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Три жителя Донецка ранены при обстреле со стороны ВСУ, заявили в ДНР
Три жителя Донецка ранены при обстреле со стороны ВСУ, заявили в ДНР - РИА Новости, 17.09.2021
Три жителя Донецка ранены при обстреле со стороны ВСУ, заявили в ДНР
Три жителя Донецка получили ранения в результате обстрела со стороны украинских силовиков в пятницу, заявил журналистам представитель самопровозглашенной... РИА Новости, 17.09.2021
2021-09-17T10:49
2021-09-17T10:49
в мире
оон
октябрьский
донецкая народная республика
луганская народная республика
сцкк
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 17 сен - РИА Новости. Три жителя Донецка получили ранения в результате обстрела со стороны украинских силовиков в пятницу, заявил журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.Ранее в ведомстве сообщили, что украинские силовики выпустили 20 мин калибром 120 миллиметров по поселку шахты Октябрьская на окраине Донецка."В результате обстрела получили ранение мирные жители. Мужчина 1987 года рождения - осколочное ранение правого бедра, мужчина 1991 года рождения - минно-взрывная травма, осколочное ранение левого плеча, кисти, поясничной области, мужчина 1963 года рождения - минно-взрывная травма, сотрясение головного мозга, ушибленная рана затылочной области", - сказал представитель ДНР с СЦКК.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч минской контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
https://ria.ru/20210917/donbass-1750464213.html
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донецкая народная республика
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в мире, оон, октябрьский, донецкая народная республика, луганская народная республика, сцкк, ситуация в днр и лнр
10:49 17.09.2021
 
Три жителя Донецка ранены при обстреле со стороны ВСУ, заявили в ДНР

Представитель ДНР: три жителя Донецка ранены при обстреле со стороны украинских силовиков

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкРазбитое окно дома, поврежденное разрывом снаряда в результате обстрела в Петровском районе Донецка
Разбитое окно дома, поврежденное разрывом снаряда в результате обстрела в Петровском районе Донецка - РИА Новости, 1920, 17.09.2021
© РИА Новости / Сергей Аверин
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ДОНЕЦК, 17 сен - РИА Новости. Три жителя Донецка получили ранения в результате обстрела со стороны украинских силовиков в пятницу, заявил журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.
Ранее в ведомстве сообщили, что украинские силовики выпустили 20 мин калибром 120 миллиметров по поселку шахты Октябрьская на окраине Донецка.
Подготовка избирательного участка для голосования на выборах в Госдуму - РИА Новости, 1920, 17.09.2021
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В ЛНР не исключили провокаций Киева в период выборов в Госдуму
"В результате обстрела получили ранение мирные жители. Мужчина 1987 года рождения - осколочное ранение правого бедра, мужчина 1991 года рождения - минно-взрывная травма, осколочное ранение левого плеча, кисти, поясничной области, мужчина 1963 года рождения - минно-взрывная травма, сотрясение головного мозга, ушибленная рана затылочной области", - сказал представитель ДНР с СЦКК.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч минской контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
Стена жилого дома в поселке Еленовка Донецкой области, пострадавшего в результате обстрела - РИА Новости, 1920, 17.09.2021
09:25
В ДНР заявили о минометном обстреле со стороны украинских силовиков
 
В миреООНОктябрьскийДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаСЦККСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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