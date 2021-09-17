Глава ЛНР заявил, что проголосует на выборах в Госдуму
Глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что проголосует на выборах в Госдуму
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкГлава Луганской народной республики Леонид Пасечник
ЛУГАНСК, 17 сен - РИА Новости. Глава самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник заявил, что намерен проголосовать на выборах в Госдуму.
Ранее главы ЛНР и ДНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин заявили, что жители республик с гражданством России смогут голосовать на сентябрьских выборах в российский парламент.
"Сегодня я обязательно проголосую и призываю каждого жителя Луганской народной республики-гражданина России отдать свой голос за одного из кандидатов в депутаты Государственной думы Российской Федерации", - заявил в официальном видеообращении к жителям ЛНР глава республики.
Ранее председатель ЦИК РФ Элла Памфилова заявила в интервью РИА Новости, что на территории самопровозглашенных ДНР и ЛНР участков не будет, но жители, которые в упрощенном порядке получили российское гражданство, смогут приехать в Ростовскую область, где они получали паспорта, и проголосовать. В том числе они могут проголосовать дистанционно при наличии верифицированного аккаунта на портале госуслуг.
Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования проходят в этом году с 17 по 19 сентября, следует из постановления ЦИК. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч минской контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.