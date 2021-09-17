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Венедиктов рассказал о времени ожидания на электронное голосование в Москве
Венедиктов рассказал о времени ожидания на электронное голосование в Москве - РИА Новости, 17.09.2021
Венедиктов рассказал о времени ожидания на электронное голосование в Москве
Время ожидания на электронное голосование в Москве составляет в данный момент от двух до пяти минут, сообщил журналистам руководитель Общественного штаба по... РИА Новости, 17.09.2021
2021-09-17T10:38
2021-09-17T10:38
2021-09-17T10:38
выборы в государственную думу
политика
севастополь
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алексей венедиктов (журналист)
госдума рф
россия
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Время ожидания на электронное голосование в Москве составляет в данный момент от двух до пяти минут, сообщил журналистам руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве в 2021 году Алексей Венедиктов."Время ожидания сейчас от двух до пяти минут. Ничего не упало, люди стоят в очереди, чтобы электронно проголосовать", - сказал Венедиктов.По решению ЦИК, голосование на выборах в Госдуму пройдет в этом году 17-19 сентября, одновременно с ними будут проходить региональные и муниципальные выборы.Дистанционное электронное голосование в этом году, согласно решению Центризбиркома РФ, пройдет в Москве, а также еще в шести субъектах - Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях и Севастополе.
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политика, севастополь, москва, алексей венедиктов (журналист), госдума рф, россия
Венедиктов рассказал о времени ожидания на электронное голосование в Москве
Глава наблюдателей Венедиктов рассказал о времени ожидания на онлайн-голосование в Москве