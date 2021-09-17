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Открытое тестовое голосование в ЦИК России - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
Выборы в Государственную думу
https://ria.ru/20210917/golosovanie-1750467190.html
В ДНР открыли инфоцентры для онлайн-голосования
В ДНР открыли инфоцентры для онлайн-голосования - РИА Новости, 17.09.2021
В ДНР открыли инфоцентры для онлайн-голосования
Граждане Российской Федерации, проживающие в самопровозглашенной Донецкой народной республике, с 8.00 (совпадает с мск) могут проголосовать на выборах депутатов РИА Новости, 17.09.2021
2021-09-17T10:22
2021-09-17T10:22
выборы в государственную думу
общество
госдума рф
донецкая народная республика
россия
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ДОНЕЦК, 17 сен - РИА Новости. Граждане Российской Федерации, проживающие в самопровозглашенной Донецкой народной республике, с 8.00 (совпадает с мск) могут проголосовать на выборах депутатов Госдумы в онлайн-режиме в более 250 информационных центрах на территории ДНР, сообщила руководитель информационного центра Анна Гайворонская.Ранее председатель ЦИК РФ Элла Памфилова заявила в интервью РИА Новости, что на территории самопровозглашенных ДНР и ЛНР участков не будет, но жители, которые в упрощенном порядке получили российское гражданство, смогут приехать в Ростовскую область, где они получали паспорта, и проголосовать. В том числе они могут проголосовать дистанционно при наличии верифицированного аккаунта на портале госуслуг."Всего открыто 255 инфоцентров на территории республики и три на КПП на границе. Они работают в режиме с 8.00 до 20.00 в течение трех дней. Одновременно инфоцентры могут принять от пяти до десяти человек каждый, в зависимости от размера", - сказала журналистам Гайворонская.Она пояснила, что в этих информцентрах могут проголосовать те, кто не уверен в технических возможностях своего оборудования или же по каким-то причинам в дни голосования не имеют доступа к сети интернет."В дни голосования 17, 18, 19 сентября инфоцентры ждут всех, кто обращался к ним за помощью в регистрации на сайте Госуслуг, подаче заявлений на дистанционное голосование. У всех этих людей есть возможность прийти и проголосовать. Они могут это сделать как дома, так и в инфоцентре", - подчеркнула Гайворонская.Она отметила, что инфоцентры оборудованы необходимыми компьютерами и ширмами для соблюдения тайны голосования. Также на месте работают специалисты, которые помогут избирателям произвести необходимые шаги на сайте. После чего сотрудники удаляются, и избиратель тайно голосует.Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования проходит в России и за ее пределами с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур. Федеральные списки кандидатов в депутаты Госдумы зарегистрировали 14 партий.
https://ria.ru/20210831/golosovanie-1747964709.html
https://ria.ru/20210715/golosovanie-1741393435.html
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общество, госдума рф, донецкая народная республика, россия
10:22 17.09.2021
 
В ДНР открыли инфоцентры для онлайн-голосования

Гайворонская: граждане России, живущие в ДНР, могут проголосовать онлайн в 258 инфоцентрах

© РИА Новости / Алексей МайшевПодготовка избирательного участка для голосования на выборах в Госдуму
Подготовка избирательного участка для голосования на выборах в Госдуму - РИА Новости, 1920, 17.09.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 17 сен - РИА Новости. Граждане Российской Федерации, проживающие в самопровозглашенной Донецкой народной республике, с 8.00 (совпадает с мск) могут проголосовать на выборах депутатов Госдумы в онлайн-режиме в более 250 информационных центрах на территории ДНР, сообщила руководитель информационного центра Анна Гайворонская.
Ранее председатель ЦИК РФ Элла Памфилова заявила в интервью РИА Новости, что на территории самопровозглашенных ДНР и ЛНР участков не будет, но жители, которые в упрощенном порядке получили российское гражданство, смогут приехать в Ростовскую область, где они получали паспорта, и проголосовать. В том числе они могут проголосовать дистанционно при наличии верифицированного аккаунта на портале госуслуг.
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"Всего открыто 255 инфоцентров на территории республики и три на КПП на границе. Они работают в режиме с 8.00 до 20.00 в течение трех дней. Одновременно инфоцентры могут принять от пяти до десяти человек каждый, в зависимости от размера", - сказала журналистам Гайворонская.
Она пояснила, что в этих информцентрах могут проголосовать те, кто не уверен в технических возможностях своего оборудования или же по каким-то причинам в дни голосования не имеют доступа к сети интернет.
"В дни голосования 17, 18, 19 сентября инфоцентры ждут всех, кто обращался к ним за помощью в регистрации на сайте Госуслуг, подаче заявлений на дистанционное голосование. У всех этих людей есть возможность прийти и проголосовать. Они могут это сделать как дома, так и в инфоцентре", - подчеркнула Гайворонская.
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Она отметила, что инфоцентры оборудованы необходимыми компьютерами и ширмами для соблюдения тайны голосования. Также на месте работают специалисты, которые помогут избирателям произвести необходимые шаги на сайте. После чего сотрудники удаляются, и избиратель тайно голосует.
Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования проходит в России и за ее пределами с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур. Федеральные списки кандидатов в депутаты Госдумы зарегистрировали 14 партий.
Выборы в Государственную думу — 2021
18 июня, 14:29Инфографика
Выборы в Государственную думу — 2021
Инфографика
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Выборы в Государственную думуОбществоГосдума РФДонецкая Народная РеспубликаРоссия
 
 
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