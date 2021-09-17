В ЛНР не исключили провокаций Киева в период выборов в Госдуму
В ЛНР не исключили провокаций и обострений со стороны Киева в период выборов в Госдуму
© РИА Новости / Алексей МайшевПодготовка избирательного участка для голосования на выборах в Госдуму
ЛУГАНСК, 17 сен - РИА Новости. Власти самопровозглашенной Луганской народной республики не исключают провокаций украинских силовиков в Донбассе в период выборов в Госдуму, проходящих на территории РФ, заявил РИА Новости представитель ЛНР в политической подгруппе на минских переговорах Родион Мирошник.
"В дни выборов вооруженные формирования Украины готовят провокации и обострения. Рядом с линией соприкосновения сконцентрированы разведывательные и диверсионные группы. На луганское направление переброшены подразделения из полка "Азов" (нацбатальон "Азов", против участников которого в России возбуждено уголовное дело, на его базе создана партия "Национальный корпус" - ред.). Ожидаются обстрелы из тяжелых минометов и ствольной артиллерии", - заявил Мирошник.
По его данным, в эти дни на подконтрольную Киеву территорию Донбасса планирует прибыть командование украинских силовиков.
Ранее председатель ЦИК РФ Элла Памфилова заявила в интервью РИА Новости, что на территории самопровозглашенных ДНР и ЛНР участков не будет, но жители, которые в упрощенном порядке получили российское гражданство, смогут приехать в Ростовскую область, где они получали паспорта, и проголосовать. В том числе они могут проголосовать дистанционно при наличии верифицированного аккаунта на портале госуслуг.
Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования проходят в этом году с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч минской контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.