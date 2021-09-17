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В Амстердаме показали ранее неизвестный рисунок Ван Гога
В Амстердаме показали ранее неизвестный рисунок Ван Гога - РИА Новости, 17.09.2021
В Амстердаме показали ранее неизвестный рисунок Ван Гога
В музее Винсента Ван Гога в Амстердаме представили неизвестный рисунок художника, сообщает ABC. РИА Новости, 17.09.2021
2021-09-17T15:27
2021-09-17T15:27
2021-09-17T15:27
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винсент ван гог
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МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. В музее Винсента Ван Гога в Амстердаме представили неизвестный рисунок художника, сообщает ABC. Эскиз хранился в частной коллекции и выставляется впервые. Его владелец пожелал не раскрывать своего имени. На рисунке изображен пожилой мужчина. Он сидит на стуле сгорбившись и обхватывает руками голову. В его позе можно прочесть отчаяние и усталость. Предположительно набросок был сделан в 1882 году. Он совсем не похож на красочные картины с подсолнухами и французскими пейзажами, которые превратили Ван Гога после его смерти в 1890 году в одного из самых известных авторов, чьи работы продаются за астрономические суммы. Этот рисунок напоминает о трудностях, с которыми столкнулся художник. "Он обнаружил, что плохо справляется с человеческими фигурами и решил оттачивать свои навыки", — говорит Тейо Медендорп, старший научный сотрудник Музея Ван Гога. Посмотреть на эскиз можно до 2 января. После его вернут в частную коллекцию.
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живопись, винсент ван гог, выставки, новости культуры, амстердам, музеи
МОСКВА, 17 сен — РИА Новости.
В музее Винсента Ван Гога в Амстердаме представили неизвестный рисунок художника, сообщает
ABC.
Эскиз хранился в частной коллекции и выставляется впервые. Его владелец пожелал не раскрывать своего имени.
На рисунке изображен пожилой мужчина. Он сидит на стуле сгорбившись и обхватывает руками голову. В его позе можно прочесть отчаяние и усталость.
Предположительно набросок был сделан в 1882 году. Он совсем не похож на красочные картины с подсолнухами и французскими пейзажами, которые превратили Ван Гога после его смерти в 1890 году в одного из самых известных авторов, чьи работы продаются за астрономические суммы.
Этот рисунок напоминает о трудностях, с которыми столкнулся художник.
"Он обнаружил, что плохо справляется с человеческими фигурами и решил оттачивать свои навыки", — говорит Тейо Медендорп, старший научный сотрудник Музея Ван Гога.
Посмотреть на эскиз можно до 2 января. После его вернут в частную коллекцию.