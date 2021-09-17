https://ria.ru/20210917/golosovanie-1750474413.html
Шойгу проголосовал на выборах в Госдуму
Шойгу проголосовал на выборах в Госдуму - РИА Новости, 17.09.2021
Шойгу проголосовал на выборах в Госдуму
Министр обороны Сергей Шойгу проголосовал на выборах в Госдуму на участке на территории 45-й отдельной бригады спецназа ВДВ. РИА Новости, 17.09.2021
2021-09-17T10:47
2021-09-17T10:47
2021-09-17T12:41
выборы в государственную думу
политика
сергей шойгу
выборы в государственную думу
воздушно-десантные войска россии
вооруженные силы рф
россия
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КУБИНКА (Московская область), 17 сен – РИА Новости. Министр обороны Сергей Шойгу проголосовал на выборах в Госдуму на участке на территории 45-й отдельной бригады спецназа ВДВ."Традиционно в Вооруженных силах, все военнослужащие и их семьи принимают самое активное участие в выборах. Нет каких-то сомнений, что и в этот раз голосование пройдет организованно, активно, как это было всегда", — приводятся в пресс-релизе слова руководителя ведомства.Шойгу добавил, что для каждого военнослужащего выборы — это ответственная задача. "Очень хотелось бы, чтобы такие дни становились больше праздничными, потому что это наша жизнь. Жизнь, которая должна, так или иначе, строиться по соответствующим законам, которые принимает в том числе Государственная дума. Надеюсь, что все придут и все проголосуют", — добавил он.В Минобороны отметили, что руководящий состав голосует на участках, открытых на территориях воинских частей. Там же, где и Шойгу, выбор сделал командующий ВДВ генерал-полковник Андрей Сердюков.Шойгу возглавил федеральный список "Единой России" на этих выборах.Возможность проголосовать предоставлена всем военнослужащим и гражданскому персоналу Вооруженных сил. Не только на территории страны, но и в расположениях российских военных баз за рубежом.
https://ria.ru/20210829/shoygu-1747739702.html
https://ria.ru/20210619/edro-1737718420.html
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РИА Новости
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политика, сергей шойгу, выборы в государственную думу, воздушно-десантные войска россии, вооруженные силы рф, россия
10:47 17.09.2021 (обновлено: 12:41 17.09.2021)
Шойгу проголосовал на выборах в Госдуму
Шойгу проголосовал на участке в 45-й отдельной бригаде спецназа ВДВ в Подмосковье
КУБИНКА (Московская область), 17 сен – РИА Новости.
Министр обороны Сергей Шойгу
проголосовал на выборах в Госдуму
на участке на территории 45-й отдельной бригады спецназа ВДВ
.
"Традиционно в Вооруженных силах, все военнослужащие и их семьи принимают самое активное участие в выборах. Нет каких-то сомнений, что и в этот раз голосование пройдет организованно, активно, как это было всегда", — приводятся в пресс-релизе слова руководителя ведомства.
Шойгу добавил, что для каждого военнослужащего выборы — это ответственная задача.
"Очень хотелось бы, чтобы такие дни становились больше праздничными, потому что это наша жизнь. Жизнь, которая должна, так или иначе, строиться по соответствующим законам, которые принимает в том числе Государственная дума. Надеюсь, что все придут и все проголосуют", — добавил он.
В Минобороны отметили, что руководящий состав голосует на участках, открытых на территориях воинских частей. Там же, где и Шойгу, выбор сделал командующий ВДВ генерал-полковник Андрей Сердюков
.
Шойгу возглавил федеральный список "Единой России
" на этих выборах.
Возможность проголосовать предоставлена всем военнослужащим и гражданскому персоналу Вооруженных сил. Не только на территории страны, но и в расположениях российских военных баз за рубежом.