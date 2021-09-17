https://ria.ru/20210917/donbass-1750450501.html

Глава ЛНР заявил, что проголосует на выборах в Госдуму

Глава ЛНР заявил, что проголосует на выборах в Госдуму - РИА Новости, 17.09.2021

Глава ЛНР заявил, что проголосует на выборах в Госдуму

Глава самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник заявил, что намерен проголосовать на выборах в Госдуму. РИА Новости, 17.09.2021

2021-09-17T08:42

2021-09-17T08:42

2021-09-17T08:42

выборы в государственную думу

в мире

киев

оон

госдума рф

выборы в государственную думу

элла памфилова

денис пушилин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/14/1573219792_0:143:3133:1905_1920x0_80_0_0_a9077140077e136a27b7c4e65395bf67.jpg

ЛУГАНСК, 17 сен - РИА Новости. Глава самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник заявил, что намерен проголосовать на выборах в Госдуму.Ранее главы ЛНР и ДНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин заявили, что жители республик с гражданством России смогут голосовать на сентябрьских выборах в российский парламент."Сегодня я обязательно проголосую и призываю каждого жителя Луганской народной республики-гражданина России отдать свой голос за одного из кандидатов в депутаты Государственной думы Российской Федерации", - заявил в официальном видеообращении к жителям ЛНР глава республики.Ранее председатель ЦИК РФ Элла Памфилова заявила в интервью РИА Новости, что на территории самопровозглашенных ДНР и ЛНР участков не будет, но жители, которые в упрощенном порядке получили российское гражданство, смогут приехать в Ростовскую область, где они получали паспорта, и проголосовать. В том числе они могут проголосовать дистанционно при наличии верифицированного аккаунта на портале госуслуг.Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования проходят в этом году с 17 по 19 сентября, следует из постановления ЦИК. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч минской контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

https://ria.ru/20210917/zhelayuschie-1750446004.html

https://ria.ru/20210831/golosovanie-1747964709.html

киев

донецкая народная республика

луганская народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, киев, оон, госдума рф, выборы в государственную думу, элла памфилова, денис пушилин, донецкая народная республика, луганская народная республика, леонид пасечник