируют магазины приложений компаний Apple и Google, DNS- и CDN-сервисы Google, Cisco, Cloudflare и ряд других.
Голосование на думских и иных выборах пройдет в этом году с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов – по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.
* Запрещенная в России организация-иноагент.
Мужчина в маске на станции московского метрополитена - РИА Новости, 1920, 17.09.2021
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