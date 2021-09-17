https://ria.ru/20210917/ekonomika-1750470076.html

Набиуллина рассказала, как будет развиваться экономика

Набиуллина рассказала, как будет развиваться экономика - РИА Новости, 17.09.2021

Набиуллина рассказала, как будет развиваться экономика

Экономика после высоких темпов восстановительного роста этого года перейдет к более плавному развитию, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. РИА Новости, 17.09.2021

2021-09-17T10:34

2021-09-17T10:34

2021-09-17T12:17

экономика

центральный банк рф (цб рф)

эльвира набиуллина

россия

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СОЧИ, 17 сен — РИА Новости. Экономика после высоких темпов восстановительного роста этого года перейдет к более плавному развитию, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина."Сейчас мы возвращаемся на допандемический тренд, то есть экономика подходит к той точке, где была бы, если бы пандемии вовсе не было", — сказала она во время выступления на международном форуме "Банки России — XXI век".Пока регулятор ожидает темп роста ВВП по итогам 2021 года на уровне 4-4,5 процента, однако прогноз могут пересмотреть в октябре.По предварительной оценке Росстата, которую на Московском финансовом форуме привел премьер-министр Михаил Мишустин, в первом полугодии объем валового внутреннего продукта вырос на 4,8 процента.Первый заместитель правления Сбербанка Александр Ведяхин ранее говорил, что по итогам года экономика может достигнуть показателя 4,2-4,3 процента роста. Прогнозируемые темпы станут максимальными с 2012 года.

https://ria.ru/20210916/rekord-1750163901.html

россия

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экономика, центральный банк рф (цб рф), эльвира набиуллина, россия