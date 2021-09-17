https://ria.ru/20210917/egipet-1750530648.html

Рейсов из российских регионов на курорты Египта станет больше

Рейсов из российских регионов на курорты Египта станет больше - РИА Новости, 17.09.2021

Рейсов из российских регионов на курорты Египта станет больше

Новые разрешения на полеты в Египет говорят об увеличении числа рейсов из регионов России, сообщил РИА Новости вице-президент Ассоциации туроператоров России... РИА Новости, 17.09.2021

2021-09-17T14:55

2021-09-17T14:55

2021-09-17T14:55

туризм

сыктывкар

улан-удэ

египет

владикавказ

екатеринбург

самара

нижний новгород

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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Новые разрешения на полеты в Египет говорят об увеличении числа рейсов из регионов России, сообщил РИА Новости вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин.Росавиация в пятницу выдала 81 новый допуск отечественным авиакомпаниям на полеты на курорты Египта, следует из приказа ведомства. Разрешения на полеты в Хургаду и Шарм-эш-Шейх из регионов России получили "Ижавиа", Nordstar, Red Wings, Azur air, "Уральские авиалинии", Nordwind и Royal Flight. Полеты могут начаться в том числе из Владикавказа, Самары, Нижнего Новгорода, Сыктывкара, Екатеринбурга, Улан-Удэ, городов Дальнего Востока и ряда других."Наличие допусков позволит в ближайшей перспективе, по заявкам авиакомпаний, осуществлять в рамках квот Оперштаба регулярные рейсы из этих городов, — отметил Горин. — Можно ожидать, что с учетом новых допусков маршрутная сеть из городов России в Хургаду и Шарм-эш-Шейх будет увеличена".Он напомнил, что Оперштаб уже в третий раз, с начала возобновления авиасообщения с курортами Египта, расширяет квоты на регулярные рейсы. Первые были распределены с 9 августа, вторые — с 27 августа, и недавние — с 21 сентября. Согласно последним, с 21 сентября частота полетов будет увеличена: из столицы — до 25 раз в неделю, из регионов — до трех. "В рамках этих квот мы ожидаем утверждение полетных программ Росавиацией, которые сейчас авиакомпании согласовывают с туроператорами", — добавил вице-президент АТОР.Авиасообщение между Россией и Египтом было приостановлено в 2015 году после крушения российского авиалайнера над Синайским полуостровом, в результате которого погибли 224 человека. Ответственность за катастрофу взяла на себя одна из террористических организаций. В 2018 году после усиления мер безопасности в аэропорту Каира Россия возобновила полеты в этот город.В апреле нынешнего года президенты РФ и Египта договорились о восстановлении авиасообщения между российскими городами и курортами на Красном море Хургада и Шарм-эш-Шейх. Перед этим аэропорты курортов Египта инспектировали несколько делегаций российских специалистов по авиабезопасности. Россия возобновила авиасообщение с Хургадой и Шарм-эш-Шейхом с 9 августа.

https://radiosputnik.ria.ru/20210917/egipet-1750502048.html

сыктывкар

улан-удэ

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владикавказ

екатеринбург

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нижний новгород

шарм-эш-шейх

хургада

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