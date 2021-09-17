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Иллюстрация - Ханты-Мансийский Автономный Округ
Ханты-Мансийский Автономный Округ
https://ria.ru/20210917/gaz-1750588035.html
В Югре в два раза увеличили компенсацию за газификацию жилья
В Югре в два раза увеличили компенсацию за газификацию жилья - РИА Новости, 17.09.2021
В Югре в два раза увеличили компенсацию за газификацию жилья
Власти Ханты-Мансийского автономного округа увеличили с 30 до 60 тысяч рублей частичное возмещение расходов на оплату газификации отдельным категориям граждан,... РИА Новости, 17.09.2021
2021-09-17T18:03
2021-09-17T18:04
ханты-мансийский автономный округ
общество
ханты-мансийский автономный округ
жилье
отопление
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 сен – РИА Новости. Власти Ханты-Мансийского автономного округа увеличили с 30 до 60 тысяч рублей частичное возмещение расходов на оплату газификации отдельным категориям граждан, сообщает департамент общественных и внешних связей Югры."Согласно решению, установлены категории граждан, имеющих право на возмещение расходов по оплате газификации. Это малообеспеченные семьи, многодетные семьи, одиноко проживающие неработающие инвалиды и пенсионеры, малообеспеченные неработающие пенсионеры, неработающие инвалиды и ветераны Великой Отечественной войны, отдельные категории лиц, приравненные к ним по обеспечению мерами социальной поддержки, супруги погибших (умерших) участников и инвалидов Великой Отечественной войны", - приводятся в сообщении слова главы региона.Отмечается, что размер поддержки увеличен с 30 до 60 тысяч рублей, воспользоваться единовременной денежной выплатой смогут более 3,6 тысячи югорчан.По словам директора окружного департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ильи Кима, будет газифицировано практически 50% домовладений, включенных в реестр догазификации. "Это, безусловно, ускорит процесс догазификации в автономном округе, исполнение соответствующего поручения президента России", – подчеркнул он.
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общество, ханты-мансийский автономный округ, жилье, отопление
18:03 17.09.2021 (обновлено: 18:04 17.09.2021)
 
В Югре в два раза увеличили компенсацию за газификацию жилья

Власти Югры увеличили с 30 до 60 тысяч рублей компенсацию за газификацию жилья

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкГазораспределительное устройство в секторе малоэтажной жилой застройки на окраине Новосибирска
Газораспределительное устройство в секторе малоэтажной жилой застройки на окраине Новосибирска - РИА Новости, 1920, 17.09.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 сен – РИА Новости. Власти Ханты-Мансийского автономного округа увеличили с 30 до 60 тысяч рублей частичное возмещение расходов на оплату газификации отдельным категориям граждан, сообщает департамент общественных и внешних связей Югры.
"Согласно решению, установлены категории граждан, имеющих право на возмещение расходов по оплате газификации. Это малообеспеченные семьи, многодетные семьи, одиноко проживающие неработающие инвалиды и пенсионеры, малообеспеченные неработающие пенсионеры, неработающие инвалиды и ветераны Великой Отечественной войны, отдельные категории лиц, приравненные к ним по обеспечению мерами социальной поддержки, супруги погибших (умерших) участников и инвалидов Великой Отечественной войны", - приводятся в сообщении слова главы региона.
Отмечается, что размер поддержки увеличен с 30 до 60 тысяч рублей, воспользоваться единовременной денежной выплатой смогут более 3,6 тысячи югорчан.
По словам директора окружного департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ильи Кима, будет газифицировано практически 50% домовладений, включенных в реестр догазификации. "Это, безусловно, ускорит процесс догазификации в автономном округе, исполнение соответствующего поручения президента России", – подчеркнул он.
Города России. Сургут - РИА Новости, 1920, 15.09.2021
15 сентября, 19:01Ханты-Мансийский Автономный Округ
В Югре открылся современный экстрим-парк
 
Ханты-Мансийский Автономный ОкругОбществоХанты-Мансийский автономный округЖильеОтопление
 
 
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