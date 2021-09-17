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Выборы в Государственную думу
https://ria.ru/20210917/golosovanie-1750452406.html
В Нижегородской области началось электронное голосование
В Нижегородской области началось электронное голосование - РИА Новости, 17.09.2021
В Нижегородской области началось электронное голосование
Дистанционное электронное голосование на выборах в Госдуму стартовало в Нижегородской области в 8.00, сообщили РИА Новости в областной избирательной комиссии. РИА Новости, 17.09.2021
2021-09-17T08:53
2021-09-17T08:53
выборы в государственную думу
политика
нижегородская область
госдума рф
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 сен - РИА Новости. Дистанционное электронное голосование на выборах в Госдуму стартовало в Нижегородской области в 8.00, сообщили РИА Новости в областной избирательной комиссии."Онлайн-голосование стартовало в Нижегородской области в 8.00 17 сентября. В список избирателей, голосующих с помощью дистанционного электронного голосования, включено 126 тысяч 493 избирателя. В любой из трех дней – 17, 18 и 19 сентября – эти избиратели могут проголосовать электронно", - заявили агентству в облизбиркоме.Кроме того, 17 сентября в 8.00 в Нижегородской области открыли 2 161 избирательный участок, подготовленный к голосованию на выборах в Госдуму РФ, законодательное собрание региона, а также на муниципальных выборах, которые назначены в 32 районах, муниципальных и городских округах Нижегородской области. В организации голосования в регионе задействовано более 21 тысячи членов избирательных комиссий разного уровня с правом решающего голоса."Все участки готовы к работе с избирателями. Помещения для голосования готовы принять избирателей, проведены обследования, приняты меры по обеспечению безопасности, в том числе санитарно-эпидемиологической безопасности граждан", - сказала председатель избирательной комиссии Нижегородской области Маргарита Красилевская.По решению ЦИК голосование на выборах в Госдуму проходит в этом году 17-19 сентября. Одновременно проходят региональные и муниципальные выборы. Дистанционное электронное голосование проводится в Москве, а также в шести субъектах - Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях и Севастополе.
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политика, нижегородская область, госдума рф
08:53 17.09.2021
 
В Нижегородской области началось электронное голосование

В Нижегородской области началось электронное голосование на выборах в Госдуму

© РИА Новости / Алексей МайшевПодготовка избирательного участка для голосования на выборах в Госдуму
Подготовка избирательного участка для голосования на выборах в Госдуму - РИА Новости, 1920, 17.09.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 сен - РИА Новости. Дистанционное электронное голосование на выборах в Госдуму стартовало в Нижегородской области в 8.00, сообщили РИА Новости в областной избирательной комиссии.
"Онлайн-голосование стартовало в Нижегородской области в 8.00 17 сентября. В список избирателей, голосующих с помощью дистанционного электронного голосования, включено 126 тысяч 493 избирателя. В любой из трех дней – 17, 18 и 19 сентября – эти избиратели могут проголосовать электронно", - заявили агентству в облизбиркоме.
Кроме того, 17 сентября в 8.00 в Нижегородской области открыли 2 161 избирательный участок, подготовленный к голосованию на выборах в Госдуму РФ, законодательное собрание региона, а также на муниципальных выборах, которые назначены в 32 районах, муниципальных и городских округах Нижегородской области. В организации голосования в регионе задействовано более 21 тысячи членов избирательных комиссий разного уровня с правом решающего голоса.
"Все участки готовы к работе с избирателями. Помещения для голосования готовы принять избирателей, проведены обследования, приняты меры по обеспечению безопасности, в том числе санитарно-эпидемиологической безопасности граждан", - сказала председатель избирательной комиссии Нижегородской области Маргарита Красилевская.
По решению ЦИК голосование на выборах в Госдуму проходит в этом году 17-19 сентября. Одновременно проходят региональные и муниципальные выборы. Дистанционное электронное голосование проводится в Москве, а также в шести субъектах - Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях и Севастополе.
Подготовка избирательного участка для голосования на выборах в Госдуму - РИА Новости, 1920, 17.09.2021
08:00
"Явное вмешательство". Голосование станет самым напряженным для ЦИК
 
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