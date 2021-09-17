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В ДНР после ранения трех человек при обстреле Донецка завели дело
В ДНР после ранения трех человек при обстреле Донецка завели дело - РИА Новости, 17.09.2021
В ДНР после ранения трех человек при обстреле Донецка завели дело
Генпрокуратура самопровозглашенной Донецкой народной республики возбудила уголовное дело по статье "теракт" в отношении украинских силовиков после обстрела... РИА Новости, 17.09.2021
2021-09-17T15:47
2021-09-17T15:47
в мире
оон
донецк (донецкая область)
генеральная прокуратура рф
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
луганская народная республика
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 17 сен - РИА Новости. Генпрокуратура самопровозглашенной Донецкой народной республики возбудила уголовное дело по статье "теракт" в отношении украинских силовиков после обстрела Донецка, при котором были ранены трое мирных жителей, сообщили в пресс-службе ведомства.Ранее в ДНР заявили, что в пятницу в результате минометного обстрела со стороны украинских силовиков на севере Донецка были ранены три человека."Следственным управлением генеральной прокуратуры ДНР расследуется уголовное дело, возбужденное в отношении командира 58-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ, а также подчиненных ему по службе военнослужащих, по факту совершения ими террористического акта на территории ДНР", - говорится в сообщении пресс-службы генпрокуратуры ДНР.По данным ведомства, санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч минской контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
https://ria.ru/20210917/donbass-1750475614.html
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донецк (донецкая область)
донецкая народная республика
луганская народная республика
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в мире, оон, донецк (донецкая область), генеральная прокуратура рф, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, луганская народная республика, ситуация в днр и лнр
15:47 17.09.2021
 
В ДНР после ранения трех человек при обстреле Донецка завели дело

Генпрокуратура ДНР завела дело после ранения трех человек при обстреле Донецка

© AP Photo / Felipe DanaУкраинские военные на линии соприкосновения возле Донецка
Украинские военные на линии соприкосновения возле Донецка - РИА Новости, 1920, 17.09.2021
© AP Photo / Felipe Dana
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ДОНЕЦК, 17 сен - РИА Новости. Генпрокуратура самопровозглашенной Донецкой народной республики возбудила уголовное дело по статье "теракт" в отношении украинских силовиков после обстрела Донецка, при котором были ранены трое мирных жителей, сообщили в пресс-службе ведомства.
Ранее в ДНР заявили, что в пятницу в результате минометного обстрела со стороны украинских силовиков на севере Донецка были ранены три человека.
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Вчера, 10:49
Три жителя Донецка ранены при обстреле со стороны ВСУ, заявили в ДНР
"Следственным управлением генеральной прокуратуры ДНР расследуется уголовное дело, возбужденное в отношении командира 58-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ, а также подчиненных ему по службе военнослужащих, по факту совершения ими террористического акта на территории ДНР", - говорится в сообщении пресс-службы генпрокуратуры ДНР.
По данным ведомства, санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч минской контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
Последствия обстрелов в Луганской Народной Республике - РИА Новости, 1920, 17.09.2021
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В миреООНДонецк (Донецкая область)Генеральная прокуратура РФВооруженные силы УкраиныДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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