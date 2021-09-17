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Открытое тестовое голосование в ЦИК России - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
Выборы в Государственную думу
https://ria.ru/20210917/golosovanie-1750471906.html
Венедиктов рассказал о времени ожидания на электронное голосование в Москве
Венедиктов рассказал о времени ожидания на электронное голосование в Москве - РИА Новости, 17.09.2021
Венедиктов рассказал о времени ожидания на электронное голосование в Москве
Время ожидания на электронное голосование в Москве составляет в данный момент от двух до пяти минут, сообщил журналистам руководитель Общественного штаба по... РИА Новости, 17.09.2021
2021-09-17T10:38
2021-09-17T10:38
выборы в государственную думу
политика
севастополь
москва
алексей венедиктов (журналист)
госдума рф
россия
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Время ожидания на электронное голосование в Москве составляет в данный момент от двух до пяти минут, сообщил журналистам руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве в 2021 году Алексей Венедиктов."Время ожидания сейчас от двух до пяти минут. Ничего не упало, люди стоят в очереди, чтобы электронно проголосовать", - сказал Венедиктов.По решению ЦИК, голосование на выборах в Госдуму пройдет в этом году 17-19 сентября, одновременно с ними будут проходить региональные и муниципальные выборы.Дистанционное электронное голосование в этом году, согласно решению Центризбиркома РФ, пройдет в Москве, а также еще в шести субъектах - Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях и Севастополе.
https://ria.ru/20210917/moskva-1750466934.html
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политика, севастополь, москва, алексей венедиктов (журналист), госдума рф, россия
10:38 17.09.2021
 
Венедиктов рассказал о времени ожидания на электронное голосование в Москве

Глава наблюдателей Венедиктов рассказал о времени ожидания на онлайн-голосование в Москве

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкПодготовка избирательного участка для голосования на выборах в Госдуму
Подготовка избирательного участка для голосования на выборах в Госдуму - РИА Новости, 1920, 17.09.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Время ожидания на электронное голосование в Москве составляет в данный момент от двух до пяти минут, сообщил журналистам руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве в 2021 году Алексей Венедиктов.
"Время ожидания сейчас от двух до пяти минут. Ничего не упало, люди стоят в очереди, чтобы электронно проголосовать", - сказал Венедиктов.
Подготовка избирательного участка для голосования на выборах в Госдуму - РИА Новости, 1920, 17.09.2021
10:21Выборы в Государственную думу
Более 39 тысяч москвичей проголосовали онлайн на выборах в Госдуму
По решению ЦИК, голосование на выборах в Госдуму пройдет в этом году 17-19 сентября, одновременно с ними будут проходить региональные и муниципальные выборы.
Дистанционное электронное голосование в этом году, согласно решению Центризбиркома РФ, пройдет в Москве, а также еще в шести субъектах - Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях и Севастополе.
В России стартовали выборы депутатов Госдумы, законодательных органов и глав субъектов федерации - РИА Новости, 1920, 17.09.2021
10:16Выборы в Государственную думу
Власти Москвы заявили, что онлайн-голосование проходит штатно
 
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