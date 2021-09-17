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Украинские силовики за неделю 25 раз нарушили перемирие, заявили в ДНР
Украинские силовики за неделю 25 раз нарушили перемирие, заявили в ДНР - РИА Новости, 17.09.2021
Украинские силовики за неделю 25 раз нарушили перемирие, заявили в ДНР
Украинские силовики 25 раз обстреляли самопровозглашенную Донецкую народную республику за минувшую неделю, заявил в пятницу журналистам заместитель начальника... РИА Новости, 17.09.2021
2021-09-17T15:13
2021-09-17T15:14
в мире
донецкая народная республика
эдуард басурин
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 17 сен - РИА Новости. Украинские силовики 25 раз обстреляли самопровозглашенную Донецкую народную республику за минувшую неделю, заявил в пятницу журналистам заместитель начальника Народной милиции ДНР Эдуард Басурин."За прошедшую неделю зафиксировано 25 нарушений режима прекращения огня со стороны украинских вооруженных формирований", - сказал Басурин.По его словам, украинские силовики вели огонь по республике из 122-миллиметровой артиллерии, минометов, гранатометов и стрелкового оружия.Ранее в ДНР сообщали, что на предыдущей неделе украинские силовики 19 раз обстреляли территорию республики.
https://ria.ru/20210917/donbass-1750475614.html
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в мире, донецкая народная республика, эдуард басурин, ситуация в днр и лнр
15:13 17.09.2021 (обновлено: 15:14 17.09.2021)
 
Украинские силовики за неделю 25 раз нарушили перемирие, заявили в ДНР

Замначальника Народной милиции ДНР Басурин: ВСУ 25 раз нарушили перемирие за неделю

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкМужчина во дворе дома, пострадавшего в результате обстрела, в поселке Еленовка Донецкой области
Мужчина во дворе дома, пострадавшего в результате обстрела, в поселке Еленовка Донецкой области - РИА Новости, 1920, 17.09.2021
© РИА Новости / Сергей Аверин
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ДОНЕЦК, 17 сен - РИА Новости. Украинские силовики 25 раз обстреляли самопровозглашенную Донецкую народную республику за минувшую неделю, заявил в пятницу журналистам заместитель начальника Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
"За прошедшую неделю зафиксировано 25 нарушений режима прекращения огня со стороны украинских вооруженных формирований", - сказал Басурин.
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Три жителя Донецка ранены при обстреле со стороны ВСУ, заявили в ДНР
По его словам, украинские силовики вели огонь по республике из 122-миллиметровой артиллерии, минометов, гранатометов и стрелкового оружия.
"В результате обстрелов ранения получили пять мирных жителей, повреждено 12 домостроений и два гражданских автомобиля в Донецке, Докучаевске и Еленовке", - сказал Басурин.
Ранее в ДНР сообщали, что на предыдущей неделе украинские силовики 19 раз обстреляли территорию республики.
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В миреДонецкая Народная РеспубликаЭдуард БасуринСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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