https://ria.ru/20210917/frantsiya-1750440259.html

"Удар ниже пояса": французов возмутил отказ Австралии от подлодок

"Удар ниже пояса": французов возмутил отказ Австралии от подлодок - РИА Новости, 17.09.2021

"Удар ниже пояса": французов возмутил отказ Австралии от подлодок

Газета Le Figaro опубликовала статью об отказе Австралии от контракта по закупке подводных лодок французского производства после создания партнерства AUKUS. РИА Новости, 17.09.2021

2021-09-17T04:12

2021-09-17T04:12

2021-09-17T04:12

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МОСКВА, 17 сен – РИА Новости. Газета Le Figaro опубликовала статью об отказе Австралии от контракта по закупке подводных лодок французского производства после создания партнерства AUKUS.О создании AUKUS ранее объявили лидеры Великобритании, США и Австралии. Первой инициативой станет создание атомных субмарин для Военно-морского флота Австралии, которая отказывается от соглашения с Францией на приобретение неатомных подлодок на 66 миллиардов долларов.Публикация вызвала активный отклик читателей в комментариях под постом издания в Facebook."Мы называем их союзниками? Для меня это не что иное, как экономическая война", - написал пользователь Aki Didou."Франция должна выйти из НАТО", - заявила Sharon Apple."Это неудивительно: любой контракт, подписанный с англосаксами, очень часто оспаривается после его подписания… Написанное всегда очень изменчиво как у англичан, так и у американцев", - выразил мнение Jean-François Ordonneau."Удар ниже пояса от наших дорогих англосаксонских "союзников"", - отметил Fabrice Marie Vergnole."Коварный Альбион", - выразил мнение Jérôme Vantorre."Возможно, пришло время быть более решительными с нашими британскими друзьями", - призвал FX Choussy."Те, кто думал, что Байден будет более сговорчив, чем Трамп... Возвращение англосаксонского блока", - добавил Yves Chenal.Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан ранее назвал разрыв соглашения "ударом в спину" и обвинил Австралию в подрыве доверия. Глава комиссии французского Сената по международным делам и обороне Кристиан Камбон заявил, что шокирован решением Австралии.

https://ria.ru/20210917/prazdnovanie-1750435356.html

https://ria.ru/20210916/mistrali-1750326698.html

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в мире, сша, австралия, франция, великобритания, мид франции‎, жан-ив ле дриан