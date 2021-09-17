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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210917/gaga-1750588908.html
Леди Гага представила сингл, записанный с 95-летним Тони Беннеттом
Леди Гага представила сингл, записанный с 95-летним Тони Беннеттом - РИА Новости, 17.09.2021
Леди Гага представила сингл, записанный с 95-летним Тони Беннеттом
Леди Гага (Стефани Джоанн Анджелина Джерманотта) представила сингл, записанный с 95-летним Тони Беннеттом, сообщает Billboard. РИА Новости, 17.09.2021
2021-09-17T19:04
2021-09-17T19:04
культура
lady gaga (стефани джерманотта)
новости культуры
музыка
фрэнк синатра
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МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Леди Гага (Стефани Джоанн Анджелина Джерманотта) представила сингл, записанный с 95-летним Тони Беннеттом, сообщает Billboard. Трек доступен на цифровых платформах. Композиция называется “Love for sale”. Она войдет в грядущий одноименный альбом "мамы монстров" и звезды эстрады. Пластинка посвящается композитору Коулу Портеру. Ее трек-лист составлен из кавер-версий песен музыканта.Для Беннетта предстоящий альбом станет 61-м по счету. Певец был очень популярен в 50-е годы. В 80-е и 90-е интерес аудитории к его творчеству вновь усилился. Его высоко ценил Фрэнк Синатра. В 2017 он был удостоен Гершвиновской премии, которую вручают за вклад в развитие популярной музыки. Для Леди Гаги сборник каверов Портера будет седьмым студийным альбомом. Первая пластинка певицы "The Fame" вышла в 2008 году, а в 2019 году она получила "Оскар" за лучшую песню в фильме "Звезда родилась".Гага и Беннетт уже сотрудничали. В 2014 они выпустили джазовый альбом "Cheek to cheek". Коул Портер (1891—1964) получил известность благодаря музыкальным комедиям "Kiss Me, Kate", "Fifty Million Frenchmen, DuBarry Was a Lady", "Anything Goes", а также песням "Night and day", "Anything goes" и другим. Специалисты ставят его в один ряд с Ирвингом Берлином.Релиз альбома Леди Гага и Тони Беннетта запланирован на 1 октября.
https://ria.ru/20210906/gaga-1748541573.html
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lady gaga (стефани джерманотта), новости культуры, музыка, фрэнк синатра
19:04 17.09.2021
 

Леди Гага представила сингл, записанный с 95-летним Тони Беннеттом

Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Леди Гага (Стефани Джоанн Анджелина Джерманотта) представила сингл, записанный с 95-летним Тони Беннеттом, сообщает Billboard.
Трек доступен на цифровых платформах.
Композиция называется “Love for sale”. Она войдет в грядущий одноименный альбом "мамы монстров" и звезды эстрады. Пластинка посвящается композитору Коулу Портеру. Ее трек-лист составлен из кавер-версий песен музыканта.
Для Беннетта предстоящий альбом станет 61-м по счету. Певец был очень популярен в 50-е годы. В 80-е и 90-е интерес аудитории к его творчеству вновь усилился. Его высоко ценил Фрэнк Синатра. В 2017 он был удостоен Гершвиновской премии, которую вручают за вклад в развитие популярной музыки.
Для Леди Гаги сборник каверов Портера будет седьмым студийным альбомом. Первая пластинка певицы "The Fame" вышла в 2008 году, а в 2019 году она получила "Оскар" за лучшую песню в фильме "Звезда родилась".
Гага и Беннетт уже сотрудничали. В 2014 они выпустили джазовый альбом "Cheek to cheek".
Коул Портер (1891—1964) получил известность благодаря музыкальным комедиям "Kiss Me, Kate", "Fifty Million Frenchmen, DuBarry Was a Lady", "Anything Goes", а также песням "Night and day", "Anything goes" и другим. Специалисты ставят его в один ряд с Ирвингом Берлином.
Релиз альбома Леди Гага и Тони Беннетта запланирован на 1 октября.
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КультураLady Gaga (Стефани Джерманотта)Новости культурыМузыкаФрэнк Синатра
 
 
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