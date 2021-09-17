https://ria.ru/20210917/donetsk-1750607184.html

СК завел дело против украинских силовиков из-за гибели жителей Донецка

СК завел дело против украинских силовиков из-за гибели жителей Донецка - РИА Новости, 17.09.2021

СК завел дело против украинских силовиков из-за гибели жителей Донецка

Российские следователи завели уголовное дело против украинских силовиков после гибели мирных жителей в Донецке, сообщается на сайте СК РФ. РИА Новости, 17.09.2021

2021-09-17T19:53

2021-09-17T19:53

2021-09-17T19:53

происшествия

украина

донецк (донецкая область)

следственный комитет россии (ск рф)

вооруженные силы украины

вооруженный конфликт на востоке украины

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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Российские следователи завели уголовное дело против украинских силовиков после гибели мирных жителей в Донецке, сообщается на сайте СК РФ.По данным следствия, 17 сентября украинские силовики прицельно обстреляли из минометов калибра 120 миллиметров объекты гражданской инфраструктуры и жилых домов, не являющихся военными целями, по улице Васильченко и проспекту Колхозному в Куйбышевском районе города Донецка. "В результате трое мирных жителей – мужчины 20 лет, 34 лет и 58 лет, получили ранения", - говорится в сообщении.Как полагает следствие, украинские силовики "намеревались совершить убийство либо причинить тяжкий вред здоровью неограниченному числу гражданских лиц, проживающих на юго-востоке Украины и не участвующих в вооруженном конфликте"."По указанному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК РФ (применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором Российской Федерации)", - отмечается в сообщении.Подчеркивается, что в настоящее время устанавливаются все обстоятельства преступления и причастные к нему лица.

https://ria.ru/20200605/1572523841.html

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