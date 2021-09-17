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Выборы в Государственную думу
https://ria.ru/20210917/donbass-1750464213.html
В ЛНР не исключили провокаций Киева в период выборов в Госдуму
В ЛНР не исключили провокаций Киева в период выборов в Госдуму - РИА Новости, 17.09.2021
В ЛНР не исключили провокаций Киева в период выборов в Госдуму
Власти самопровозглашенной Луганской народной республики не исключают провокаций украинских силовиков в Донбассе в период выборов в Госдуму, проходящих на... РИА Новости, 17.09.2021
2021-09-17T10:07
2021-09-17T10:07
выборы в государственную думу
в мире
киев
оон
госдума рф
элла памфилова
донецкая народная республика
луганская народная республика
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ЛУГАНСК, 17 сен - РИА Новости. Власти самопровозглашенной Луганской народной республики не исключают провокаций украинских силовиков в Донбассе в период выборов в Госдуму, проходящих на территории РФ, заявил РИА Новости представитель ЛНР в политической подгруппе на минских переговорах Родион Мирошник."В дни выборов вооруженные формирования Украины готовят провокации и обострения. Рядом с линией соприкосновения сконцентрированы разведывательные и диверсионные группы. На луганское направление переброшены подразделения из полка "Азов" (нацбатальон "Азов", против участников которого в России возбуждено уголовное дело, на его базе создана партия "Национальный корпус" - ред.). Ожидаются обстрелы из тяжелых минометов и ствольной артиллерии", - заявил Мирошник.По его данным, в эти дни на подконтрольную Киеву территорию Донбасса планирует прибыть командование украинских силовиков.Ранее председатель ЦИК РФ Элла Памфилова заявила в интервью РИА Новости, что на территории самопровозглашенных ДНР и ЛНР участков не будет, но жители, которые в упрощенном порядке получили российское гражданство, смогут приехать в Ростовскую область, где они получали паспорта, и проголосовать. В том числе они могут проголосовать дистанционно при наличии верифицированного аккаунта на портале госуслуг.Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования проходят в этом году с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч минской контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
https://ria.ru/20210917/donbass-1750457523.html
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донецкая народная республика
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в мире, киев, оон, госдума рф, элла памфилова, донецкая народная республика, луганская народная республика, родион мирошник, ситуация в днр и лнр
10:07 17.09.2021
 
В ЛНР не исключили провокаций Киева в период выборов в Госдуму

В ЛНР не исключили провокаций и обострений со стороны Киева в период выборов в Госдуму

© РИА Новости / Алексей МайшевПодготовка избирательного участка для голосования на выборах в Госдуму
Подготовка избирательного участка для голосования на выборах в Госдуму - РИА Новости, 1920, 17.09.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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ЛУГАНСК, 17 сен - РИА Новости. Власти самопровозглашенной Луганской народной республики не исключают провокаций украинских силовиков в Донбассе в период выборов в Госдуму, проходящих на территории РФ, заявил РИА Новости представитель ЛНР в политической подгруппе на минских переговорах Родион Мирошник.
"В дни выборов вооруженные формирования Украины готовят провокации и обострения. Рядом с линией соприкосновения сконцентрированы разведывательные и диверсионные группы. На луганское направление переброшены подразделения из полка "Азов" (нацбатальон "Азов", против участников которого в России возбуждено уголовное дело, на его базе создана партия "Национальный корпус" - ред.). Ожидаются обстрелы из тяжелых минометов и ствольной артиллерии", - заявил Мирошник.
Временно исполняющий обязанности главы Луганской Народной Республики Леонид Пасечник - РИА Новости, 1920, 17.09.2021
09:31Выборы в Государственную думу
Пасечник отметил важность участия жителей ЛНР в выборах в Госдуму
По его данным, в эти дни на подконтрольную Киеву территорию Донбасса планирует прибыть командование украинских силовиков.
Ранее председатель ЦИК РФ Элла Памфилова заявила в интервью РИА Новости, что на территории самопровозглашенных ДНР и ЛНР участков не будет, но жители, которые в упрощенном порядке получили российское гражданство, смогут приехать в Ростовскую область, где они получали паспорта, и проголосовать. В том числе они могут проголосовать дистанционно при наличии верифицированного аккаунта на портале госуслуг.
Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования проходят в этом году с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч минской контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
Жители Луганска едут в России проголосовать на выборах в Госдуму - РИА Новости, 1920, 17.09.2021
07:45Выборы в Государственную думу
Из ЛНР выехали первые автобусы с желающими проголосовать на выборах
 
Выборы в Государственную думуВ миреКиевООНГосдума РФЭлла ПамфиловаДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаРодион МирошникСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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