https://ria.ru/20210917/donbass-1750475614.html

Три жителя Донецка ранены при обстреле со стороны ВСУ, заявили в ДНР

Три жителя Донецка ранены при обстреле со стороны ВСУ, заявили в ДНР - РИА Новости, 17.09.2021

Три жителя Донецка ранены при обстреле со стороны ВСУ, заявили в ДНР

Три жителя Донецка получили ранения в результате обстрела со стороны украинских силовиков в пятницу, заявил журналистам представитель самопровозглашенной... РИА Новости, 17.09.2021

2021-09-17T10:49

2021-09-17T10:49

2021-09-17T10:49

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сцкк

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ДОНЕЦК, 17 сен - РИА Новости. Три жителя Донецка получили ранения в результате обстрела со стороны украинских силовиков в пятницу, заявил журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.Ранее в ведомстве сообщили, что украинские силовики выпустили 20 мин калибром 120 миллиметров по поселку шахты Октябрьская на окраине Донецка."В результате обстрела получили ранение мирные жители. Мужчина 1987 года рождения - осколочное ранение правого бедра, мужчина 1991 года рождения - минно-взрывная травма, осколочное ранение левого плеча, кисти, поясничной области, мужчина 1963 года рождения - минно-взрывная травма, сотрясение головного мозга, ушибленная рана затылочной области", - сказал представитель ДНР с СЦКК.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч минской контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

https://ria.ru/20210917/donbass-1750464213.html

https://ria.ru/20210917/donbass-1750456589.html

октябрьский

донецкая народная республика

луганская народная республика

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в мире, оон, октябрьский, донецкая народная республика, луганская народная республика, сцкк, ситуация в днр и лнр