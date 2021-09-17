https://ria.ru/20210917/golosovanie-1750461292.html

Член ЦИК рассказал, как проходит электронное голосование

Член ЦИК рассказал, как проходит электронное голосование - РИА Новости, 17.09.2021

Член ЦИК рассказал, как проходит электронное голосование

Дистанционное электронное голосование в России проходит в штатном режиме, сбоев не зафиксировано, интерес к нему традиционно высокий, сообщил РИА Новости член... РИА Новости, 17.09.2021

2021-09-17T09:51

2021-09-17T09:51

2021-09-17T10:02

выборы в государственную думу

политика

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севастополь

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госдума рф

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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Дистанционное электронное голосование в России проходит в штатном режиме, сбоев не зафиксировано, интерес к нему традиционно высокий, сообщил РИА Новости член ЦИК Антон Лопатин."Все проходит в штатном режиме, без сбоев. Несмотря на то, что голосование идёт всего около двух часов, уже наблюдается высокий интерес к нему", - сказал Лопатин РИА Новости.Традиционно явка по дистанционному электронному голосованию высокая, потому что избиратели, выбравшие для себя голосование таким способом, заранее подают заявления об этом, которые проходят процедуру проверки, пояснил он."Жалоб или замечаний тоже не выявлено, работает территориальная избирательная комиссия по дистанционному электронному голосованию, техническая группа, созданная при ЦИК. Все проходит в штатном режиме", - подчеркнул член ЦИК.По решению ЦИК, голосование на выборах в Госдуму проходит в этом году 17-19 сентября. Одновременно с ним проходят региональные и муниципальные выборы. Дистанционное электронное голосование в этом году, согласно решению Центризбиркома РФ, проходит в Москве, а также еще в шести субъектах - Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях и Севастополе.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, россия, севастополь, москва, госдума рф