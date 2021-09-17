https://ria.ru/20210917/donbass-1750464213.html

В ЛНР не исключили провокаций Киева в период выборов в Госдуму

В ЛНР не исключили провокаций Киева в период выборов в Госдуму - РИА Новости, 17.09.2021

В ЛНР не исключили провокаций Киева в период выборов в Госдуму

Власти самопровозглашенной Луганской народной республики не исключают провокаций украинских силовиков в Донбассе в период выборов в Госдуму, проходящих на... РИА Новости, 17.09.2021

2021-09-17T10:07

2021-09-17T10:07

2021-09-17T10:07

выборы в государственную думу

в мире

киев

оон

госдума рф

элла памфилова

донецкая народная республика

луганская народная республика

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ЛУГАНСК, 17 сен - РИА Новости. Власти самопровозглашенной Луганской народной республики не исключают провокаций украинских силовиков в Донбассе в период выборов в Госдуму, проходящих на территории РФ, заявил РИА Новости представитель ЛНР в политической подгруппе на минских переговорах Родион Мирошник."В дни выборов вооруженные формирования Украины готовят провокации и обострения. Рядом с линией соприкосновения сконцентрированы разведывательные и диверсионные группы. На луганское направление переброшены подразделения из полка "Азов" (нацбатальон "Азов", против участников которого в России возбуждено уголовное дело, на его базе создана партия "Национальный корпус" - ред.). Ожидаются обстрелы из тяжелых минометов и ствольной артиллерии", - заявил Мирошник.По его данным, в эти дни на подконтрольную Киеву территорию Донбасса планирует прибыть командование украинских силовиков.Ранее председатель ЦИК РФ Элла Памфилова заявила в интервью РИА Новости, что на территории самопровозглашенных ДНР и ЛНР участков не будет, но жители, которые в упрощенном порядке получили российское гражданство, смогут приехать в Ростовскую область, где они получали паспорта, и проголосовать. В том числе они могут проголосовать дистанционно при наличии верифицированного аккаунта на портале госуслуг.Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования проходят в этом году с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч минской контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

https://ria.ru/20210917/donbass-1750457523.html

https://ria.ru/20210917/zhelayuschie-1750446004.html

киев

донецкая народная республика

луганская народная республика

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