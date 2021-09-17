https://ria.ru/20210917/donbass-1750553367.html

В ДНР после ранения трех человек при обстреле Донецка завели дело

В ДНР после ранения трех человек при обстреле Донецка завели дело - РИА Новости, 17.09.2021

В ДНР после ранения трех человек при обстреле Донецка завели дело

Генпрокуратура самопровозглашенной Донецкой народной республики возбудила уголовное дело по статье "теракт" в отношении украинских силовиков после обстрела... РИА Новости, 17.09.2021

2021-09-17T15:47

2021-09-17T15:47

2021-09-17T15:47

в мире

оон

донецк (донецкая область)

генеральная прокуратура рф

вооруженные силы украины

донецкая народная республика

луганская народная республика

ситуация в днр и лнр

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ДОНЕЦК, 17 сен - РИА Новости. Генпрокуратура самопровозглашенной Донецкой народной республики возбудила уголовное дело по статье "теракт" в отношении украинских силовиков после обстрела Донецка, при котором были ранены трое мирных жителей, сообщили в пресс-службе ведомства.Ранее в ДНР заявили, что в пятницу в результате минометного обстрела со стороны украинских силовиков на севере Донецка были ранены три человека."Следственным управлением генеральной прокуратуры ДНР расследуется уголовное дело, возбужденное в отношении командира 58-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ, а также подчиненных ему по службе военнослужащих, по факту совершения ими террористического акта на территории ДНР", - говорится в сообщении пресс-службы генпрокуратуры ДНР.По данным ведомства, санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч минской контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

https://ria.ru/20210917/donbass-1750475614.html

https://ria.ru/20210917/donbass-1750490219.html

донецк (донецкая область)

донецкая народная республика

луганская народная республика

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в мире, оон, донецк (донецкая область), генеральная прокуратура рф, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, луганская народная республика, ситуация в днр и лнр