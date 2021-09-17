18:03 17.09.2021 (обновлено: 18:04 17.09.2021)
В Югре в два раза увеличили компенсацию за газификацию жилья
Власти Югры увеличили с 30 до 60 тысяч рублей компенсацию за газификацию жилья
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкГазораспределительное устройство в секторе малоэтажной жилой застройки на окраине Новосибирска
ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 сен – РИА Новости. Власти Ханты-Мансийского автономного округа увеличили с 30 до 60 тысяч рублей частичное возмещение расходов на оплату газификации отдельным категориям граждан, сообщает департамент общественных и внешних связей Югры.
"Согласно решению, установлены категории граждан, имеющих право на возмещение расходов по оплате газификации. Это малообеспеченные семьи, многодетные семьи, одиноко проживающие неработающие инвалиды и пенсионеры, малообеспеченные неработающие пенсионеры, неработающие инвалиды и ветераны Великой Отечественной войны, отдельные категории лиц, приравненные к ним по обеспечению мерами социальной поддержки, супруги погибших (умерших) участников и инвалидов Великой Отечественной войны", - приводятся в сообщении слова главы региона.
Отмечается, что размер поддержки увеличен с 30 до 60 тысяч рублей, воспользоваться единовременной денежной выплатой смогут более 3,6 тысячи югорчан.
По словам директора окружного департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ильи Кима, будет газифицировано практически 50% домовладений, включенных в реестр догазификации. "Это, безусловно, ускорит процесс догазификации в автономном округе, исполнение соответствующего поручения президента России", – подчеркнул он.