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Туризм
https://ria.ru/20210917/egipet-1750530648.html
Рейсов из российских регионов на курорты Египта станет больше
Рейсов из российских регионов на курорты Египта станет больше - РИА Новости, 17.09.2021
Рейсов из российских регионов на курорты Египта станет больше
Новые разрешения на полеты в Египет говорят об увеличении числа рейсов из регионов России, сообщил РИА Новости вице-президент Ассоциации туроператоров России... РИА Новости, 17.09.2021
2021-09-17T14:55
2021-09-17T14:55
туризм
сыктывкар
улан-удэ
египет
владикавказ
екатеринбург
самара
нижний новгород
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Новые разрешения на полеты в Египет говорят об увеличении числа рейсов из регионов России, сообщил РИА Новости вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин.Росавиация в пятницу выдала 81 новый допуск отечественным авиакомпаниям на полеты на курорты Египта, следует из приказа ведомства. Разрешения на полеты в Хургаду и Шарм-эш-Шейх из регионов России получили "Ижавиа", Nordstar, Red Wings, Azur air, "Уральские авиалинии", Nordwind и Royal Flight. Полеты могут начаться в том числе из Владикавказа, Самары, Нижнего Новгорода, Сыктывкара, Екатеринбурга, Улан-Удэ, городов Дальнего Востока и ряда других."Наличие допусков позволит в ближайшей перспективе, по заявкам авиакомпаний, осуществлять в рамках квот Оперштаба регулярные рейсы из этих городов, — отметил Горин. — Можно ожидать, что с учетом новых допусков маршрутная сеть из городов России в Хургаду и Шарм-эш-Шейх будет увеличена".Он напомнил, что Оперштаб уже в третий раз, с начала возобновления авиасообщения с курортами Египта, расширяет квоты на регулярные рейсы. Первые были распределены с 9 августа, вторые — с 27 августа, и недавние — с 21 сентября. Согласно последним, с 21 сентября частота полетов будет увеличена: из столицы — до 25 раз в неделю, из регионов — до трех. "В рамках этих квот мы ожидаем утверждение полетных программ Росавиацией, которые сейчас авиакомпании согласовывают с туроператорами", — добавил вице-президент АТОР.Авиасообщение между Россией и Египтом было приостановлено в 2015 году после крушения российского авиалайнера над Синайским полуостровом, в результате которого погибли 224 человека. Ответственность за катастрофу взяла на себя одна из террористических организаций. В 2018 году после усиления мер безопасности в аэропорту Каира Россия возобновила полеты в этот город.В апреле нынешнего года президенты РФ и Египта договорились о восстановлении авиасообщения между российскими городами и курортами на Красном море Хургада и Шарм-эш-Шейх. Перед этим аэропорты курортов Египта инспектировали несколько делегаций российских специалистов по авиабезопасности. Россия возобновила авиасообщение с Хургадой и Шарм-эш-Шейхом с 9 августа.
https://radiosputnik.ria.ru/20210917/egipet-1750502048.html
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14:55 17.09.2021
 
Рейсов из российских регионов на курорты Египта станет больше

АТОР: новые допуски на полеты в Египет говорят об увеличении числа рейсов из регионов РФ

© РИА Новости / Ахмед Махмуд / Перейти в фотобанкТуристы во время отдыха на пляже Хургады
Туристы во время отдыха на пляже Хургады - РИА Новости, 1920, 17.09.2021
© РИА Новости / Ахмед Махмуд
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Новые разрешения на полеты в Египет говорят об увеличении числа рейсов из регионов России, сообщил РИА Новости вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин.
Росавиация в пятницу выдала 81 новый допуск отечественным авиакомпаниям на полеты на курорты Египта, следует из приказа ведомства. Разрешения на полеты в Хургаду и Шарм-эш-Шейх из регионов России получили "Ижавиа", Nordstar, Red Wings, Azur air, "Уральские авиалинии", Nordwind и Royal Flight. Полеты могут начаться в том числе из Владикавказа, Самары, Нижнего Новгорода, Сыктывкара, Екатеринбурга, Улан-Удэ, городов Дальнего Востока и ряда других.
"Наличие допусков позволит в ближайшей перспективе, по заявкам авиакомпаний, осуществлять в рамках квот Оперштаба регулярные рейсы из этих городов, — отметил Горин. — Можно ожидать, что с учетом новых допусков маршрутная сеть из городов России в Хургаду и Шарм-эш-Шейх будет увеличена".
Он напомнил, что Оперштаб уже в третий раз, с начала возобновления авиасообщения с курортами Египта, расширяет квоты на регулярные рейсы. Первые были распределены с 9 августа, вторые — с 27 августа, и недавние — с 21 сентября. Согласно последним, с 21 сентября частота полетов будет увеличена: из столицы — до 25 раз в неделю, из регионов — до трех. "В рамках этих квот мы ожидаем утверждение полетных программ Росавиацией, которые сейчас авиакомпании согласовывают с туроператорами", — добавил вице-президент АТОР.
Авиасообщение между Россией и Египтом было приостановлено в 2015 году после крушения российского авиалайнера над Синайским полуостровом, в результате которого погибли 224 человека. Ответственность за катастрофу взяла на себя одна из террористических организаций. В 2018 году после усиления мер безопасности в аэропорту Каира Россия возобновила полеты в этот город.
В апреле нынешнего года президенты РФ и Египта договорились о восстановлении авиасообщения между российскими городами и курортами на Красном море Хургада и Шарм-эш-Шейх. Перед этим аэропорты курортов Египта инспектировали несколько делегаций российских специалистов по авиабезопасности. Россия возобновила авиасообщение с Хургадой и Шарм-эш-Шейхом с 9 августа.
Туристы во время отдыха на пляже Хургады - РИА Новости, 1920, 17.09.2021
Вчера, 12:37В мире
Росавиация выдала компаниям новые допуски на полеты в Египет
 
ТуризмСыктывкарУлан-УдэЕгипетВладикавказЕкатеринбургСамараНижний НовгородФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Шарм-эш-ШейхХургадаАссоциация туроператоров России (АТОР)Дальний ВостоксамолетыавиакомпанииДмитрий ГоринТуризмРоссиякуда поехатьотдых на морекуда можно лететь
 
 
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