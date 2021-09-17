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Набиуллина рассказала, как будет развиваться экономика
Набиуллина рассказала, как будет развиваться экономика - РИА Новости, 17.09.2021
Набиуллина рассказала, как будет развиваться экономика
Экономика после высоких темпов восстановительного роста этого года перейдет к более плавному развитию, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. РИА Новости, 17.09.2021
2021-09-17T10:34
2021-09-17T12:17
экономика
центральный банк рф (цб рф)
эльвира набиуллина
россия
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СОЧИ, 17 сен — РИА Новости. Экономика после высоких темпов восстановительного роста этого года перейдет к более плавному развитию, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина."Сейчас мы возвращаемся на допандемический тренд, то есть экономика подходит к той точке, где была бы, если бы пандемии вовсе не было", — сказала она во время выступления на международном форуме "Банки России — XXI век".Пока регулятор ожидает темп роста ВВП по итогам 2021 года на уровне 4-4,5 процента, однако прогноз могут пересмотреть в октябре.По предварительной оценке Росстата, которую на Московском финансовом форуме привел премьер-министр Михаил Мишустин, в первом полугодии объем валового внутреннего продукта вырос на 4,8 процента.Первый заместитель правления Сбербанка Александр Ведяхин ранее говорил, что по итогам года экономика может достигнуть показателя 4,2-4,3 процента роста. Прогнозируемые темпы станут максимальными с 2012 года.
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экономика, центральный банк рф (цб рф), эльвира набиуллина, россия
10:34 17.09.2021 (обновлено: 12:17 17.09.2021)
 
Набиуллина рассказала, как будет развиваться экономика

Набиуллина: экономика после высоких темпов восстановления перейдет к плавному развитию

© Фото : Банк РоссииПресс-конференция Председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной по итогам заседания Совета директоров 23 июля 2021 года
Пресс-конференция Председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной по итогам заседания Совета директоров 23 июля 2021 года - РИА Новости, 1920, 17.09.2021
© Фото : Банк России
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СОЧИ, 17 сен — РИА Новости. Экономика после высоких темпов восстановительного роста этого года перейдет к более плавному развитию, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.
"Сейчас мы возвращаемся на допандемический тренд, то есть экономика подходит к той точке, где была бы, если бы пандемии вовсе не было", — сказала она во время выступления на международном форуме "Банки России — XXI век".
Пока регулятор ожидает темп роста ВВП по итогам 2021 года на уровне 4-4,5 процента, однако прогноз могут пересмотреть в октябре.
По предварительной оценке Росстата, которую на Московском финансовом форуме привел премьер-министр Михаил Мишустин, в первом полугодии объем валового внутреннего продукта вырос на 4,8 процента.
Первый заместитель правления Сбербанка Александр Ведяхин ранее говорил, что по итогам года экономика может достигнуть показателя 4,2-4,3 процента роста. Прогнозируемые темпы станут максимальными с 2012 года.
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ЭкономикаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Эльвира НабиуллинаРоссия
 
 
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