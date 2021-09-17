https://ria.ru/20210917/golosovanie-1750474413.html

Шойгу проголосовал на выборах в Госдуму

Шойгу проголосовал на выборах в Госдуму - РИА Новости, 17.09.2021

Шойгу проголосовал на выборах в Госдуму

Министр обороны Сергей Шойгу проголосовал на выборах в Госдуму на участке на территории 45-й отдельной бригады спецназа ВДВ. РИА Новости, 17.09.2021

2021-09-17T10:47

2021-09-17T10:47

2021-09-17T12:41

выборы в государственную думу

политика

сергей шойгу

выборы в государственную думу

воздушно-десантные войска россии

вооруженные силы рф

россия

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КУБИНКА (Московская область), 17 сен – РИА Новости. Министр обороны Сергей Шойгу проголосовал на выборах в Госдуму на участке на территории 45-й отдельной бригады спецназа ВДВ."Традиционно в Вооруженных силах, все военнослужащие и их семьи принимают самое активное участие в выборах. Нет каких-то сомнений, что и в этот раз голосование пройдет организованно, активно, как это было всегда", — приводятся в пресс-релизе слова руководителя ведомства.Шойгу добавил, что для каждого военнослужащего выборы — это ответственная задача. "Очень хотелось бы, чтобы такие дни становились больше праздничными, потому что это наша жизнь. Жизнь, которая должна, так или иначе, строиться по соответствующим законам, которые принимает в том числе Государственная дума. Надеюсь, что все придут и все проголосуют", — добавил он.В Минобороны отметили, что руководящий состав голосует на участках, открытых на территориях воинских частей. Там же, где и Шойгу, выбор сделал командующий ВДВ генерал-полковник Андрей Сердюков.Шойгу возглавил федеральный список "Единой России" на этих выборах.Возможность проголосовать предоставлена всем военнослужащим и гражданскому персоналу Вооруженных сил. Не только на территории страны, но и в расположениях российских военных баз за рубежом.

https://ria.ru/20210829/shoygu-1747739702.html

https://ria.ru/20210619/edro-1737718420.html

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политика, сергей шойгу, выборы в государственную думу, воздушно-десантные войска россии, вооруженные силы рф, россия