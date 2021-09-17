Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210917/donetsk-1750607184.html
СК завел дело против украинских силовиков из-за гибели жителей Донецка
СК завел дело против украинских силовиков из-за гибели жителей Донецка - РИА Новости, 17.09.2021
СК завел дело против украинских силовиков из-за гибели жителей Донецка
Российские следователи завели уголовное дело против украинских силовиков после гибели мирных жителей в Донецке, сообщается на сайте СК РФ. РИА Новости, 17.09.2021
2021-09-17T19:53
2021-09-17T19:53
происшествия
украина
донецк (донецкая область)
следственный комитет россии (ск рф)
вооруженные силы украины
вооруженный конфликт на востоке украины
ситуация в днр и лнр
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/09/10/1750386538_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1cff69938e5fbe511f9ca02b46384961.jpg
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Российские следователи завели уголовное дело против украинских силовиков после гибели мирных жителей в Донецке, сообщается на сайте СК РФ.По данным следствия, 17 сентября украинские силовики прицельно обстреляли из минометов калибра 120 миллиметров объекты гражданской инфраструктуры и жилых домов, не являющихся военными целями, по улице Васильченко и проспекту Колхозному в Куйбышевском районе города Донецка. "В результате трое мирных жителей – мужчины 20 лет, 34 лет и 58 лет, получили ранения", - говорится в сообщении.Как полагает следствие, украинские силовики "намеревались совершить убийство либо причинить тяжкий вред здоровью неограниченному числу гражданских лиц, проживающих на юго-востоке Украины и не участвующих в вооруженном конфликте"."По указанному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК РФ (применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором Российской Федерации)", - отмечается в сообщении.Подчеркивается, что в настоящее время устанавливаются все обстоятельства преступления и причастные к нему лица.
https://ria.ru/20200605/1572523841.html
украина
донецк (донецкая область)
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/09/10/1750386538_40:0:2771:2048_1920x0_80_0_0_c1bfdfb7d8d4b7eacbb3f504239fc523.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
происшествия, украина, донецк (донецкая область), следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы украины, вооруженный конфликт на востоке украины, ситуация в днр и лнр, россия
19:53 17.09.2021
 
СК завел дело против украинских силовиков из-за гибели жителей Донецка

СК завел уголовное дело против украинских силовиков после гибели мирных жителей в Донецке

© РИА Новости / Сергей АверинСтена жилого дома в поселке Еленовка Донецкой области, пострадавшего в результате обстрела
Стена жилого дома в поселке Еленовка Донецкой области, пострадавшего в результате обстрела - РИА Новости, 1920, 17.09.2021
© РИА Новости / Сергей Аверин
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Российские следователи завели уголовное дело против украинских силовиков после гибели мирных жителей в Донецке, сообщается на сайте СК РФ.
По данным следствия, 17 сентября украинские силовики прицельно обстреляли из минометов калибра 120 миллиметров объекты гражданской инфраструктуры и жилых домов, не являющихся военными целями, по улице Васильченко и проспекту Колхозному в Куйбышевском районе города Донецка. "В результате трое мирных жителей – мужчины 20 лет, 34 лет и 58 лет, получили ранения", - говорится в сообщении.
Вывеска на здании СК России - РИА Новости, 1920, 05.06.2020
5 июня 2020, 14:57
СК нашел новый эпизод преступлений полковника ВСУ Гончарука в Донбассе
Как полагает следствие, украинские силовики "намеревались совершить убийство либо причинить тяжкий вред здоровью неограниченному числу гражданских лиц, проживающих на юго-востоке Украины и не участвующих в вооруженном конфликте".
"По указанному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК РФ (применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором Российской Федерации)", - отмечается в сообщении.
Подчеркивается, что в настоящее время устанавливаются все обстоятельства преступления и причастные к нему лица.
Минские соглашения
9 декабря 2019, 21:34Инфографика
Минские соглашения
Инфографика
Посмотреть
 
ПроисшествияУкраинаДонецк (Донецкая область)Следственный комитет России (СК РФ)Вооруженные силы УкраиныВооруженный конфликт на востоке УкраиныСитуация в ДНР и ЛНРРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:16Посольство США: Вашингтон и Москва сотрудничают в Арктическом совете
05:00Блинкен и глава британского МИД обсудили внешнеполитические приоритеты
04:51В Красноярском крае пропала географическая экспедиция
04:46В США сожалеют из-за приостановки миссии ОБСЕ на границе России и Украины
04:39Секретарь СНБО Украины устроил перепалку из-за русского языка
04:35В США мультимиллионера признали виновным в убийстве близкой подруги
04:19Венесуэла заявила о "террористической атаке" на главный банк страны
04:04Назван способ правильно выбрать банан
03:59Германия предложит план по созданию сил быстрого реагирования Европы
03:38Историк: лаборатории США могут использовать опыт японского "отряда смерти"
03:29Кинолог рассказал, чем опасны для собак осенние листья
03:27Синоптики предупредили россиян об "октябрьской" погоде
03:18Эксперт рассказал, кто чаще теряет деньги на бирже
03:15Немцы высмеяли реакцию Франции на разрыв контракта по подлодкам
03:12Эксперт: Австралия дала пощечину Франции, расторгнув контракт по подлодкам
03:03СМИ: Франция никогда ранее не отзывала своих послов из США и Австралии
03:00Названы самые частые способы обмана покупателей новостроек
02:39США назвали Францию "сильным партнером" после отзыва Парижем посла
02:18Эксперт объяснил, когда банк может потребовать отдать “снятые” деньги
02:08Иммунолог рассказал, кому ревакцинация от COVID-19 понадобится досрочно
Лента новостейМолния