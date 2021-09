Леди Гага представила сингл, записанный с 95-летним Тони Беннеттом

https://ria.ru/20210917/gaga-1750588908.html

МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Леди Гага (Стефани Джоанн Анджелина Джерманотта) представила сингл, записанный с 95-летним Тони Беннеттом, сообщает Billboard. Трек доступен на цифровых платформах. Композиция называется “Love for sale”. Она войдет в грядущий одноименный альбом "мамы монстров" и звезды эстрады. Пластинка посвящается композитору Коулу Портеру. Ее трек-лист составлен из кавер-версий песен музыканта.Для Беннетта предстоящий альбом станет 61-м по счету. Певец был очень популярен в 50-е годы. В 80-е и 90-е интерес аудитории к его творчеству вновь усилился. Его высоко ценил Фрэнк Синатра. В 2017 он был удостоен Гершвиновской премии, которую вручают за вклад в развитие популярной музыки. Для Леди Гаги сборник каверов Портера будет седьмым студийным альбомом. Первая пластинка певицы "The Fame" вышла в 2008 году, а в 2019 году она получила "Оскар" за лучшую песню в фильме "Звезда родилась".Гага и Беннетт уже сотрудничали. В 2014 они выпустили джазовый альбом "Cheek to cheek". Коул Портер (1891—1964) получил известность благодаря музыкальным комедиям "Kiss Me, Kate", "Fifty Million Frenchmen, DuBarry Was a Lady", "Anything Goes", а также песням "Night and day", "Anything goes" и другим. Специалисты ставят его в один ряд с Ирвингом Берлином.Релиз альбома Леди Гага и Тони Беннетта запланирован на 1 октября.

