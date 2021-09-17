https://ria.ru/20210917/donbass-1750544694.html

Украинские силовики за неделю 25 раз нарушили перемирие, заявили в ДНР

Украинские силовики за неделю 25 раз нарушили перемирие, заявили в ДНР - РИА Новости, 17.09.2021

Украинские силовики за неделю 25 раз нарушили перемирие, заявили в ДНР

Украинские силовики 25 раз обстреляли самопровозглашенную Донецкую народную республику за минувшую неделю, заявил в пятницу журналистам заместитель начальника... РИА Новости, 17.09.2021

2021-09-17T15:13

2021-09-17T15:13

2021-09-17T15:14

в мире

донецкая народная республика

эдуард басурин

ситуация в днр и лнр

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ДОНЕЦК, 17 сен - РИА Новости. Украинские силовики 25 раз обстреляли самопровозглашенную Донецкую народную республику за минувшую неделю, заявил в пятницу журналистам заместитель начальника Народной милиции ДНР Эдуард Басурин."За прошедшую неделю зафиксировано 25 нарушений режима прекращения огня со стороны украинских вооруженных формирований", - сказал Басурин.По его словам, украинские силовики вели огонь по республике из 122-миллиметровой артиллерии, минометов, гранатометов и стрелкового оружия.Ранее в ДНР сообщали, что на предыдущей неделе украинские силовики 19 раз обстреляли территорию республики.

https://ria.ru/20210917/donbass-1750475614.html

https://ria.ru/20210917/donbass-1750490219.html

донецкая народная республика

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в мире, донецкая народная республика, эдуард басурин, ситуация в днр и лнр