https://ria.ru/20210917/donbass-1750544694.html
Украинские силовики за неделю 25 раз нарушили перемирие, заявили в ДНР
Украинские силовики за неделю 25 раз нарушили перемирие, заявили в ДНР - РИА Новости, 17.09.2021
Украинские силовики за неделю 25 раз нарушили перемирие, заявили в ДНР
Украинские силовики 25 раз обстреляли самопровозглашенную Донецкую народную республику за минувшую неделю, заявил в пятницу журналистам заместитель начальника... РИА Новости, 17.09.2021
2021-09-17T15:13
2021-09-17T15:13
2021-09-17T15:14
в мире
донецкая народная республика
эдуард басурин
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 17 сен - РИА Новости. Украинские силовики 25 раз обстреляли самопровозглашенную Донецкую народную республику за минувшую неделю, заявил в пятницу журналистам заместитель начальника Народной милиции ДНР Эдуард Басурин."За прошедшую неделю зафиксировано 25 нарушений режима прекращения огня со стороны украинских вооруженных формирований", - сказал Басурин.По его словам, украинские силовики вели огонь по республике из 122-миллиметровой артиллерии, минометов, гранатометов и стрелкового оружия.Ранее в ДНР сообщали, что на предыдущей неделе украинские силовики 19 раз обстреляли территорию республики.
https://ria.ru/20210917/donbass-1750475614.html
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в мире, донецкая народная республика, эдуард басурин, ситуация в днр и лнр
15:13 17.09.2021 (обновлено: 15:14 17.09.2021)
Украинские силовики за неделю 25 раз нарушили перемирие, заявили в ДНР
Замначальника Народной милиции ДНР Басурин: ВСУ 25 раз нарушили перемирие за неделю