https://ria.ru/20210917/golosovanie-1750498241.html

Песков назвал проект "Умное голосование" провокацией

Песков назвал проект "Умное голосование" провокацией - РИА Новости, 17.09.2021

Песков назвал проект "Умное голосование" провокацией

В Кремле назвали проект "Умное голосование" провокациями, которые идут во вред избирателям. РИА Новости, 17.09.2021

2021-09-17T12:17

2021-09-17T12:17

2021-09-17T13:37

выборы в государственную думу

политика

дмитрий песков

госдума рф

выборы в государственную думу

фонд борьбы с коррупцией

россия

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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. В Кремле назвали проект "Умное голосование" провокациями, которые идут во вред избирателям.На прошлой неделе Роскомнадзор потребовал от ряда иностранных компаний, в частности, от Apple и Google, прекратить предоставление средств для обхода ограничений доступа к сайту "Умное голосование", иначе это будет считаться вмешательством в выборы.Ранее ведомство ограничило доступ к сайту "Умного голосования" по причине его использования для продолжения деятельности "Фонда борьбы с коррупцией"*. Ведомство установило, что средства для обхода блокировок предоставляют более 10 иностранных провайдеров в США, Украине, Германии, Франции, Японии, Великобритании и других странах. Как отмечал Роскомнадзор, требования ведомства игнорируют магазины приложений компаний Apple и Google, DNS- и CDN-сервисы Google, Cisco, Cloudflare и ряд других.Голосование на думских и иных выборах пройдет в этом году с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов – по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.* Запрещенная в России организация-иноагент.

https://ria.ru/20210917/navalnyy-1750451679.html

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2021

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политика, дмитрий песков, госдума рф, выборы в государственную думу, фонд борьбы с коррупцией, россия