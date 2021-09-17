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"Удар ниже пояса": французов возмутил отказ Австралии от подлодок
"Удар ниже пояса": французов возмутил отказ Австралии от подлодок - РИА Новости, 17.09.2021
"Удар ниже пояса": французов возмутил отказ Австралии от подлодок
Газета Le Figaro опубликовала статью об отказе Австралии от контракта по закупке подводных лодок французского производства после создания партнерства AUKUS. РИА Новости, 17.09.2021
2021-09-17T04:12
2021-09-17T04:12
в мире
сша
австралия
франция
великобритания
мид франции‎
жан-ив ле дриан
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МОСКВА, 17 сен – РИА Новости. Газета Le Figaro опубликовала статью об отказе Австралии от контракта по закупке подводных лодок французского производства после создания партнерства AUKUS.О создании AUKUS ранее объявили лидеры Великобритании, США и Австралии. Первой инициативой станет создание атомных субмарин для Военно-морского флота Австралии, которая отказывается от соглашения с Францией на приобретение неатомных подлодок на 66 миллиардов долларов.Публикация вызвала активный отклик читателей в комментариях под постом издания в Facebook."Мы называем их союзниками? Для меня это не что иное, как экономическая война", - написал пользователь Aki Didou."Франция должна выйти из НАТО", - заявила Sharon Apple."Это неудивительно: любой контракт, подписанный с англосаксами, очень часто оспаривается после его подписания… Написанное всегда очень изменчиво как у англичан, так и у американцев", - выразил мнение Jean-François Ordonneau."Удар ниже пояса от наших дорогих англосаксонских "союзников"", - отметил Fabrice Marie Vergnole."Коварный Альбион", - выразил мнение Jérôme Vantorre."Возможно, пришло время быть более решительными с нашими британскими друзьями", - призвал FX Choussy."Те, кто думал, что Байден будет более сговорчив, чем Трамп... Возвращение англосаксонского блока", - добавил Yves Chenal.Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан ранее назвал разрыв соглашения "ударом в спину" и обвинил Австралию в подрыве доверия. Глава комиссии французского Сената по международным делам и обороне Кристиан Камбон заявил, что шокирован решением Австралии.
https://ria.ru/20210917/prazdnovanie-1750435356.html
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сша
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в мире, сша, австралия, франция, великобритания, мид франции‎, жан-ив ле дриан
04:12 17.09.2021
 
"Удар ниже пояса": французов возмутил отказ Австралии от подлодок

Читателей Le Figaro возмутило решение Австралии отказаться от французских подлодок

© РИА Новости / Кристина Афанасьева / Перейти в фотобанкЭйфелева башня в Париже
Эйфелева башня в Париже - РИА Новости, 1920, 17.09.2021
© РИА Новости / Кристина Афанасьева
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МОСКВА, 17 сен – РИА Новости. Газета Le Figaro опубликовала статью об отказе Австралии от контракта по закупке подводных лодок французского производства после создания партнерства AUKUS.
О создании AUKUS ранее объявили лидеры Великобритании, США и Австралии. Первой инициативой станет создание атомных субмарин для Военно-морского флота Австралии, которая отказывается от соглашения с Францией на приобретение неатомных подлодок на 66 миллиардов долларов.
Французский фрегат Aquitaine - РИА Новости, 1920, 17.09.2021
01:18
NYT: Франция отменила совместное с США празднование юбилея морской битвы
Публикация вызвала активный отклик читателей в комментариях под постом издания в Facebook.
"Мы называем их союзниками? Для меня это не что иное, как экономическая война", - написал пользователь Aki Didou.
"Франция должна выйти из НАТО", - заявила Sharon Apple.
"Это неудивительно: любой контракт, подписанный с англосаксами, очень часто оспаривается после его подписания… Написанное всегда очень изменчиво как у англичан, так и у американцев", - выразил мнение Jean-François Ordonneau.
"Удар ниже пояса от наших дорогих англосаксонских "союзников"", - отметил Fabrice Marie Vergnole.
"Коварный Альбион", - выразил мнение Jérôme Vantorre.
"Возможно, пришло время быть более решительными с нашими британскими друзьями", - призвал FX Choussy.
"Те, кто думал, что Байден будет более сговорчив, чем Трамп... Возвращение англосаксонского блока", - добавил Yves Chenal.
Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан ранее назвал разрыв соглашения "ударом в спину" и обвинил Австралию в подрыве доверия. Глава комиссии французского Сената по международным делам и обороне Кристиан Камбон заявил, что шокирован решением Австралии.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга - РИА Новости, 1920, 16.09.2021
Вчера, 13:44
Захарова напомнила Парижу о срыве сделки по "Мистралям"
 
В миреСШААвстралияФранцияВеликобританияМИД Франции‎Жан-Ив Ле Дриан
 
 
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