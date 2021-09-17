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Открытое тестовое голосование в ЦИК России - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
Выборы в Государственную думу
https://ria.ru/20210917/golosovanie-1750461292.html
Член ЦИК рассказал, как проходит электронное голосование
Член ЦИК рассказал, как проходит электронное голосование - РИА Новости, 17.09.2021
Член ЦИК рассказал, как проходит электронное голосование
Дистанционное электронное голосование в России проходит в штатном режиме, сбоев не зафиксировано, интерес к нему традиционно высокий, сообщил РИА Новости член... РИА Новости, 17.09.2021
2021-09-17T09:51
2021-09-17T10:02
выборы в государственную думу
политика
россия
севастополь
москва
госдума рф
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Дистанционное электронное голосование в России проходит в штатном режиме, сбоев не зафиксировано, интерес к нему традиционно высокий, сообщил РИА Новости член ЦИК Антон Лопатин."Все проходит в штатном режиме, без сбоев. Несмотря на то, что голосование идёт всего около двух часов, уже наблюдается высокий интерес к нему", - сказал Лопатин РИА Новости.Традиционно явка по дистанционному электронному голосованию высокая, потому что избиратели, выбравшие для себя голосование таким способом, заранее подают заявления об этом, которые проходят процедуру проверки, пояснил он."Жалоб или замечаний тоже не выявлено, работает территориальная избирательная комиссия по дистанционному электронному голосованию, техническая группа, созданная при ЦИК. Все проходит в штатном режиме", - подчеркнул член ЦИК.По решению ЦИК, голосование на выборах в Госдуму проходит в этом году 17-19 сентября. Одновременно с ним проходят региональные и муниципальные выборы. Дистанционное электронное голосование в этом году, согласно решению Центризбиркома РФ, проходит в Москве, а также еще в шести субъектах - Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях и Севастополе.
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политика, россия, севастополь, москва, госдума рф
09:51 17.09.2021 (обновлено: 10:02 17.09.2021)
 
Член ЦИК рассказал, как проходит электронное голосование

Член ЦИК Лопатин: электронное голосование в России проходит без сбоев

© РИА Новости / Алексей МайшевПодготовка избирательного участка для голосования на выборах в Госдуму
Подготовка избирательного участка для голосования на выборах в Госдуму - РИА Новости, 1920, 17.09.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Дистанционное электронное голосование в России проходит в штатном режиме, сбоев не зафиксировано, интерес к нему традиционно высокий, сообщил РИА Новости член ЦИК Антон Лопатин.
"Все проходит в штатном режиме, без сбоев. Несмотря на то, что голосование идёт всего около двух часов, уже наблюдается высокий интерес к нему", - сказал Лопатин РИА Новости.
Традиционно явка по дистанционному электронному голосованию высокая, потому что избиратели, выбравшие для себя голосование таким способом, заранее подают заявления об этом, которые проходят процедуру проверки, пояснил он.
"Жалоб или замечаний тоже не выявлено, работает территориальная избирательная комиссия по дистанционному электронному голосованию, техническая группа, созданная при ЦИК. Все проходит в штатном режиме", - подчеркнул член ЦИК.
По решению ЦИК, голосование на выборах в Госдуму проходит в этом году 17-19 сентября. Одновременно с ним проходят региональные и муниципальные выборы. Дистанционное электронное голосование в этом году, согласно решению Центризбиркома РФ, проходит в Москве, а также еще в шести субъектах - Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях и Севастополе.
Выборы в Государственную думу — 2021
18 июня, 14:29Инфографика
Выборы в Государственную думу — 2021
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