https://ria.ru/20210917/golosovanie-1750471906.html

Венедиктов рассказал о времени ожидания на электронное голосование в Москве

Венедиктов рассказал о времени ожидания на электронное голосование в Москве - РИА Новости, 17.09.2021

Венедиктов рассказал о времени ожидания на электронное голосование в Москве

Время ожидания на электронное голосование в Москве составляет в данный момент от двух до пяти минут, сообщил журналистам руководитель Общественного штаба по... РИА Новости, 17.09.2021

2021-09-17T10:38

2021-09-17T10:38

2021-09-17T10:38

выборы в государственную думу

политика

севастополь

москва

алексей венедиктов (журналист)

госдума рф

россия

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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Время ожидания на электронное голосование в Москве составляет в данный момент от двух до пяти минут, сообщил журналистам руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве в 2021 году Алексей Венедиктов."Время ожидания сейчас от двух до пяти минут. Ничего не упало, люди стоят в очереди, чтобы электронно проголосовать", - сказал Венедиктов.По решению ЦИК, голосование на выборах в Госдуму пройдет в этом году 17-19 сентября, одновременно с ними будут проходить региональные и муниципальные выборы.Дистанционное электронное голосование в этом году, согласно решению Центризбиркома РФ, пройдет в Москве, а также еще в шести субъектах - Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях и Севастополе.

https://ria.ru/20210917/moskva-1750466934.html

https://ria.ru/20210917/moskva-1750466091.html

севастополь

москва

россия

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политика, севастополь, москва, алексей венедиктов (журналист), госдума рф, россия