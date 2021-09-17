https://ria.ru/20210917/gaz-1750588035.html

В Югре в два раза увеличили компенсацию за газификацию жилья

В Югре в два раза увеличили компенсацию за газификацию жилья - РИА Новости, 17.09.2021

В Югре в два раза увеличили компенсацию за газификацию жилья

Власти Ханты-Мансийского автономного округа увеличили с 30 до 60 тысяч рублей частичное возмещение расходов на оплату газификации отдельным категориям граждан,... РИА Новости, 17.09.2021

2021-09-17T18:03

2021-09-17T18:03

2021-09-17T18:04

ханты-мансийский автономный округ

общество

ханты-мансийский автономный округ

жилье

отопление

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 сен – РИА Новости. Власти Ханты-Мансийского автономного округа увеличили с 30 до 60 тысяч рублей частичное возмещение расходов на оплату газификации отдельным категориям граждан, сообщает департамент общественных и внешних связей Югры."Согласно решению, установлены категории граждан, имеющих право на возмещение расходов по оплате газификации. Это малообеспеченные семьи, многодетные семьи, одиноко проживающие неработающие инвалиды и пенсионеры, малообеспеченные неработающие пенсионеры, неработающие инвалиды и ветераны Великой Отечественной войны, отдельные категории лиц, приравненные к ним по обеспечению мерами социальной поддержки, супруги погибших (умерших) участников и инвалидов Великой Отечественной войны", - приводятся в сообщении слова главы региона.Отмечается, что размер поддержки увеличен с 30 до 60 тысяч рублей, воспользоваться единовременной денежной выплатой смогут более 3,6 тысячи югорчан.По словам директора окружного департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ильи Кима, будет газифицировано практически 50% домовладений, включенных в реестр догазификации. "Это, безусловно, ускорит процесс догазификации в автономном округе, исполнение соответствующего поручения президента России", – подчеркнул он.

https://ria.ru/20210915/park-1750224139.html

ханты-мансийский автономный округ

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, ханты-мансийский автономный округ, жилье, отопление